Interview Heerbrugger SFS zeigt sich robust – der Chef sagt: «Wir tätigen Investitionen in der Krise» Aus vorgehenden Krisen hat man bei der SFS Group Heerbrugg gelernt. CEO Jens Breu berichtet, dass die Strategie auf eine Probe gestellt wurde. Stefan Borkert 05.03.2021, 16.14 Uhr

Die SFS Group Heerbrugg ist bis jetzt vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Der anfängliche Umsatzeinbruch konnte fast wettgemacht werden.

Welche Stellschrauben aus der Finanz- und der Währungskrise können sie in der Covid-19-Krise nutzen?

Jens Breu: Wie bei der Bewältigung früherer Krisen durften wir auf das grosse Engagement und die Flexibilität unserer Mitarbeitenden zählen. Das war und ist zentral. Die Covid-19-Pandemie hat unsere Strategie hinsichtlich ihrer Effektivität auf die Probe gestellt.

Mit welchem Ergebnis?

Unsere strategische Ausrichtung hat sich als richtig erwiesen. Beispielsweise die «local-for-local-Strategie», welche dank kurzer und robuster Lieferketten zu einer erhöhten Liefersicherheit führt. Die balancierte Ausrichtung auf unterschiedliche Regionen, Endmärkte und Vertriebskanäle federte die Folgen des Nachfrageeinbruchs ab. Und nicht zuletzt gab die gute finanzielle Verfassung die Kraft auch während der Krise Investitionen in zukünftiges Wachstum zu tätigen.

Nordamerika und Asien konnten die Einbrüche in Europa fast kompensieren. Was sind dort die Wachstumstreiber am Markt?

Die regionale Umsatzverteilung war massgeblich durch die Entwicklungen in den Endmärkten geprägt. Getragen von der starken Nachfrage in der Elektro- und Elektronikindustrie, deren Umsätze fast ausschliesslich in Asien generiert werden, wuchs der asiatische Umsatzanteil um 250 Basispunkte und lag für das Berichtsjahr bei 22,4 Prozent.

Und Nordamerika?

Die Umsatzentwicklung in Amerika profitierte vom Wachstum im Medizinalbereich und der soliden Entwicklung in der Bauindustrie. Akquisitionen in den Divisionen Automotive und Construction beeinflussten die positive Entwicklung in der Region mit einem Umsatzbeitrag von zehn Prozent. Der amerikanische Umsatzanteil lag 2020 bei 22,7 Prozent. Im Vorjahr waren es 21,6 Prozent.

Werden Divisionen zusammengelegt?

Unsere Divisionen sind auf Marktsegmente ausgerichtet, weshalb ein Zusammenführen nicht angestrebt wird. Um Kunden möglichst umfassend zu bedienen, nutzen wir aber die globale Entwicklungs- und Produktionsplattform. Die anhaltend gute Nachfrage, die fortgesetzte Wachstumsdynamik der SFS Group sowie das Kundenbedürfnis nach Partnern mit globalen Fertigungsmöglichkeiten sind die Entscheidungsbasis zum Aufbau einer globalen Fertigungsplattform für Medizinaltechnik-Anwendungen.

Medizinaltechnik wird also ein eigener Bereich?

Durch den Einbezug weiterer Standorte der SFS Group werden zukünftig neben Kunden in Nordamerika auch Kunden in Europa und Asien lokal unter der Marke Tegra Medical mit Leistungen für die Medizinaltechnik bedient. Damit werden alle bestehenden Aktivitäten für die Medizinaltechnik, welche bisher in den Divisionen Medical und Industrial erbracht wurden, unter der Marke Tegra Medical gebündelt.

Die Automobilbranche wird kräftig durchgeschüttelt. Haben Sie Lösungen für neue Techniken wie autonomes Fahren parat?

SFS positioniert sich seit Jahren erfolgreich als Entwicklungspartner für Kunden der Automobilindustrie. Innovationstreiber sind die Trends zu mehr Komfort, verbesserter Sicherheit, erhöhter Effizienz und übergeordnet zum autonomen Fahren. Die damit einhergehende Elektrifizierung der Fahrzeuge, welche auch für die Bremssysteme gilt, ist ein vielversprechendes Wachstumsfeld, von dem SFS profitiert. Mit der erfolgreichen Akquisition von Neuprojekten für Baugruppen, die in elektrischen Bremssystemen zum Einsatz kommen, schafft SFS die Basis für weiteres Wachstum.

Deshalb die neue Produktionshalle?

Ja. Um die akquirierten Kundenprojekte realisieren zu können, investieren wir in die Erweiterung der Produktionskapazitäten und damit den Bau einer zusätzlichen Produktionshalle am Standort Heerbrugg. Das Investitionsvolumen für das Gebäude beträgt rund 25 bis 30 Millionen Franken. Die Bauarbeiten haben begonnen. Wir erwarten, dass wir rund 100 Arbeitsplätze schaffen können.

Auch die Luftfahrt ist schwer ins Trudeln geraten. Spüren Sie das?

Ja. Im Bereich Aircraft lag der Umsatz markant tiefer als in der Vorjahresperiode. Die Entwicklung im Bereich Aircraft dürfte herausfordernd bleiben, da die Bedarfszahlen erheblich nach unten korrigiert und Kapazitäten in der gesamten Lieferkette abgebaut wurden.

Wie viele Mitarbeiter sind bei der SFS im Homeoffice?

Wir setzen die geltende Homeofficepflicht konsequent um. In den Bürobereichen arbeiten aktuell wohl etwa 80 bis 90 Prozent der Mitarbeitenden im Homeoffice.

Werden Sie eigene Schnelltests und vielleicht sogar Impfungen durchführen?

Wir verfolgen die Entwicklungen in diesen Themenfeldern eng und stehen einer Einbindung des Unternehmens beispielsweise in Testkonzepte positiv gegenüber. Entscheidungen sind bisher keine gefallen, weil noch viele rechtliche Aspekte ungeklärt sind.