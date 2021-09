Interview Die Pandemie bringt Bewegung in Familienunternehmen – ein KMU-Professor sag: «Eine Chance für die Jungen» Die Ideen der nächsten Generationen können gerade in Familienunternehmen durch Krisen wie der Pandemie helfen, sagt HSG-Professor Josh Hsueh. Kaspar Enz 16.09.2021, 05.00 Uhr

Auf der Rangliste der weltweit grössten Familienunternehmen vertritt Stadler Rail die Ostschweiz. Urs Bucher

Familienunternehmen denken langfristiger. Das hilft in Krisen, sagt Josh Hsueh. Der Assistenzprofessor am Institut für KMU der Universität St.Gallen ging im neusten «Global Family Business Index» auch der Frage nach, wie die grössten Familienunternehmen der Welt die Pandemie meisterten.

Wie haben sich die grossen Familienunternehmen in der Pandemie geschlagen?

Sie waren sehr stabil. Soweit wir die Daten zusammentragen konnten, stiegen ihre Umsätze 2020 im Schnitt um 3,1 Prozent. Das zeigt, dass Familienunternehmen in Krisen widerstandsfähig sind.

17 der untersuchten Unternehmen sind in der Schweiz zu Hause. Wie ging es ihnen?

Sie wuchsen im Vergleich zu 2019 um 1,5 Prozent. Das ist unter dem Durchschnitt, aber es ist immer noch gut. Man muss bedenken: Es war während einer Pandemie.

Bestimmte der Pandemieverlauf den Erfolg mit? In Asien war man recht schnell wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt.

Ja. Familienunternehmen in Hong Kong, Taiwan und China wuchsen gegenüber 2019 u sieben Prozent. In Europa waren die Wachstumsraten tiefer.

Wie haben sich die untersuchten Unternehmen der Herausforderung gestellt?

Viele haben statt ihrer angestammten Produkte Masken oder andere Dinge für das Gesundheitswesen produziert. So konnten sie ihre brachliegenden Kapazitäten nutzen. Viele Unternehmen diversifizieren auch ihre Aktivitäten, drangen in neue Geschäftsfelder vor. Das macht sie in Krisen resistenter - sie sind weniger von einzelnen Märkten abhängig. Es fällt auch leichter, das Unternehmen neu auszurichten, was in einer Krise nötig sein kann.

Josh Wei-Jun Hsueh, Assistenzprofessor am Schweizerischen Institut für KMU, Universität St. Gallen.

Ist das neu? Lange hiess es, Firmen sollen sich auf Kernkompetenzen konzentrieren.

Es ist tatsächlich eine eher neue Entwicklung. Anders als früher steigen die Unternehmen aber nicht in völlig fremde Geschäftsfelder ein. Vielmehr suchen sie nach immer neuen Wegen, um ihre Kompetenzen in anderen Märkten anzuwenden.

Die Unternehmen im Global Family Business Index sind sehr gross, sie haben oft hunderttausende Mitarbeiter. Was unterscheidet solche Familienunternehmen von anderen Konzernen?

Unser Kriterium war, dass mindestens 32 Prozent der Anteile von Familienmitgliedern gehalten werden, und dass diese an den Entscheidungen beteiligt sind. Meist haben sie Schlüsselpositionen in der Unternehmensführung oder im Verwaltungsrat inne.

Was machen Unternehmerfamilien in solchen Positionen anders als andere Manager?

Da gibt es deutliche Unterschiede. Sie denken nicht nur an die finanziellen Ergebnisse im nächsten Jahresabschluss. Sie denken langfristiger. Für sie spielen auch der Ruf der Familie eine Rolle, die Entwicklung über Jahrzehnte. Denn sie wollen der nächsten Generation ein gesundes Unternehmen überlassen.

Merken das auch die Mitarbeitenden?

Oft gelingt es, eine freundliche Arbeitsatmosphäre zu bieten. Familienunternehmen bieten meist stabilere, langfristige Arbeitsverhältnisse. Schliesslich sollen erfahrene Mitarbeitende die nächste Generation unterstützen.

In Familienunternehmen denken langfristig: Roche, das grösste Schweizer Familienunternehmen, blickt auf eine 125 Jahre lange Geschichte zurück. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Bei der Integration der nächsten Generationen hapert es aber, wie der Index zeigt: Der durchschnittliche Verwaltungsrat ist 60 Jahre alt, nur bei einem Fünftel der betrachteten Unternehmen sind die jungen Generationen im Betrieb involviert.

Das ist leider so. Manche Verwaltungsräte sind sogar noch viel älter. Aber die Schweizer Unternehmen stehen hier etwas besser da: In einem Viertel der Fälle sind Familienmitglieder unter 40 involviert. Aber die Pandemie könnte hier etwas bewegen.

Weshalb?

Eine Pandemie stellt Unternehmen vor eine Prüfung: Sind die Familientraditionen intakt? Stimmt der langfristige Plan? Wir wissen von vielen Schweizer Unternehmen, dass sie in dieser Situation oft auf die nächste Generation zugegangen sind und sie einbeziehen. Man hofft, dass die Jüngeren neue Ideen, ein Bewusstsein für Trends und neue Technologien einbringen.

Wissen Sie von konkreten Beispielen?

Die gibt es auch unter meinen Studenten. Einer stammt aus einer Familie, die in der Westschweiz ein Unternehmen im Gastronomie- und Metzgereibereich führt. Während der Pandemie bat ihn sein Vater um Hilfe. Er hat nicht nur eine einfache Lösung gefunden, um die Zugangsbeschränkungen umzusetzen, er hat auch ein Online-Bestellmodell aufgebaut. Das Unternehmen hat seinen Umsatz stark gesteigert.

Bleibt er im Familienunternehmen?

Er hat es zumindest vor: Er hat bereits Pläne, wie er das Unternehmen internationalisieren will. Das zeigt: Die Pandemie bietet den Jungen auch die Chance, Verantwortung zu übernehmen