Interview «Die zivile Luftfahrt durchfliegt ihre schwerste Krise»: Der Chefredaktor von Skynews zur Lage der Flughäfen Altenrhein und Friedrichshafen Schon vor der Pandemie hatten kleinere Flughäfen mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Der Chefredaktor von Skynews, Hansjörg Bürgi, ist trotz allem überzeugt, dass die beiden Flughäfen Altenrhein und Friedrichshafen die Krise überleben. Stefan Borkert 11.03.2021, 05.00 Uhr

Der Flughafen Altenrhein hat 30 Prozent seines Umsatzes in den letzten zwölf Monaten einbüssen müssen. Bild: Hanspeter Schiess

Die zivile Luftfahrt ist in schweres Wetter geraten. Kleinen und regionalen Flughäfen pfeift der Wind kräftig um die Ohren. Am Bodensee betrifft das Altenrhein und Friedrichshafen.

Hansjörg Bürgi, Chefredaktor Luftfahrt-Magazin Skynews Bild: PD

Die zivile Luftfahrt durchfliegt derzeit ihre schwerste Krise. Alle Flughäfen leiden, kleine und grosse, weil sie nach wie vor offen bleiben müssen, aber die Einnahmen aus dem Flugverkehr fehlen. Regionalflughäfen hatten schon vor der Krise zu kämpfen, weil sie kaum noch Linienflüge angeboten haben. Altenrhein ist in der Schweiz der einzige Regionalairport, der, wenn sie dann wieder starten, noch über Linienflüge verfügt.

Wer überlebt die Krise nicht?

Friedrichshafen leidet wohl mehr, er ist auch grösser und hat höhere Kosten. Er befindet sich derzeit in einem Schutzschirmverfahren, wird aber von öffentlichen und privaten Gesellschaftern unterstützt. Altenrhein ist dagegen vollständig in Privatbesitz. Dennoch bin ich überzeugt, dass sowohl Altenrhein wie Friedrichshafen die Krise überleben. Entscheidend dabei ist, wie die entsprechende Region hinter den Airports steht, denn für sie sind Flughäfen ein wichtiger Standortfaktor.

Welche Vorteile hat Altenrhein als Kleinflughafen?

Für Passagiere sind es die kurzen Wege, was auch in kurzen Check-in-Zeiten resultiert. Zudem ist Altenrhein auch ein wichtiges Unterhaltszentrum für verschiedenste Flugzeugtypen und mit dem nun wieder geöffneten Museum auch ein Anziehungspunkt für die Öffentlichkeit.

Aus Klimasicht hat auch Altenrhein ein Problem.

Die Luftfahrt hat generell kein Problem mit dem Klimaschutz, auch wenn Medien und gewisse Politiker dauernd das Gegenteil behaupten. Weltweit, und Luftfahrt und Klima müssen global betrachtet werden, trägt die Fliegerei gerade mal zwei bis drei Prozent zum gesamten CO 2 -Ausstoss bei. Wenn also überhaupt nicht mehr geflogen würde, wäre dem Klima nur ganz, ganz wenig geholfen. Doch wie die aktuelle Coronakrise zeigt, ist der volkswirtschaftliche Schaden eines Stillstandes der Luftfahrt enorm. Jede Fluggesellschaft hat selbst das grösste Interesse, möglichst wenig CO 2 auszustossen, denn sie will auch möglichst wenig Kerosin verbrauchen, weil dies rund 30 Prozent ihrer Kosten ausmacht.

Wo werden die «Kleinen» mehr unterstützt?

In Deutschland und der EU erfahren Regionalflughäfen eine viel grössere Unterstützung als in der Schweiz. Die Schweiz hat 2019 rund 10,1 Milliarden Franken für den Verkehr ausgegeben, davon 63 Prozent für den öffentlichen Verkehr, 35 Prozent für den Strassenverkehr und gerade mal zwei Prozent für den Luftverkehr.