Stadler-Chef Spuhler: «Jeder Auftrag, den man verliert, tut weh»

INTERVIEW «Jeder Auftrag, den man verliert, tut weh»: Stadler-Patron Peter Spuhler über Niederlagen und Siege, das Kreuz mit Corona und Antriebe der Zukunft 2021 hat Stadler schon mehrere, teils grössere Bestellungen erhalten, aber ein paar Mal auch den Kürzeren gezogen. Dabei könnte der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer auf mittlere Sicht zusätzliche Aufträge gut gebrauchen, vor allem für die Fabrik am Hauptsitz in Bussnang, wie Peter Spuhler sagt. Thomas Griesser Kym 14.05.2021, 05.00 Uhr

«Viele Länder wollen nicht von den Chinesen beliefert werden»: Stadler-Patron Peter Spuhler. Bild: Urs Bucher (Bussnang, 5. März 2020)

Am 6. Mai 2021 ist auch die zweite Generalversammlung Stadlers seit dem Börsengang ohne Präsenz der Aktionäre über die Bühne gegangen. Wie sehr schmerzt Sie das?

Peter Spuhler: Es ist sehr schade, dass wir unsere Aktionäre nicht persönlich begrüssen konnten. Für jedes börsenkotierte Unternehmen ist die Generalversammlung jeweils ein Höhepunkt. Wir haben über 36'000 Aktionäre, darunter viele Kleinaktionäre.

Wir müssen jetzt nochmals auf die Zähne beissen und auf 2022 hoffen.

Wie hält Stadler die Verbundenheit mit den Aktionären hoch?

Das ist sehr schwierig. Wir erhalten täglich Briefe, E-Mails und Anfragen von Aktionären, die wir alle beantworten.

Was wollen denn die Aktionäre?

Sie haben Fragen zu unseren Fahrzeugen, wie beispielsweise zu den Sitzen in einem Zug, oder sie fragen nach meinem derzeitigen Doppelmandat. Oder warum die Dividende nicht höher ist oder der Aktienkurs. Wir erhalten aber auch sehr viele positive Rückmeldungen zu Stadler und unseren Produkten.

Sitze in einem Stadler-Zug für die BLS. Bild: Peter Klaunzer/KEY (Bern, 4. Mai 2021)

Stichwort Aktienkurs: Stadler gab die Aktie beim Börsengang im April 2019 zu 38 Franken aus, jetzt ist sie 44 Franken wert. Vergleichen wir sie mit der VAT-Aktie, die im April 2016 für 45 Franken ausgegeben wurde und jetzt 246 Franken wert ist. Was läuft schief bei Stadler?

VAT ist ein Ausreisser nach oben, genauso wie es Ausreisser nach unten gibt, die deutlich im Minus liegen. Bei vielen Industrieunternehmen hat die Aktie in der Coronazeit nachgegeben. Insofern zeigt die Stadler-Aktie mit einem Plus von rund 15 Prozent seit dem Börsengang eine sehr positive Situation.

Für mich ist auch nicht der Aktienkurs entscheidend.

Ich konzentriere mich auf den Auftragseingang, die operative Marge und den Cashflow.

Stadler ist mit einem Auftragsbestand von gut 16 Milliarden Franken ins neue Jahr gestartet und hat 2021 schon mehrere, teils grössere neue Rollmaterialbestellungen erhalten. Wie gut schaut es aus?

Von einer Ausschreibung bis zur Auftragsvergabe dauert es normalerweise ein bis anderthalb Jahre. Bis danach die Produktion anläuft, nochmals bis zu zwei Jahren. Deshalb dauert es mindestens zwei Jahre, bis ein Auftrag umsatzwirksam wird. Insofern relativiert sich der Auftragsbestand, wenn man als Vergleichsgrösse einen Jahresumsatz von 3,5 bis 4 Milliarden Franken heranzieht. Zumal ein Viertel des Auftragsbestands langfristige Serviceleistungen sind.

Im März sagten Sie, ein paar der zwölf Stadler-Werke könnten noch den einen oder anderen Auftrag gut gebrauchen. Wo ist oder wird bald Kapazität frei?

Es geht wegen der Vorlaufzeit um Aufträge, die wir 2023 bis 2025 abarbeiten können. Speziell für unser Werk am Hauptsitz in Bussnang wäre mittelfristig ein grösserer Auftrag noch gut, aber auch für die Fabrik in Polen. Sehr gut ausgelastet sind dagegen die Werke in Berlin, Valencia und Salt Lake City.

Blick in die Fertigung im Werk am Stadler-Hauptsitz in Bussnang. Bild: Urs Bucher (5. März 2020)

Also käme Bussnang zum Beispiel die Beschaffung von 194 einstöckigen Triebzügen für SBB, Thurbo und Region-Alps für mutmasslich rund 1,5 Milliarden Franken gelegen, in deren Ausschreibung noch Stadler, Alstom und Siemens im Rennen sind?

Diese Ausschreibung ist Teil eines Rahmenvertrags über 510 einstöckige Triebzüge. Unser Angebot und der damit verbundene Erstabruf umfassen 286 Züge. Dieser Auftrag wäre für Bussnang sehr wichtig, speziell aber auch für die Schweizer Zuliefererindustrie. Gut 80 Prozent der Wertschöpfung werden in der Schweiz erbracht.

Stadler ist dem Vernehmen nach mit einer Weiterentwicklung des Flirt-Triebzugs im Rennen. Wie schätzen Sie die Chancen ein?

Es geht um drei- und vierteilige Triebzüge. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben unser Angebot am 23. April 2021 eingereicht. Und: Als Schweizer Unternehmen mit über 4000 Mitarbeitenden in der Schweiz wollen wir in unserem Heimatmarkt immer gewinnen.

So wie mit den 60 Doppelstöckern für 1,3 Milliarden Franken, welche die SBB kürzlich mit der Ausübung einer Option bestellt haben.

Es freut uns, dass die SBB diese Option gezogen haben. Sie stammt noch aus dem Auftrag über 50 Doppelstöcker für die Zürcher S-Bahn, mit denen die SBB sehr zufrieden sind. Der neue Auftrag ist für unser Werk in St.Margrethen sehr wichtig.

Manchmal gewinnt er, manchmal verliert er: Peter Spuhler. Bild: Tobias Garcia (St.Margrethen, 4. September 2020)

Weniger Glück hatte Stadler jüngst in Dänemark, wo die Staatsbahnen DSB einen drei Milliarden Franken schweren Auftrag für 150 Züge an Alstom vergeben haben.

Jeder Auftrag, für den man hart gearbeitet hat und den man verliert, tut weh. Die Ausarbeitung des Angebots für Dänemark, das mehrere tausend Seiten umfasst, hat uns 6,5 Millionen Franken gekostet.

Gemäss DSB hat Stadler Einsprache eingelegt mit dem Argument, Alstoms Angebot erfülle nicht alle Anforderungen der DSB.

Wir haben Einsprache eingelegt. Näher können wir uns dazu nicht äussern.

In den USA hat Amtrak jüngst Siemens als bevorzugten Bieter für 83 Intercity-Züge gewählt. Auch dort ist Stadler aussen vor geblieben.

Amtrak ist eine grosse Kiste. Es braucht vielleicht zwei bis drei Zusatzschlaufen, bis wir die erste Ausschreibung gewinnen können. Aber abgesehen davon sind wir in den USA mit Aufträgen wie den Doppelstöckern für das Silicon Valley, dem Flughafenexpress in Texas oder den 127 Metrozügen für Atlanta schneller vorangekommen als erwartet.

In Indonesien will Stadler in einem neuen Werk, gebaut von der Regierung, ein Joint Venture mit dem lokalen Hersteller PT Inka umsetzen, sobald ein zugesagter lokaler S-Bahn-Auftrag unterzeichnet ist. Mit diesem wurde ursprünglich für das erste Semester 2020 gerechnet, doch lässt er weiter auf sich warten. Wo klemmt es?

Der Auftrag verzögert sich pandemiebedingt, und es gibt Finanzierungsprobleme. Statt wie vorgesehen 500 S-Bahn-Wagen wären nun voraussichtlich in einer ersten Tranche 250 Wagen finanzierbar. Ich hoffe, dass wir bis Ende 2021 mehr wissen. Das Werk ist fertig, und sobald Klarheit herrscht, liefern wir die Anlagen. In unserer Industrie sind solche Verzögerungen aber nichts Ungewöhnliches.

Vertragsunterzeichnung für das Joint Venture in Indonesien: Peter Spuhler und die indonesische Delegation. Bild: Urs Bucher (Bussnang, 20. September 2019

In Asien ist Stadler trotz einiger Anläufe erst einmal zum Zug gekommen, im Oktober 2019 mit 34 Lokomotiven für Taiwan. Auch für weitere Erfolge in Asien wäre das Werk in Indonesien als Basis wichtig. Wie weit reicht Ihre Zuversicht?

Wir haben seit über zehn Jahren versucht, aus Europa heraus in Südostasien Fuss zu fassen. Bisher ist uns das ausser in Taiwan nicht gelungen. Unsere Analyse zeigte, dass man ohne eine Basis vor Ort kaum Chancen hat. Deshalb suchten wir ein Werk in einem Land mit einem grossen Heimmarkt und einer gegenüber China konkurrenzfähigen Kostenstruktur. Mit Indonesien hat sich eine Chance ergeben, die wir gepackt haben.

Erst aber muss dort das Werk laufen, richtig?

Ja. Sobald das der Fall ist, sehe ich für uns gute Chancen in Südostasien.

Viele Länder wollen nicht von den Chinesen beliefert werden, sei es aus politischen oder aus Qualitätsgründen.

Und unsere europäischen Konkurrenten sind in Asien nicht so stark, bleiben Hyundai Rotem aus Südkorea und zwei, drei Mitbewerber aus Japan.

Für Ihren Hochgeschwindigkeitszug Smile zeichnet sich nach dem Erstauftrag der SBB für die Fahrt durch den neuen Gotthardtunnel eine Folgebestellung für die Linie Zürich­–Stuttgart ab, aber einen Auslandsauftrag hat Stadler noch nicht ergattert.

Wir wollen diesen Zug unbedingt auch im Ausland verkaufen. Aber auch hier ist pandemiebedingt alles etwas zurückgestellt worden, der internationale Fernverkehr ist ja praktisch zum Erliegen gekommen. Wir haben jedoch Interessenten aus Skandinavien oder aus Zentraleuropa.

Ich bin zuversichtlich, dass wir binnen fünf Jahren einen oder zwei Auslandsaufträge für den Smile erhalten.

Stadlers Hochgeschwindigkeitszug (links) für die SBB für den Verkehr durch den Gotthard neben einem TGV. Walter Bieri/KEY (Zürich, 23. November 2019)

Wegen Corona bekundete Stadler 2020 Probleme in der Lieferkette, und Zulassungen durch die Behörden und Kundenabnahmen verzögerten sich, sodass in der Spitze in den Stadler-Hallen bis zu hundert fertige Loks und Züge herumstanden und auf ihre Auslieferung warteten. Wie sieht es heute aus?

Wir haben bei den Abnahmen in der Zwischenzeit sehr viel aufgeholt. Und auch unser Servicegeschäft normalisiert sich, weil der öffentliche Verkehr wieder hochgefahren worden ist. Wir hoffen, dass wir bis Ende 2021 die pandemiebedingten Verzögerungen wettgemacht haben.

Und wann werden Sie die Konzernleitung abgeben und damit Ihr Doppelmandat als Konzernchef und Verwaltungsratspräsident beenden?

Wenn wir die alte Flughöhe wieder erreicht haben. Der Verwaltungsrat hat den Prozess eingeleitet, mehr darf ich darüber nicht sagen. Es ist aber auch zu beachten, dass im Topmanagement Kündigungsfristen von meistens zwölf Monaten gelten und wir uns die für einen solchen Prozess nötige Zeit nehmen möchten.

Wie andere Hersteller arbeitet auch Stadler an Batteriezügen und an Wasserstoffzügen. Welcher dieser alternativen Antriebe wird sich durchsetzen?

Beide. Auf teilelektrifizierten Strecken wie etwa in Westeuropa der Batteriezug, weil während der Fahrt unter Oberleitung die Batterie geladen werden kann. Auf Strecken ganz ohne Oberleitung wie beispielsweise in den USA muss ein Batteriezug hingegen am Wendebahnhof jeweils ein bis zwei Stunden aufgeladen werden. Das spricht dann klar für einen Wasserstoffzug.

Stadlers Batteriezug Flirt Akku für Schleswig Holstein am Hauptbahnhof Kiel anlässlich einer Testfahrt. Bild: PD

Wie lange wird Stadler noch Dieselzüge anbieten?

So lange sie noch nachgefragt werden. Aber es wird immer weniger. Wir haben in unserer Geschichte alleine schon 650 Regio-Shuttles ausgeliefert, die mit Diesel fahren und nun in die Jahre kommen. Ein kluger Ersatz kann beispielsweise ein Wasserstoffzug sein.

In Bayern wehren Sie sich dagegen, dass brandneue Stadler-Züge für den Bahnbetreiber Go-Ahead von einer Tochter der russischen Transmashholding TMH gewartet werden. Warum?

Der Vertrag zwischen Stadler und Go-Ahead umfasst 22 Flirt-Triebzüge. Er untersagt, dass Unterhaltsarbeiten durch einen direkten Wettbewerber Stadlers respektive einer Tochtergesellschaft eines Wettbewerbers durchgeführt werden dürfen. Diesen Vertragspunkt verletzt Go-Ahead durch die Vergabe der Wartungsdienstleistungen an Transmashholding.

Das bedeutet?

Stadler ist auf dieser Basis nicht bereit, vertrauliche technische Unterlagen zu den Fahrzeugen herauszugeben.