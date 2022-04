Mowag: HSG-Professor zur Lage der Rüstungsindustrie

Interview Materialengpässe, explodierende Rohstoffpreise und Angst um wichtige Verträge: Experte ordnet Befürchtungen der Kreuzlinger Rüstungsfirma Mowag ein Für den Kreuzlinger Panzerfabrikanten Mowag ergeben sich durch den Krieg in der Ukraine nur Nachteile, sagt Firmenchef Giuseppe Chillari. Doch ist das wirklich so? Reto Föllmi vom HSG-Institut für Aussenwirtschaft verrät im Interview, was er von dieser Aussage hält. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Laut Mowag-CEO Giuseppe Chillari ist der Ukraine-Krieg alles andere als förderlich für seine Firma. Bild: Raphael Rohner

Es sind Nachrichten, die erst einmal verwundern. Obwohl einige Nato-Staaten ihr Rüstungsbudget ordentlich aufstocken wollen, gibt es für einen Kreuzlinger Panzerfabrikanten aktuell keinen Grund zum Feiern. Der Krieg in der Ukraine schade dem Unternehmen massgeblich. In absehbarer Zeit soll es zudem keine neuen Aufträge geben. Wie glaubwürdig sind diese Aussagen? HSG-Professor Reto Föllmi ordnet die Prognosen von Mowag-CEO Giuseppe Chillari ein.

Reto Föllmi, Professor am HSG-Institut für Aussenwirtschaft. Bild: PD

Die Mowag gibt an, dass ihre Verträge aufgrund der Lieferengpässe und der hohen Rohstoffpreise gefährdet sind. Sind diese Befürchtungen gerechtfertigt?

Tatsächlich gibt es momentan Lieferengpässe, insbesondere bei Stahl. Russland ist ein wichtiger Stahlproduzent und durch die Sanktionen sind teilweise Lieferketten unterbrochen worden. Unsere Unternehmen bekommen das jetzt zu spüren. Der Mowag wird mutmasslich helfen, dass auch Mitbewerber davon betroffen sind. Das ist aber kein spezifisches Problem der Rüstungsindustrie. Die Auto- und die Maschinenindustrie, aber auch der Bau, um nur ein paar Beispiele zu nennen, haben ähnliche Schwierigkeiten. Weil die Abnehmer nicht gut ausweichen können, haben die Produzenten darum eine höhere Verhandlungsmacht. Das trägt zu den inflationären Tendenzen bei.

Die Mowag produziert nur auf Vertragsbasis. Wäre es nicht trotzdem besser gewesen, wenn sie Material als Vorrat eingekauft hätte?

So pauschal kann man das nicht sagen. Für eine Firma, die ein Produkt herstellt, das sie ab Stange verkauft, ist es sinnvoll, ein Materiallager anzulegen. Da Panzerhersteller aber oft spezifische Grossaufträge erhalten, kann ich die Entscheidungen der Firma nachvollziehen. Im Nachhinein ist man ohnehin immer schlauer.

Für die Mowag sind kurzfristige Lieferungen nicht möglich, weil die Vertragsschliessung so lange dauert. Wäre es denn so riskant, im Voraus zu produzieren?

Das kommt auf die Strategie und das Produkt der Firma an. Hier eignet sich tatsächlich der Vergleich mit einem VW Golf, den man in Massen produzieren und als Kunde gleich abrufen kann. Bei Militärfahrzeugen gibt es aber viel mehr Spezifikationen und andere Einzelheiten mit dem Käufer abzustimmen. Es ist wie in der Maschinenbranche: Es gibt Maschinen, die exakt anhand der Bedürfnisse des Kunden gebaut werden. Solche Investitionsgüter haben in der Regel eine lange Vorlaufzeit.

Die Nachricht, dass verschiedene Nato-Staaten ihre Rüstungsbudgets erhöhen wollen, betreffe die Mowag nur bedingt, sagt der CEO. Ist das glaubwürdig?

Solche politischen Entscheidungen werden ganz sicher einen Einfluss auf die Rüstungsindustrie in der Schweiz haben. Das kann man an den gestiegenen Aktienkursen sehen. Zwar ist es richtig, dass die Nachteile in den ersten Monaten des Krieges überwiegen. Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis beispielsweise Deutschland beginnt, Aufträge öffentlich auszuschreiben. Davon werden auch Schweizer Rüstungsunternehmen profitieren. Momentan ist die Branche noch mit Problemen konfrontiert. Die Zukunftsaussichten haben sich aber definitiv verbessert.

