Interview HSG will wissen wie das neue Normale sein wird – eine Studie stellt fest: «Viele wollen das alte Normale» Nach der Pandemie wird in zwei Drittel der Alltagssituationen eine Rückkehr zu vorigen Gewohnheiten erwartet. Das hat Johanna Gollnhofer, Assoziierte Professorin für Marketing am Institut für Marketing und Customer Insight der HSG herausgefunden. 18.06.2021

Onlineshopping stellt lokale Geschäfte vor die Herausforderung, analoges und digitales Einkaufserlebnis miteinander zu verbinden. Bild: Getty

Johanna Gollnhofer, Assoziierte Professorin für Marketing am Institut für Marketing und Customer Insight der HSG (IMC-HSG), hat mit Forschenden während der Krise Schweizerinnen und Schweizer mehrmals über die Veränderungen ihres Alltagsverhaltens befragt. Dies, um herauszufinden, wie neu das neue Normal tatsächlich aussehen wird.

Werden wir die Masken gar nicht mehr los?

Johanna Gollnhofer: Aus dem Marketing wissen wir, dass sich Produkte nur am Markt halten, wenn sie wirklich ein Kundenbedürfnis erfüllen. Im Moment sind sie von der Politik vorgeschrieben. In der Zukunft wird sich dann zeigen, ob das Kundenbedürfnis nach Sicherheit wirklich so gross ist oder ob nicht doch die Bequemlichkeit überhandnimmt. Ich tippe auf das Letztere.

Joggen hat Zulauf bekommen. Auch weil Fitnessstudios geschlossen waren. Bild: Westend61

Was wird sich in Ihrem Alltag zur Normalität entwickeln, etwa beim Sport?

Ich gehe mittlerweile regelmässig joggen. Ich vermisse das Fitnessstudio manchmal, aber mittlerweile habe ich die Vorzüge des Joggens kennen gelernt, wie etwa das Draussensein und zeitliche Flexibilität. Ich habe auch coronabedingt mit Tennis ein neues Hobby gestartet.

Shopping?

Ich bin früher gerne mal in der Innenstadt schlendern gegangen. Mittlerweile shoppe ich komplett online. Und auch jetzt, wo alles wieder offen ist, bin ich noch nicht wieder in der Innenstadt zurück, weil ich mittlerweile einfach meinen Samstag zum Beispiel anders verplant habe. Hier bräuchte ich wahrscheinlich wieder ein paar Wiederholungen, um zu lernen, wie schön die Innenstadt sein kann und was es für ein Erlebnis ist, im Café unter Menschen zu sein.

Sie haben also ihr Verhalten geändert. Hilft bei der Analyse Marketingforschung?

All diese Beispiele, dazu gehört auch Homeoffice, haben gemeinsam, dass ich durch die Pandemie gezwungen wurde, neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Und ich habe nach und nach den Mehrwert in ihnen erkannt. Ich habe mit der steigenden Anzahl Wiederholungen auch meine anderen Routinen entsprechend angepasst. Wir wissen aus dem Marketing, dass es für Marken oftmals zunächst sehr wichtig ist, dass Konsumenten das Produkt ausprobieren, damit der Vorteil erkannt wird. Oftmals kann sich der Konsument diesen Vorteil zunächst nicht vorstellen.

Das neue Normale scheint bei genauem Hinsehen dann doch ein Rückfall in alte Gewohnheiten oder altes Freizeitverhalten zu sein?

Man überschätzt meist die Veränderung, die kommt. Menschen sind doch auch sehr oft Gewohnheitstiere und bleiben gerne in ihrer Komfortzone. Die Veränderung muss also wirklich einen Benefit mit sich bringen. Deshalb scheitern zum Beispiel oft Change-Management-Projekte in Organisationen. Die Menschen gehen häufig gar nicht mit, weil sie das Gefühl haben, dass das, was in der Vergangenheit für sie funktioniert hat, in Ordnung ist. Selbst wenn man ihnen den Benefit aufzeigt, sind die Leute oftmals noch resistent gegen Veränderungen.

Johanna Gollnhofer, Assoziierte Professorin für Marketing am Institut für Marketing und Customer Insight der HSG. Bild: Hannes Thalmann

Sie haben Wiederholungen als pädagogisches und psychologisches Prinzip angesprochen. Helfen sie bei Veränderungen?

Ja, teilweise helfen da Wiederholungen. Durch die Wiederholungen kann tatsächlich der Mehrwert der neuen Verhaltensweisen erkannt werden. Denn auf Anhieb tun sich wie gesagt Menschen schwer, sich diesen Benefit vorzustellen.

Ihre Studie besagt, dass Fitnesscenter um Kundschaft bangen müssen, nicht aber Eventveranstalter, warum?

Hier stellt sich wohl die Frage der Auswechslung, der Substitution. Womit kann man eine Verhaltensweise wirklich ersetzen, und welches Bedürfnis wird angesprochen? Events, wo es viel um das gemeinsame Erleben geht, um die Gruppendynamik, teilweise fast schon Ekstase, können sehr schwer zum Beispiel über Zoom abgebildet werden. Im Fitnesscenter hingegen geht es für viele einfach nur um Work-out. Für andere geht es sicher auch um das Erlebnis selbst. Wem es aber nur um Work-out geht, der hat sehr gute Alternativen zum Beispiel im Home-Workout oder auch Sport draussen und in der Natur.

Megatrends befeuern neue Verhaltensweisen. Hat die Pandemie etwa beim Homeoffice den Turbo gezündet?

Eine Frau macht Homeoffice. Künftig sind hybride Lösungen wahrscheinlich. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

In unserer Wahrnehmung ist die Krise sehr radikal. Aber Megatrends, Trends, die schon vor der Krise existierten, haben tatsächlich eine Beschleunigung erfahren. Bei den anderen Veränderungen muss man sich wirklich fragen, was davon bleibt. So waren ja zum Beispiel die Restaurants geschlossen. Das bedeutet aber nicht, dass die Konsumenten in Zukunft weniger in Restaurants gehen werden. Diesbezüglich gab es ja keinen Megatrend vor der Krise. Beschleunigt wurden hingegen Homeoffice, E-Commerce und auch Nachhaltigkeit. Hier gab es schon vor der Krise Megatrends.

Kann der ÖV profitieren?

Noch gilt Maskenpflicht im Öffentlichen Verkehr. Wie es in Sachen Mobilität weitergeht ist noch offen. Bild: Andrea Stalder

Mobilität ist sehr spannend. Vor der Krise hatten wir den Punkt, weg vom eigenen Auto, Stichwort Sharing Economy. Krisenbedingt wird der ÖV jetzt als weniger sicher wahrgenommen. Es wird davon abhängen, wie sich die Kundenbedürfnisse entwickeln. Werden wir wieder mehr fliegen? Wird die Sicherheit oder doch der Sharing­-Gedanke priorisiert werden? Die Frage der Mobilität ist noch unbeantwortet.

Wie ist die Sichtweise von Unternehmen und Arbeitgebern? Ähnlich wie bei deren Angestellten?

Das weiss ich nicht, da wir Arbeitgeber in der Studie nicht befragt haben.

Stichwort New Work. Ist das schon ein Megatrend, der die Arbeitswelt verändern wird?

New Work wurde vor Covid eigentlich schon als Megatrend geführt. Wir sehen ganz klar, dass es hier kein Zurück mehr gibt. Wahrscheinlich wird künftig viel mit hybriden Modellen gearbeitet, sodass man jeweils die Vorteile von online, aber auch von Präsenz nutzen kann.

Onlineshopping ist schon vor der Pandemie ein Megatrend gewesen. Müssen Gewerbe und Geschäfte in der Region jetzt noch viel mehr auf diesen Kanal setzen?

Die Tendenz zum Onlineshopping war vor der Krise schon deutlich zu sehen. Für Geschäfte wird es darum gehen, analoge Erfahrungen, zum Beispiel in einem physischen Laden, möglichst geschickt mit dem digitalen Onlineshop zu verbinden. Der Markt muss hier den Kundenbedürfnissen folgen.

Was hat sie bei der Studie wirklich überrascht? Sie haben ja rollende Befragungen durchgeführt.

Überrascht hat mich, wie gering doch der Veränderungswille ist. Wir haben in unseren Befragungen gesehen: Viele wollen das alte Normale zurück. Die Konsumenten sind gar nicht zu diesen grossen Veränderungen bereit, wie wir es überall in den Medien lesen. Andererseits sind teils nur einzelne Lebensbereiche von den Veränderungen betroffen.

Und was haben Sie erwartet, das nicht oder kaum eingetroffen ist?

Ich hätte erwartet, dass die finanziellen Bedenken der Schweizerinnen und Schweizer in der Krise höher sind. In Deutschland sind diese ausgeprägter. Das wissen wir, weil wir die Studie auch zweimal in Deutschland durchgeführt haben.