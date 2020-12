interview Im Coronasommer strömten die Schweizer Gäste in die Ostschweiz – Doch nach der Pandemie dürfte der Höhenflug schnell abflachen, sagt der Tourismusprofessor Um 40 Prozent brachen die Logiernächte in der Schweiz bis im Oktober ein. In der Ostschweiz war dieser Einbruch weit geringer. Dafür sorgten die inländischen Touristen, die im Sommer vor allem ins Appenzellerland, ins Toggenburg oder in den Thurgau strömten. Kaspar Enz 09.12.2020, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Touristen füllen im Sommer die Säntis-Schwebebahn. Bild: Ralph Ribi

Der Lockdown im Frühling traf auch Ostschweizer Tourismusbetriebe. Doch im Sommer tummelten sich Gäste aus allen Landesteilen im Alpstein und am Bodensee. Ob sie auch nach Corona wieder kommen? Christian Laesser, Tourismusprofessor an der HSG, ist skeptisch.

Herr Laesser, touristisch schnitt die Ostschweiz dieses Jahr im Vergleich gut ab. Während die Übernachtungen schweizweit um 40 Prozent einbrachen, waren die Ostschweizer Betten im Sommer recht gut gefüllt. Was ist geschehen?

Christian Laesser, Professor für Tourismus und Dienstleistungsmanagement an der HSG. Bild: Urs Bucher

Dasselbe Phänomen, das sich im ganzen Land gezeigt hat: Man hat die Leute quasi in der Schweiz eingesperrt. Und hier suchten sie nach Orten, wo es Raum gibt. Also mieden die Schweizer Gäste die Städte und die touristischen Hotspots. So landeten sie im Thurgau oder im Appenzellerland.

Gesamthaft fehlten der Schweiz die ausländischen Gäste. Schadete das hier nicht?

Ausser in der Stadt St.Gallen und in Bad Ragaz spielten die internationalen Gäste in der Ostschweiz keine grosse Rolle. Dass sie fehlten, fiel hier deshalb auch weniger ins Gewicht als in der Zentralschweiz oder in Berner Oberland.

Innerrhoden holt Lockdown auf Im Coronajahr brachen die Logiernächte in der Schweiz um rund 40 Prozent ein. Die Ostschweiz steht deutlich besser da. Während des Lockdowns lief zwar auch hier nichts. Aber im Sommer verzeichneten Regionen wie das Appenzellerland, der Thurgau oder das Toggenburg deutlich mehr Übernachtungen. Innerrhoder Hoteliers konnten von Juli bis Oktober sogar die Verluste des Frühlings wettmachen. Verloren haben hingegen die Stadt St.Gallen und das Heidiland: Hier fehlten Grossveranstaltungen und Geschäftsreisende, dort die internationalen Gäste.

Bis zur Pandemie sprachen die touristischen Trends eher gegen die Ostschweiz: In der Schweiz gewannen vor allem die Städte Logiernächte, und die Schweizer selber zog es per Flugzeug ins Ausland. Hat Corona eine Trendwende eingeläutet?

Man hat in den letzten Monaten oft gehört, die Schweizer Touristen hätten die Schweiz wiederentdeckt. Aber man darf nicht vergessen: Das haben nicht alle freiwillig getan. Ist die Pandemie einmal vorüber, werden diese Trends weitergehen – wieder eher zu Ungunsten der Ostschweiz.

Die Ostschweizer Destinationen können die Gäste nicht halten?

Den einen oder anderen vielleicht schon. Wenn es im nächsten Sommer immer noch Reisebeschränkungen gibt, kann die Ostschweiz vielleicht noch einmal profitieren.

Nachher nicht mehr?

Das Problem bleibt: Die Schweiz ist bei Schweizern kein Erstreiseziel. Man besucht sie vielleicht für ein paar Tage. Und der Ostschweiz fehlen die Alleinstellungsmerkmale, um da herauszustechen. Da sind die Einflussmöglichkeiten der Ostschweizer Touristiker auch recht gering.

Können sie gar nichts tun, um die Gäste zum Wiederkommen zu überreden?

Aktionen mit konkreten Leistungsversprechen vielleicht: ein Gutschein für 80 Franken mit einem Wert von 100 Franken. Attraktive Päckliangebote. Damit hätte man diesen Sommer beginnen müssen. Dass dieser Sommer aber das Verhalten der Touristen nachhaltig verändert hat, glaube ich nicht.

Dann fliegen auch die Schweizer wieder möglichst weit fort, sobald der Impfstoff vorliegt?

Das ist davon abhängig, wie viel man in Zukunft für Flugtickets zahlt. Und gerade bei Langstrecken muss sich wohl ein neues Preis-Mengen-Gleichgewicht ergeben.

Warum?

Interkontinentale Netze wieder hochzufahren, ist nicht trivial. Und dann werden viele Businessclass-Kunden wegfallen. Denn die Unternehmen haben in den letzten Monaten bei Geschäftsreisen ein Sparpotenzial entdeckt. Sie haben gemerkt: Viele Sitzungen und Treffen, für die man vorher durch die Welt flog, sind gar nicht nötig oder lassen sich per Video erledigen.

Das spricht gegen die Städte. Stehen die neuen Hotels in St.Gallen bald leer?

In Genf und Zürich wird sich das aufgrund deren starker internationaler Ausrichtung bald zeigen. In St.Gallen dürfte sich die Nachfrage aber auf vergleichsweise eh schon tiefem Niveau halten. Die Stadt einen guten – sprich etwas weniger zyklischen - Mix aus Unternehmen und Institutionen und ist weniger stark international ausgerichtet.