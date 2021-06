Interview - Ostschweizer Immobilienmarkt boomt – der St.Galler Immoexperte René Walser ist sich sicher: «Einen Zinsschock nach oben wird es nicht geben»

Der Thurgauer Immobilienmarkt boomt. Auch hier lassen die knappen Angebote die Preise steigen. Liegenschaftsexperte Werner Fleischmann warnt vor Panikkäufen und dass überzahlte Immobilien zum gefährlichen Abenteuer werden könnten. Als aktuelles Beispiel nennt er eine Liegenschaft in Weinfelden. Innerhalb weniger Stunden nach der Aufschaltung auf dem Internet und dem Versand des Newsletters waren sämtliche Besichtigungstermine ausgebucht, insgesamt 40. Zahlreiche weitere interessierte Personen sind in der Warteschlaufe. Und es werden laufend mehr, obwohl auf der Homepage steht, dass es keine Besichtigungen mehr gibt. Fleischmann rät dazu noch zuzuwarten und Warnungen ernst zunehmen. Er habe in den letzten Monaten Aufschläge gesehen, die sogar um zehn Prozent über dem bankgeprüften Wert lägen. Wenn die Zinsen steigen, könne das die Tragbarkeit gefährden.