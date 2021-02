INTERVIEW «Ich glaube nicht, dass wir überflüssig werden»: Roland Ledergerber steht vor dem Wechsel vom Chefsessel der St.Galler Kantonalbank in deren Verwaltungsrat Nach vielen Jahren in der Geschäftsleitung und als CEO der St.Galler Kantonalbank tritt Roland Ledergerber Anfang Mai 2021 von dieser Funktion zurück und lässt sich in den Verwaltungsrat wählen. Im Interview verrät er, warum er keine spezielle Vorbereitung braucht und warum er glaubt, dass klassische Banken eine Zukunft haben. Thomas Griesser Kym 18.02.2021, 05.00 Uhr

SGKB-Chef Roland Ledergerber steht vor dem Wechsel in den Verwaltungsrat, dessen Präsidium er 2022 übernehmen soll. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 12. Februar 2020)

Seit 22 Jahren arbeitet er für die St.Galler Kantonalbank (SGKB), seit 13 Jahren ist er Präsident der Geschäftsleitung: Roland Ledergerber. Nun ist bald Schluss damit. An der Generalversammlung am 5. Mai 2021 räumt er den Chefsessel und wechselt in den Verwaltungsrat, dessen Präsidium er ein Jahr später übernehmen soll. Der Bankmanager über seine neue Rolle, seine Gefühlslage und seine Vorbereitung und die Kunden der Bank. Und über seinen Nachfolger als CEO und wie die Chancen stehen für eine erste Frau in der Geschäftsleitung.

Am Donnerstag leiten Sie letztmals eine Bilanzmedienkonferenz der St.Galler Kantonalbank als CEO. Wehmütig?

Roland Ledergerber: Nein. Vielmehr empfinde ich Dankbarkeit und Befriedigung für die Zeit, während der ich CEO sein durfte. Die 13 Jahre waren eine schöne, aber auch eine spannende Zeit.

In kaum drei Monaten wechseln Sie in den Verwaltungsrat der Bank. Wie ist Ihre Gemütslage mit Blick darauf?

Es gibt drei Aspekte. Zum einen habe ich Respekt. Mein Tagesinhalt wird sich radikal ändern, weil es eine völlig andere Aufgabe ist und ich eine neue Verantwortung übernehme. Zum anderen bin ich dankbar für das Vertrauen, das ich in all den Jahren als CEO geniessen durfte und das mir der Verwaltungsrat auch jetzt entgegenbringt, indem er mich zur Zuwahl ins Aufsichtsgremium vorschlägt. Drittens empfinde ich Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt.

Personen, die in einen Verwaltungsrat einziehen, besuchen oft Seminare spezialisierter Firmen, um sich das nötige Rüstzeug zu holen. Wie ist das bei Ihnen?

Rein inhaltlich gesehen kenne ich die Aufgaben, Abläufe und kritischen Punkte. Ich bin bereits Mitglied der Verwaltungsräte der Schweizerischen Bankiervereinigung, des Kantonalbankenverbands und der VZ Holding. Seit einigen Jahren bin ich auch Präsident der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Zudem verfüge ich über 19 Jahre Erfahrung in der SGKB-Geschäftsleitung, und vor ein paar Jahren habe ich ein Executive MBA absolviert, an dem auch das Thema Governance, also Unternehmensführung, behandelt wurde.

Sie sind jetzt 60 Jahre alt. Ist mit dem Ausscheiden als Chef der SGKB Ihre operative Karriere beendet?

Ja, das ist so. Ich habe schon vor einiger Zeit entschieden, dass ich mit 60 operativ aufhören, aber noch bis 70 aktiv bleiben möchte, und zwar mit ausgewählten Verwaltungsratsmandaten.

Sie suchen also weitere Mandate? Zumal Sie Ihre Rolle als Verwaltungsrat der SGKB viel weniger beanspruchen wird wie als CEO.

Weitere Verwaltungsratsmandate sind denkbar, wenn es passt. Aber man sollte auch die Arbeit als SGKB-Verwaltungsrat zeitlich nicht unterschätzen. Zu dessen Sitzungen kommen interne Meetings, Veranstaltungen, auch Kundenveranstaltungen, an denen ich präsent sein werde.

Als Verwaltungsrat werden Sie Ihren Nachfolger als CEO und bisherigen Geschäftsleitungskollegen, Christian Schmid, beaufsichtigen. Das gilt in der Corporate-Governance-Lehre als umstritten. Sie werden ihm gewiss ins operative Geschäft dreinreden.

Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Die Rollenverteilung ist klar geregelt. Der CEO führt mit der Geschäftsleitung die Bank operativ und setzt die Strategie um. Der Verwaltungsrat als Kollektiv definiert die strategischen Ziele, bewilligt die Ressourcen und überwacht die Umsetzung. Er setzt den normativen Rahmen, indem er beispielsweise die Geschäftsleitungsmitglieder ernennt und die Risikopolitik definiert. Dieser Rollenverteilung bin ich mir sehr bewusst.

Aber es wird sicher Situationen geben, in denen Sie sich sagen werden: Das hätte ich als CEO jetzt anders gemacht.

Das ist natürlich denkbar. Andere Beurteilungen kann es immer geben. Wichtig ist aber, dass die Verantwortung und die Zuständigkeiten klar sind. Und der Verwaltungsrat funktioniert als Sparringpartner, als Herausforderer und auch als Ratgeber der Geschäftsleitung.

SGKB-Verwaltungsratspräsident Thomas Gutzwiller. Bild: Michel Canonica

Vorgesehen ist, dass Sie nach einem Jahr im Verwaltungsrat Thomas Gutzwiller als Präsident ablösen. Wird dann ein anderer Wind wehen?

Nein. Thomas Gutzwiller und ich haben ein deckungsgleiches Verständnis von der Rollenverteilung. Ich weiss um die Aufgaben des CEO und der Geschäftsleitung, und ich weiss um die Aufgaben des Verwaltungsrats. Und das wird auch so bleiben.

Nach Ihrem Ausscheiden als CEO ist die SGKB-Geschäftsleitung etwas verjüngt. Was auffällt: Ausser Christian Schmid wird das fünfköpfige Gremium aus lauter Personen bestehen, die seit maximal drei Jahren in der Geschäftsleitung sitzen. Inwieweit fehlt es da an Erfahrung?

Wir haben eine ausgezeichnete Geschäftsleitung, sowohl fachlich als auch menschlich. Die Mitglieder ergänzen sich punkto Charakter, Kompetenzen und Denkweise, und sie verkörpern die Werte der St.Galler Kantonalbank. Ausserdem bringen sie langjährige berufliche Erfahrung mit.

SGKB-Chef Roland Ledergerber (rechts) und sein designierter Nachfolger Christian Schmid vor dem Hauptsitz der Bank. Bild: Daniel Ammann/PD (St.Gallen, 12. Februar 2021)

Über einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Christian Schmid für die Leitung des Corporate Center auf Stufe Geschäftsleitung hat man noch nichts gehört. Wie ist der Stand?

Wir sind mitten im Suchprozess. Diesen gestalten wir sehr sorgfältig. Wir haben aber gute Bewerbungen mehrerer Kandidatinnen und Kandidaten.

Das heisst, es könnte auch erstmals eine Frau in die SGKB-Geschäftsleitung einziehen?

Das könnte sein. Am wichtigsten ist aber, die bestmögliche Lösung zu finden, unabhängig vom Geschlecht.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung analysieren momentan die Strategie der Bank für 2022 bis 2026. Thomas Gutzwiller sagte im Herbst 2020: «Wir wollen hybrider werden.» Wie schaut es hier aus?

Wir sind insgesamt sehr gut unterwegs, sowohl was das digitale Geschäft betrifft als auch in den persönlichen, physischen Kundenbeziehungen. Bei den digitalen Angeboten hat uns das IFZ Zug in der Rangliste der kundenfreundlichsten Banken auf Platz zwei gesetzt. Und wir haben viel in die persönliche Beratung investiert, betreffend Beratungskonzept, Ausbildung und Zertifizierung unserer Mitarbeitenden.

Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass klassische Banken angesichts der Digitalisierung und neuer Finanzdienstleister überflüssig werden?

Wir sind herausgefordert, ich glaube aber nicht, dass wir überflüssig werden. Sicherheit, Vertrauen, eine persönliche Beziehung zur Beraterin oder zum Berater, das bleibt für viele Kunden zentral. Vielleicht nimmt dieses Bedürfnis mit der zunehmenden Digitalisierung und Anonymisierung sogar noch zu. Klar ist aber: Wir werden noch hybrider. Wir bieten dem Kunden das Beste aus zwei Welten: Beratung durch eine Vertrauensperson und die Möglichkeit, Transaktionen stets digital abzuwickeln.

Was geben Sie Christian Schmid mit in seinen neuen Posten als CEO der St.Galler Kantonalbank?

Zunächst einmal bin ich davon überzeugt, dass er beste Voraussetzungen mitbringt, um die Bank kompetent und umsichtig in die Zukunft zu führen. Und ich sage ihm: CEO der SGKB zu sein ist ein absoluter Traumjob, ein riesiges Privileg, und er hat ein ausgezeichnetes Team um sich.