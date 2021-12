Fachkräftemangel: Hansjörg Brunner will Ältere besser einspannen

Interview Fachkräftemangel: «Wir müssen die Ressourcen aller besser nutzen» Die meisten KMU seien «bisher recht gut» durch die Coronakrise gekommen. Das sagt Hansjörg Brunner, Präsident des Thurgauer Gewerbeverbands. Doch Sorgen blieben, so etwa der Fachkräftemangel. Brunner will Ältere besser einspannen. Thomas Griesser Kym 06.12.2021, 18.28 Uhr

Hansjörg Brunner, Präsident des Thurgauer Gewerbeverbands, in der Firma Fairdruck in Sirnach, die er leitet. Bild: Andrea Stalder

Vor einem Jahr, Ende 2020, sagten Sie, Gewerbebetriebe beklagten unverschuldete Umsatzeinbrüche und Arbeitsplatzverluste, und bei Betrieben in Branchen wie Gastro, Reisen oder Events gehe es gar um die Existenz. Welche Sorgen hören Sie jetzt am meisten?

Hansjörg Brunner: Im vergangenen Frühjahr und Sommer 2021 sah es so aus, als kämen wir mit einem blauen Auge durch die Pandemie, denn die meisten KMU sind, auch dank staatlicher Hilfe, aber vor allem mit riesigem Engagement und kreativen Ideen, bisher recht gut durch diese Krise gekommen. Und eigentlich wissen wir es heute ja alle: Wir haben es leider verpasst, mit höherer Impfquote und frühzeitigen Massnahmen die Pandemie im Griff zu halten. Gegenwärtig ist bereits wieder von einigen Betrieben zu vernehmen, dass sie vor einer schwierigeren Situation stehen.

Und welche positiven und zuversichtlichen Stimmen vernehmen Sie?

Ich höre von vielen unserer Mitgliedsbetriebe, dass ihre Auslastung gut bis sehr gut ist. Aber es gibt vermutlich kaum eine Unternehmerin und kaum einen Unternehmer, der sich in der gegenwärtigen Verunsicherung nicht auch Gedanken über die Zukunft macht.

Generell: Wie beurteilen Sie die Aussichten für das Thurgauer Gewerbe für 2022?

So gut es einigen Branchen geht, so schlecht geht es anderen. Und die Gesamtaussichten hängen extrem vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Wenn wir die Lage in den Griff bekommen, dürfen wir bestimmt positiv in die Zukunft blicken. Aber Pandemie hin oder her: Ich sehe einen grossen Fachkräftemangel, den wir beheben müssen. Die Ressourcen aller, auch jene älterer Arbeitnehmender, müssen wir besser nutzen und noch vermehrt in die Aus- und Weiterbildung investieren.