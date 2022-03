Was sind die Alternativen zu Erdgas?

Interview «Gaskunden werden sich Alternativen überlegen»: Energieexpertin sprach an Gastagung der HSG über Zukunft der Gasversorgung Die Invasion Russlands in die Ukraine rückt das Erdgas in den Fokus. Gut, sagt Energieversorgungsexpertin Sabine Perch-Nielsen. Welche Rolle Gas in der Zukunft spielen wird, muss diskutiert werden. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 21.03.2022, 14.22 Uhr

Welche Rolle spielt Gas in der Energiezukunft? Bild: Urs Jaudas/KEY

Erdgas ist ein wichtiger Energieträger für Heizungen in der Schweiz – und rund die Hälfte des Gases in der Schweiz stammt aus Russland. Die Frage nach Alternativen wird deshalb lauter. Doch neu ist sie nicht: Erdgas ist ein fossiler Energieträger.

An der Gastagung des Kompetenzzentrums für Energiemanagement der Universität St.Gallen sprach Sabine Perch-Nielsen über die Rolle der Gasversorgung in der Energiezukunft. Beim Beratungsunternehmen Ernst Basler & Partner (EBP) berät sie Gemeinden und Energieversorger in Themen wie erneuerbaren Energien und Energieeffizienz.

Sabine Perch-Nielsen, EBP. Bild: PD

Rund die Hälfte des Gases, das wir in der Schweiz nutzen, stammt aus Russland. Gäbe es Alternativen?

Sabine Perch-Nielsen: Durch die bestehenden Gasleitungen können sowohl fossile Gase wie auch erneuerbare Gase wie Biogas oder synthetische Gase aus erneuerbarem Strom fliessen.

Also Gase wie Wasserstoff?

Ja, die bestehende Gas-Infrastruktur kann für Wasserstoff umgerüstet werden. Auf Ebene der Verteilnetze sind beispielsweise viele Leitungen bereits «wasserstoff-verträglich». Aber auch Regler und Zähler müssen wasserstofftauglich sein.

Bereits genutzt wird Biogas.

Biomethan kann ebenso durch die Netze fliessen wie Erdgas. Doch das eingespeiste Biogas macht heute erst ein Prozent des Gasverbrauchs der Schweiz aus.

Wie viel davon könnte man in der Schweiz produzieren?

Wenn wir das gesamte Potenzial ausnützen würden, kommen wir auf 10 bis 15 Prozent des heutigen Gasbedarfs. Dafür müssten aber noch viele Biogasanlagen gebaut werden. Daher ist der Import von Biogas in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Aber Biogas ist auch im Ausland begehrt – es war schon vor Wladimir Putins Invasion praktisch ausverkauft.

Wie weit ist man bei synthetischen Gasen aus erneuerbaren Energien?

In Europa stehen viel Geld und politischer Wille hinter dem Ausbau der erneuerbaren Wasserstoffproduktion, aber nennenswerte Produktion muss erst noch entstehen. Und die Herstellung von grünem Wasserstoff benötigt erneuerbaren Strom in grossen Mengen. Für den Ersatz des heutigen Gasverbrauchs der Schweiz bräuchte es einen Zubau im Umfang der gesamten Schweizerischen Stromproduktion – und zwar mit erneuerbaren Energieträgern. Auch die Wasserstoffmenge ist also begrenzt.

Und man kann damit nicht nur heizen. Auch der Schwerverkehr hofft auf Wasserstoff.

Ja, denn grössere Lastwagen haben wenig Alternativen, wenn sie CO2-frei fahren wollen. Ähnliches gilt für Prozessgas in der Industrie. Für Heizungen gibt es hingegen erprobte Alternativen wie Holzheizungen oder Wärmepumpen. Die CO2-Emissionen auf Null zu bringen, ist eine riesige Herausforderung. Wir müssen dafür alle Möglichkeiten nutzen.

Wie sieht es bei den Gasversorgern aus? Sind diese bereit, den Weg in Angriff zu nehmen?

Das ist unterschiedlich. Viele Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle, so beispielsweise das Alter des Netzes, die Einstellung der Geschäftsleitung, der Anteil Prozessgas, die Vorgaben der Gemeinden und die politischen Rahmenbedingungen des Kantons.

Mit Biogas kommen wir auf höchstens 15 Prozent des heutigen Bedarfs, andere erneuerbare Gase werden anderswo dringender gebraucht. Heisst das, Gas wird an Bedeutung verlieren?

Bei Heizungen wird die Bedeutung von Gas stark abnehmen, was lokal zu Stilllegungen von Netzen in Wohngebieten führen wird. Erneuerbares Gas wird aber weiterhin eine wichtige Rolle im Energiemix spielen. Diese Rolle genauer zu definieren und die Transformation anzugehen, ist aktuell die grosse Herausforderung

Beschleunigen Ereignisse wie die Invasion in die Ukraine diese Entwicklung?

Ja, auf jeden Fall. Der Krieg führt nicht nur kurzfristig zu gewaltigen Preiserhöhungen beim Gas, sondern er beeinflusst auch die Einstellung gegenüber Gas. Mehr Gaskunden werden sich Alternativen gründlich überlegen

