Retter der Arbonia: Alexander von Witzleben im Interview

Interview «In Krisen erhält man eine Chance»: Die Arbonia ist gerettet – für Chef Alexander von Witzleben ist es sein Lebenswerk Im April 2022 tritt Alexander von Witzleben als CEO der Arbonia ab. Er bleibt aber aktiver Verwaltungsratspräsident. Im Interview blickt er auf die Sanierung des Gebäudezulieferers zurück und in dessen Zukunft. Und er sagt, wie er seine berufliche Tätigkeit nach dem Mauerfall im Osten Deutschlands erlebt hat.

Im Sommer 2015 ist Alexander von Witzleben als CEO und Verwaltungsratspräsident angetreten, um die Arbonia zu retten. Ankeraktionär Michael Pieper hat ihn stark unterstützt und dem Bauzulieferer Geld für die Restrukturierung zur Verfügung gestellt. Pieper informiert sich immer noch regelmässig über den Fortgang der Geschäfte. Von Witzleben ist die Sanierung inzwischen gelungen. Die Zahlen wurden ins Positive gedreht. Und auch wenn eine Sanierung zunächst Arbeitsplätze kostet, so wurden auch neue geschaffen. Ende 2014 waren bei der Arbonia (damals AFG) knapp 6000 Personen beschäftigt. Ende 2020 waren es mehr als 8300 Personen.

Sie sind nur noch bis April 2022 CEO der Arbonia. Werden Sie die morgendlichen Anrufe des wichtigsten Investors Michael Pieper vermissen?

Alexander von Witzleben: Aber nein, die bleiben mir zum Glück erhalten.

Ist die Rettung der Arbonia Ihr Lebenswerk?

Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich wurde direkt nach der Wende von Lothar Späth, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, nach Jena zur Jenoptik geholt. Diese 14 Jahre waren für mich in jeder Hinsicht sehr prägend.

Die Schwierigkeiten dort hatten sicher auch politische Komponenten.

Wir waren mit Verwerfungen und Änderungen der Weltpolitik konfrontiert. Und die Region hatte vor der Wende Vollbeschäftigung. Plötzlich haben viele Menschen in der Region ihre Lebensgrundlage verloren. In der Aussenwahrnehmung wurde Ostdeutschland gleichzeitig als hoffnungslos dargestellt. Wir mussten in einer solchen Ausnahmesituation die Grundlagen dafür schaffen, dass Unternehmen, wie auch die Jenoptik, heute zu den weltweit führenden Unternehmen gehören.

Heute gibt es in Jena also doch die blühenden Landschaften, die der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl nach der Wende verheissen hatte?

So ist es. Die blühenden Landschaften des Herrn Kohl sind in Jena Realität. Für mich als jungen Mann war diese Situation, in die mich Herr Späth hineinbeordert hat, einzigartig. Ich bin damals mit 30 Jahren Finanzchef der Jenoptik geworden. Weder die Finanzkrise noch die aktuelle Pandemie reichen an die Situation nach dem Mauerfall heran.

Noch fehlt die Antwort auf die Frage nach dem Lebenswerk.

Ich komme gerne darauf zurück. Bei der Arbonia konnte ich all das, was ich in den 20 Jahren zuvor gelernt hatte, anwenden. Ich weiss, wie man mit Krisen umgeht, dass man in Krisen auch eine Chance erhält, etwas zu verändern. Eine solche Chance bekommt man in guten Zeiten in dieser Intensität nicht.

Arbonia war so eine Chance?

Bei der Arbonia hatte ich eine solche Chance, und die Erfahrung hat mir geholfen, eine Strategie in kürzester Zeit rigoros umzusetzen. Insofern ist die Arbonia schon mein Lebenswerk, weil ich alles, was ich mir angeeignet hatte, umsetzen konnte. Heute sieht man die Ergebnisse der Strategie, die 2015 auf den Weg gebracht wurde.

Es stand im Sommer 2015 wirklich schlecht, oder?

Als ich die Aufgabe übernommen hatte, war vielen nicht klar, wie es um das Unternehmen bestellt war. Die Arbonia war finanziell in einer grenzwertigen Situation. Wir hatten im Sommer 2015 ein Eigenkapital von rund 180 Millionen Franken und die Verschuldung lag bei um die 400 Millionen. Nun, am Jahresende 2020, hatten wir ein Eigenkapital von knapp 900 Millionen Franken. Wir werden also im Jahr 2021 ohne Schulden dastehen, wenn alles so läuft wie vorgesehen.

Was war die entscheidende Stellschraube für den Turnaround?

Für jede Division haben wir ein eigenes industrielles Konzept entwickelt. Ein Konzept, das vorsah, in kürzester Zeit über die Kostenführerschaft eine führende Rolle in Europa zu spielen. Und das erreichen Sie nicht mit Sparen, sondern durch gezielte Investitionen in die Produktionswerke und den Maschinenpark. Aber man muss mühsam daran arbeiten, Rückschläge einstecken und einen langen Atem haben. Im Sommer 2015 war mir klar, welche Konzepte wir brauchen. Heute nehmen wir auf allen Gebieten, in denen wir tätig sind, eine führende Marktstellung ein. Vorher waren wir ein nahezu unbedeutender Spieler in Europa.

Und Ihr persönlich schwierigster Moment?

Unser Konzept sah Firmenverlagerungen von West nach Ost vor. Als ich in Altstätten auf die Holzpaletten gestiegen bin, den Mitarbeitenden dort in die Augen sah und verkünden musste, dass das EgoKiefer-Werk geschlossen wird, war sehr hart.

Sie haben auch die Führungsstruktur verschlankt. Es gibt nur noch zwei Divisionen.

Das stimmt. Die beiden Divisionen werden von sehr erfahrenen Leuten geleitet. Und ich werde ein aktiver operativer Verwaltungsratspräsident sein und sehr eng mit den beiden Divisionsleitern zusammenarbeiten.

Sie treiben das Wachstum auch mit Akquisitionen voran. Sind weitere geplant?

Natürlich. Industrielle Konzepte atmen und leben. Die Übernahme von Wettbewerbern mit den richtigen Produkten in den richtigen Märkten gehört da zum permanenten Geschäft. Und Osteuropa ist ein absoluter Wachstumsmarkt.

Klimawandel, Klimaziele, Bauboom trotz Pandemie, das ist doch sicher Musik in den Ohren eines Bauzulieferers, der hohe Ziele hat.

Es ist nicht nur das Wachstum, weil in Osteuropa die Menschen wohlhabender werden. Es ist auch der politische Veränderungswille in ganz Europa, das Thema CO 2 -Reduktion anzugehen. Das treibt unser Geschäft voran. Deshalb brauchen wir auch keine Abenteuer in China oder Australien.

Und das Konzept von 2015 greift noch immer?

Mein industrielles Konzept aus dem Jahr 2015 geht von den Megatrends der Zukunft aus. Und darauf haben wir die Strategie aufgebaut. Wir gingen damals schon aus, dass die Baubranche von den Megatrends sehr profitieren wird.

Megatrends wie etwa?

Migration in die Städte, CO 2 -Einsparung und dass dafür auch die Gebäudesubstanz ertüchtigt werden muss, Immobilien als Geldanlagen durch das Zinstief, mehr Menschen beanspruchen mehr Wohnraum für sich und vieles mehr.

Arbonia beteiligt sich aktiv an der Bereinigung des europäischen Marktes?

Ja, aber nicht nur. Der Konkurs mehrerer grosser Fensterhersteller in der Schweiz Anfang 2020 war nicht pandemiebedingt. Statt nur auf den Umsatz zu schauen, haben wir den Fokus auf Investieren und die daraus resultierende gesteigerte Profitabilität gelegt. Wenn Sie sich den Türenmarkt in Europa ansehen, dann werden diejenigen, die ihre Strategie in den vergangenen fünf Jahren anders gewählt haben, aufpassen müssen. Auch hier wird es eine Bereinigung geben. Es ist Teil unseres Konzepts, eine dominante Stellung einzunehmen.