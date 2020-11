INterview Kreuzlinger Mowag auf dem Weg in die Industrie 4.0 – CEO Giuseppe Chillari sagt: «Früher war alles Heavy Metal» Die digitale Transformation ist bei der Mowag in vollem Gange. Den neuen CEO, Giuseppe Chillari, beschäftigt auch die Politik. Interview: Stefan Borkert 04.11.2020, 05.00 Uhr

Giuseppe Chillari steuert die Mowag ins digitale Zeitalter. Bild: Andrea Stalder

Seit Januar dieses Jahres hält bei der Kreuzlinger General Dynamics European Land Systems Mowag Giuseppe Chillari das Steuer fest in der Hand. Die Mowag hat mit ihm einen Kreuzlinger als Chef. Und Swissness ist Chillari genauso wichtig wie der US-amerikanischen Konzernmutter General Dynamics in Reston, Virginia.

Haben Sie eine besondere Vorliebe für Fahrzeuge?

Giuseppe Chillari: Das stimmt. Und ich habe mich tatsächlich bei der Mowag beworben, weil dort noch komplette Fahrzeuge von A bis Z selbst gebaut werden. Die Mowag ist der letzte Betrieb dieser Art in der Schweiz. Das war für mich die Chance, in diese Branche einzusteigen.

Als Motorsportler kennt man sie trotzdem nicht?

Nein, nein. Sport hingegen habe ich schon immer viel betrieben. Aber heute handelt es sich nur noch um Ausgleichssport.

Nehmen Sie die beiden eidgenössischen Abstimmungen vom 29. November auch sportlich? Es geht ja um verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt sowie um ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten.

Ich glaube tatsächlich, dass die Abstimmungen eher linksorientiert ausgehen könnten. Beide Initiativen mobilisieren sicher gewisse Wählerkreise, die anders abstimmen, als wir es wahrscheinlich tun werden.

Das neue Firmengebäude der GDELS-Mowag in Tägerwilen. Reto Martin

Wäre die Mowag gefährdet, wenn die Rüstungsinitiative angenommen wird?

Die Mowag ist finanziell unabhängig und wäre tatsächlich nicht so tangiert von einem Ja. Aber, und das würde uns auch treffen, tangiert wären natürlich unsere Zulieferer. Wir haben 1100 Zulieferer in der Schweiz. Das sind alles KMU, für die wir ein guter Kunde sind.

In welchem Umfang, Volumen bewegen sich die Aufträge der Mowag für Schweizer KMU?

Allein im vergangenen Jahr haben wir an Schweizer KMU Aufträge mit einem Volumen von insgesamt 130 Millionen Franken vergeben.

Zunächst wären diese Zulieferer aber noch nicht betroffen. Erst wenn der Finanzplatz Schweiz involviert wäre.

Richtig. Aber es ist ja das erklärte Ziel der Initiative, das Finanzierungsverbot auf den ganzen Finanzplatz Schweiz auszudehnen. Und dann muss sich ein Zulieferer entscheiden, ob er noch für die Mowag zur Finanzierung seiner neuen Maschinen arbeiten will. Wenn das Unternehmen sagt, ich muss meine Maschinen finanzieren und kann deshalb den Mowag-Auftrag nicht annehmen, dann könnte es auch für uns eng werden. Das würde im Extremfall heissen, dass wir 1100 neue Zulieferer suchen müssten.

Das wäre das extremste Szenario. Wo würden Sie Ersatz finden?

Wir müssten im Ausland auf die Suche nach neuen Geschäftspartnern gehen. Das hätte dann natürlich auch starke Auswirkungen auf das Geschäft in der Schweiz.

Das müssen Sie genauer erklären.

Nehmen wir mal an, dass bei den Zulieferern drei Mitarbeiter für die Mowag-Aufträge in Vollzeit beschäftigt sind, dann wären das 3300 Arbeitsplätze, die direkt von der Mowag abhängig sind und potenziell verloren gehen könnten. Und das ist für mich tatsächlich das Gefährliche an der Initiative. Abgesehen davon, dass der administrative Aufwand für die Unternehmen steigt. Irgendjemand muss ja schliesslich nachweisen, ob die fünf Prozent erreicht werden oder nicht.

Vermutlich wird es nicht ganz so düster kommen, denn die Zulieferer sind ja oft keine expliziten Rüstungsbauer, sondern Spezialisten für bestimmte Materialien und Produkte, die in erster Linie im zivilen Leben zum Einsatz kommen.

Hier offenbart sich meiner Meinung nach allerdings eine weitere Schwäche der Initiative. Die Definition, wer Kriegsmaterialproduzent ist und wer nicht, ist extrem schwierig. Eine Firma, die normalerweise etwa Lavabos für Küchen macht, wäre plötzlich betroffen, weil sie Beschichtungen herstellen kann, die für die Rüstungsindustrie interessant sind. Oder nehmen wir einen Glashersteller, der Cockpitverglasungen für Flugzeuge oder auch für unsere Fahrzeuge herstellen kann. Solche Firmen wären betroffen, obwohl sie keine klassischen Produzenten von Kriegsmaterial sind. Davon haben wir nur vier in der Schweiz.

Machen Sie sich persönlich Gedanken darüber, dass Sie für einen Rüstungsbetrieb arbeiten?

Das bleibt nicht aus. Aber, und Syrien ist dafür ein Beleg, es braucht keine geschützten Fahrzeuge, um Krieg zu führen. Wir hingegen bauen geschützte Fahrzeuge vor allem für jene Soldaten, die sich den Job nicht ausgesucht haben. Es sind Regierungen, die entscheiden, dass sie auf eine gefährliche Mission geschickt werden, um etwa ein Land wieder zu stabilisieren. Ich sehe unsere Aufgabe darin, diese Leute, die zu einer Friedensmission aufbrechen, zu schützen.

Immer wieder tauchen Fotos von Mowag-Piranha-Radpanzern auf, die von Kriegsparteien benutzt werden.

Ja, diese Bilder kennen wir. Aber es geistert immer der gleiche uralte Piranha aus der ersten Serie durch die Medien. Er ist offensichtlich gestohlen worden. Ich bezweifle auch, dass der noch voll einsatzfähig ist. Aber das schadet natürlich unserem Image.

Vom Zeichentisch in den Chefsessel Mowag-Chef

Giuseppe Chillari. Andrea Stalder Giuseppe Chillari ist seit Januar 2020 Geschäftsführer der GDELS-Mowag in Kreuzlingen und verantwortet als Vice President Wheeled Vehicles den Bereich Radfahrzeuge für die gesamte GDELS-Gruppe, die weitere Standorte in Spanien, Deutschland und Österreich hat.

Er trat im September 2007 in das Unternehmen ein und war zuletzt Senior Director Operations. Ursprünglich hat Giuseppe Chillari eine Lehre als Technischer Zeichner absolviert. Nach der Lehre hat er in Winterthur ein Studium im Ingenieurwesen abgeschlossen und arbeitete danach als Projekt-Ingenieur und Projekt-Leiter in einer Stahl- und Anlagenbau-Unternehmung in Frauenfeld. Nebenbei hat er ein Fernstudium in Betriebswirtschaft abgeschlossen sowie einen Master of Science der Universität Oxford erreicht. Der 45-Jährige wohnt mit seiner Frau in Kreuzlingen. (bor)

Apropos technische Entwicklung. Inwieweit ist Digitalisierung ein Thema bei der Mowag?

Die Transformation geht auch an der Mowag nicht vorüber, im Gegenteil. Dem wurde natürlich am neuen Standort hier in Tägerwilen Rechnung getragen, genauso in Ermatingen.

Büro, Administration, Logistik und Gebäudetechnik sind das eine. Wie aber sieht es bei den Radpanzern aus?

Die technische Entwicklung und Ausstattung der Fahrzeuge hat sich natürlich stark gewandelt. Früher war alles Heavy Metal. Heute ist das zwar immer noch so, aber überall haben die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz Einzug gehalten. Alle Systeme wie Motor, Getriebe, Klimaanlage und Sensoren kommunizieren miteinander. Die digitale Gesamtvernetzung führt uns in ein neues Zeitalter.

Die Turbulenzen um die Duro-Motoren scheinen sich beruhigt zu haben.

Mit der Armasuisse sind wir im Reinen. Wir haben nun einen sehr guten, einen besseren Motor der Fiat-Gruppe. Die bereits verbauten Steyr-Motoren werden ausgewechselt und verkauft. Somit ist das Kapitel für uns abgeschlossen.

Die Suche nach Fachkräften indes ist weiter im Gange?

Fachkräfte sind nur schwer zu finden. Der Markt, auch in Süddeutschland, ist ausgetrocknet. Wir setzen unter anderem auf eigene Ausbildung. So sind unter den aktuell 900 Mitarbeitern immerhin gut 50 Lernende in 12 Lehrberufen.

Und wie kommt die Mowag durch die Pandemie?

Wir haben ein Schutzkonzept, das funktioniert. Dazu gehören unter anderem Homeoffice, strikte Hygienevorschriften und geteilte Schichten. Ich klopfe auf Holz, denn wir hatten bisher nur zwei Coronafälle.