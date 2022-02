UBS-Ostschweiz-Chef Gian Reto Staub über die Bank in der Region

Interview UBS-Regionaldirektor: «Wir sind in der Region tief verwurzelt» – «So? Die UBS hat in den vergangenen zehn Jahren in der Ostschweiz 18 Filialen geschlossen» Die Grossbank UBS ist global aktiv, sieht sich aber auch in der Ostschweiz tief verwurzelt. Wie passt in dieses Bild, dass das Geldinstitut in der Region innert zehn Jahren fast die Hälfte seiner Filialen dicht gemacht hat? Für Gian Reto Staub, UBS-Regionaldirektor Ostschweiz, ist das kein Widerspruch. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

«Eine Eskalation nach Zürich ist eine Ausnahme»: Gian Reto Staub, Regionaldirektor Ostschweiz der UBS. Bilder: Ralph Ribi (St.Gallen, 20. Januar 2022)

Sie arbeiten seit 1999 bei der UBS. Nie Lust gehabt auf etwas völlig Neues?

Gian Reto Staub: Nein. Ich durfte innerhalb der UBS alle drei bis fünf Jahre zusätzliche Aufgaben übernehmen. So konnte ich beruflich schrittweise wachsen.

Seit August 2021 sind Sie zusätzlich Regionaldirektor Ostschweiz der UBS. Füllt Sie Ihre Aufgabe als Leiter Wealth Management Ostschweiz, die Sie seit fünf Jahren innehaben, nicht aus?

Die Arbeit in der Vermögensverwaltung ist meine Passion und fachliche Kernkompetenz. Der direkte Kundenkontakt und die Kundenberatung erfüllen mich sehr. Natürlich nehme ich mir genügend Zeit für die Regionalleitung und auch diese ernst.

Welche Aufgaben haben Sie als Regionaldirektor?

Ich bin die Schnittstelle zwischen der Ostschweiz und der Zentrale in Zürich. Zu meinen Aufgaben gehören die interne Koordination, die Ergebnisverantwortung, der Austausch mit der Politik und mit anderen Anspruchsgruppen. Und die strategische Weichenstellung. Es geht auch darum, die UBS als globale Bank regional und lokal zu positionieren.

«Wir wollen dort physisch präsent sein, wo die Leute sind»: Gian Reto Staub. Bild: Ralph Ribi

Wie sehen Sie die UBS in der Ostschweiz positioniert?

Wir haben in der Ostschweiz sehr starke Kantonalbanken, zu denen wir konkurrieren, aber auch eine starke eigene Position. Diese wollen wir weiter etablieren. Wir sind in der Region tief verwurzelt, und das wollen wir noch akzentuieren.

So? Die UBS hat in den vergangenen zehn Jahren in der Ostschweiz 18 Filialen geschlossen, davon sechs 2021.

Wir haben die Zahl unserer Standorte in Graubünden, in Appenzell Ausserrhoden und teils auch im Thurgau zurückgefahren, um uns gezielt auf die veränderten Kundenbedürfnisse auszurichten. Unsere Filialschliessungen sind die Antwort darauf. Es ist also kein Rückzug, sondern eine Konzentration der Kräfte. Wir wollen dort physisch präsent sein, wo die Leute sind. Gewisse Gegenden haben ein kleines Potenzial, und ebenso klar ist: Das Schaltergeschäft nimmt drastisch ab.

Damit sind wir bei den Stichwörtern Digitalisierung und hybride Bank.

Genau. Ältere Kundinnen und Kunden kommen nach wie vor in die Filialen, viele jüngere wollen das aber gar nicht mehr. Und Corona hat diese Entwicklung noch beschleunigt. Heute bieten wir der Klientel auch Beratung via Telefon, Video, E-Mail. Im Endeffekt soll die Kundin und der Kunde entscheiden, über welchen Kanal sie oder er von uns betreut werden möchte.

Dennoch: Gerade aus Sicht der älteren Kundschaft ist die Digitalisierung eine Gratwanderung.

Das ist uns bewusst. Einerseits werden die digitalen Kanäle fester Bestandteil unseres Lebens. Andererseits müssen wir behutsam vorgehen. Der Schlüssel ist, die Nutzung digitaler Kanäle für die Klientel so bequem, einfach und individuell zu gestalten wie möglich. Klar aber ist auch: Durch die Digitalisierung nimmt der physische Kontakt ab, und darunter leidet die persönliche Bindung. Deshalb wollen wir auch unsere 20 Filialen möglichst erhalten und physisch präsent bleiben.

Bei welchen Geschäften bleibt die persönliche Beratung direkt am Tisch die erste Wahl?

Bei sehr sensitiven Geschäften, in denen die Vertrauensbasis eine zentrale Rolle spielt. Das können etwa grössere Vermögensverwaltungsmandate sein. Oder komplexere Geschäfte mit Unternehmerinnen oder Unternehmern. Aber auch hier gilt: Solche Gespräche müssen nicht unbedingt in einer Filiale stattfinden. Unsere Beraterinnen und Berater suchen eine Kundin auf Wunsch auch in ihrem Betrieb oder zu Hause auf. Oder die Beratung läuft über Video.

Zur Person Bild: Ralph Ribi Gian Reto Staub, UBS-Regionaldirektor Ostschweiz Der Bündner ist seit August 2021 Regionaldirektor Ostschweiz der UBS. Dies zusätzlich zu seiner Aufgabe als Leiter Wealth Management Ostschweiz, die er seit fünf Jahren ausübt. Davor war Gian Reto Staub Rayonleiter Wealth Management Graubünden. Das Gebiet der UBS Ostschweiz reicht vom Bodensee bis ins Bündnerland. Sitz der Regionaldirektion ist St.Gallen. Die UBS beschäftigt in der Ostschweiz 480 Mitarbeitende, davon 85 Lernende, und führt 20 Geschäftsstellen. (T.G.)

Wie autonom können Sie und Ihre Mitarbeitenden Geschäftsentscheide fällen? Anders gefragt: Wie oft ist die Zentrale der UBS Schweiz involviert?

In der Regel schliessen wir unsere Geschäfte selbst ab. Wir wollen ja auch schnell an die Kundin oder den Kunden gelangen. 95 Prozent der Fälle werden entschieden, ohne dass sie überhaupt zu mir gelangen. Und eine Eskalation nach Zürich ist eine Ausnahme. Etwa, wenn ein Geschäft von der Dimension her eine Relevanz auf Stufe Schweiz hat. Beispiele sind die Finanzierung eines Luxuschalets für über 20 Millionen Franken oder Geschäfte mit sehr vermögenden Kunden. Oder wenn als Pfand illiquide Titel dienen.

Beim Erwerb von Wohneigentum werden Neukäufer immer älter, die Ansparphase wird immer länger. Viele Junge können sich ein Eigenheim nicht leisten. Was tun?

Es gibt theoretisch mehrere Hebel. Man könnte Wohneigentumsförderung forcieren. Und man hätte über eine Lockerung der Tragbarkeitskriterien diskutieren können: Ein kalkulatorischer Zinssatz von fünf Prozent mutet angesichts der Negativzinsen nicht ganz stimmig an. Aber das sind hypothetische Überlegungen. Mit den aktuell hohen Immobilienpreisen ist das kein Thema mehr. Trotz allem darf nicht ausser Acht gelassen werden: Die Hypotheken­vergabe ist ein Risikogeschäft. Und deshalb ist ein kalkulatorischer Zinssatz von fünf Prozent heute das richtige Mass.

Gian Reto Staub, UBS Regionaldirektor Ostschweiz, in seinem Büro am Regionalsitz am Bahnhofplatz in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Mit vermehrtem Homeoffice werden Wohnlagen an der Peripherie attraktiver, weil der Arbeitsweg eine geringere Rolle spielt. Korrekt?

Absolut. Das sieht man exemplarisch an der Entwicklung der Immobilienpreise in Berggebieten oder touristischen Hotspots. Die Nachfrage nach Wohnraum ist dort unglaublich hoch. Aber: Wohneigentum hat sich enorm verteuert, und Mietobjekte sind kaum erhältlich.

In Ihrer Arbeit in der Ver­mögensverwaltung: Welche Sorgen und Wünsche hören Sie von Ihrer Klientel?

Viele Kundinnen und Kunden sitzen auf einem Haufen Cash, das keinen Zins abwirft. Doch die Aktienmärkte sind sehr hoch, und viele fragen, ob es noch der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist.

Wie lautet Ihre Antwort?

Dass die Strategie wichtiger ist als der Einstiegszeitpunkt. Auf Dividendenpapiere setzen, Alternativen wie beispielsweise strukturierte Produkte ins Portfolio beimischen und in Megatrends investieren. Dazu zählen Digitalisierung, Urbanisierung, ökologische Themen, Nachhaltigkeit, Technologie, Robotik, Cybersicherheit oder Medizintechnik. Allerdings ist die Zeit der schnellen Gewinne vorbei, und man muss als Anlegerin und Anleger langfristiger denken als bisher, mit einem Anlagehorizont von sicher sechs bis sieben Jahren.

Wer viel Cash hält, zahlt Negativzinsen. Wie sieht das bei der UBS aus?

Grundsätzlich werden Negativzinsen ab 250’000 Franken fällig. Das ändert sich jedoch, wenn die Kundin oder der Kunde auch Vermögen von uns verwalten lässt oder eine Hypothek hat. Dann kann die Schwelle bis auf eine Million steigen oder ganz fallen, wenn die Kundin oder der Kunde seine Geschäftsbeziehung mit uns ausbaut. Wir suchen zusammen mit der Klientel Lösungen, um Negativzinsen möglichst zu vermeiden.

