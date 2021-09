«Taktgeber und Botschafter»: SGKB-Chef Christian Schmid im Dialog

INTERVIEW «Ich bin jetzt Taktgeber und Botschafter»: Der neue Chef der St.Galler Kantonalbank über seine Rolle, Negativzinsen und den ausgeträumten Traum vom Traumhaus Als Nachfolger von Roland Ledergerber leitet Christian Schmid die St.Galler Kantonalbank seit Mai 2021. Im Interview spricht er über seinen Start und seine Aufgaben, den Umgang mit Negativzinsen und mit Homeoffice und über den Immobilienmarkt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Schmid, seit Anfang Mai 2021 Chef der St.Galler Kantonalbank, an deren Hauptsitz. Bild: Reto Martin (St.Gallen, 3. September 2021)

Seit 1. Mai 2021 präsidiert Christian Schmid die Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank (SGKB). Das Geldhaus ist ihm wohlvertraut. Schon von 1999 bis 2003 war er in Führungsfunktionen für die Bank tätig und ab 2008 führte er ihr Corporate Center als Mitglied der Geschäftsleitung. Mit dem Aufstieg ganz an die operative Spitze hat der 52-Jährige intern disloziert. Er führt die Bank nun vom ehemaligen Büro seines Vorgängers Roland Ledergerber aus.

Nach gut vier Monaten als Chef der SGKB: Wie sieht Ihre erste Zwischenbilanz aus?

Christian Schmid: Ich bin jetzt Taktgeber und Botschafter der SGKB, das ist eine sehr erfüllende Aufgabe. Überall war man gespannt auf den neuen CEO. Ich bin ganz vielen Menschen begegnet, auf Goodwill gestossen und mit offenen Armen empfangen worden. Mein neues Amt bringt ausserdem viele öffentliche Auftritte mit sich.

Damit stehen Sie stärker im Licht der Öffentlichkeit. Eine Rolle, die Ihnen behagt?

Es ist eine völlig andere Rolle. Zuvor habe ich Fachbereiche weiterentwickelt und war mehr nach innen orientiert. Dabei hat mir der Kontakt mit Kundinnen und Kunden gefehlt. Das ist jetzt anders, und es ist eine sehr schöne Aufgabe. Wichtig ist, offen gegenüber anderen Menschen zu sein und Menschen gernzuhaben.

Ihr Vorgänger als CEO, Roland Ledergerber, hat in den Verwaltungsrat gewechselt. Wie ist die Amtsübergabe verlaufen?

Fliessend und reibungslos. Rund um den Zeitpunkt der Übergabe haben wir nicht allzu viel über meine neue Rolle gesprochen. Ich habe aber Roland Ledergerber in den vier, fünf Monaten vor meiner Amtseinführung begleitet, um in meine neue Rolle hineinzukommen.

«Die Begegnungen und Beziehungen sind bereichernd»: SGKB-Chef Christian Schmid in seinem Büro. Bild: Reto Martin

Hat Corona den Übergang gestört?

Es sind leider ein paar Anlässe ausgefallen, an denen ich Kundinnen, Kunden und Geschäftspartnerinnen hätte kennen lernen können. Aber einige Treffen konnte ich bereits nachholen. Die Begegnungen und Beziehungen sind bereichernd. Ich bereue den Wechsel auf den Chefsessel keine Sekunde.

Ein aus Sicht der Kundinnen und Kunden ärgerliches Thema: Negativzinsen. Welche Praxis gilt bei der SGKB?

Wir wollen einerseits verhindern, Negativzinsen in der breiten Fläche einzuführen. Andererseits wollen wir aber auch nicht Auffangbecken werden für die Liquidität von Kundinnen und Kunden anderer Banken, die dort Negativzinsen bezahlen und zu uns wechseln möchten in der Hoffnung, hier davon verschont zu werden. Mit unseren eigenen Kundinnen und Kunden, die viel Liquidität halten, suchen wir das Gespräch.

Wie beurteilen Sie konkret, ob jemand Negativzinsen bezahlen muss oder nicht?

Auf sehr individueller Basis. Wir schauen die gesamte Kundenbeziehung an, welche anderen Geschäfte, beispielsweise Anlagen oder Hypotheken, die Kundin oder der Kunde mit uns macht, die Liquiditätsbestände und das Potenzial der Geschäftsbeziehung.

Grundsätzlich: Ab welchen Liquiditätsbeständen schauen Sie die Kundenbeziehung an und prüfen auf Negativzinsen?

Bei Neukunden ab einer Viertelmillion Franken, bei Bestandskunden ab einer halben Million.

Banken betonen gerne, sie täten alles, um Kunden vor Negativzinsen möglichst zu verschonen. Oft läuft es darauf hinaus, dass dem Kunden zwecks Abbau von Liquidität hauseigene Fonds empfohlen werden.

Natürlich haben auch wir eigene Fonds im Angebot, wir empfehlen aber je nach Kundenbedürfnis auch Drittprodukte. Wichtig ist: Wir dürfen das Einmaleins des Bankings nicht vergessen. Das heisst, wir müssen die Situation der Person analysieren, wo sie im Leben steht, wie es um ihre Vorsorge bestellt ist usw., und dann die Frage beantworten, was eine sinnvolle Anlagestrategie ist.

Christian Schmid: «Die Gesamtleistung der Bank hat durch Homeoffice nicht gelitten.» Bild: Reto Martin

Wie geht die Bank mit Corona um?

Priorität hat der Schutz der Gesundheit unserer Kundschaft und unserer Mitarbeitenden. In der Bank gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln, Maskenpflicht in der Kundenhalle. Zudem haben wir Regeln für Veranstaltungen; wir richten uns nach den Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit und des Kantons.

Wie handhabt die SGKB Homeoffice?

Corona hat das Thema Homeoffice beschleunigt. Was wir feststellen: Die Produktivität in der Verarbeitung ist durch Homeoffice nicht gesunken, die Gesamtleistung hat also nicht gelitten. Auch kann Homeoffice die Bank in ein paar Punkten produktiver und effizienter machen. Zum einen kann die unproduktive Zeit abnehmen, wenn der Arbeitsweg entfällt oder wenn Termine wie zum Beispiel Schulungen nicht zentral und physisch an einem Ort wahrgenommen werden müssen. Zum anderen gibt es Phasen konzentrierter Arbeit, die zu Hause besser erledigt werden kann als im Grossraumbüro. Drittens kann Homeoffice das Zusammenspiel zwischen Arbeit und Privatleben flexibilisieren.

Christian Schmid kennt die SGKB wie seine Westentasche. Bild: Reto Martin

Gibt es auch Defizite?

Die sozialen Kontakte leiden und es kann den Kommunikationsfluss hemmen.

Das bedeutet für die Zukunft?

Wir werden Homeoffice weiterführen und dabei versuchen, die positiven Punkte zu stärken und die negativen unter Kontrolle zu halten. Soweit betrieblich möglich, können Mitarbeitende auf Wunsch bis zu 50 Prozent ihres Arbeitspensums von zu Hause aus erledigen. Primärer Arbeitsort ist aber der Arbeitsplatz in der Bank.

Ihre Mitarbeitenden sehen das ähnlich, richtig?

Wir haben in einer Personalbefragung ermittelt, was für die Mitarbeitenden das Optimum wäre, wenn sie frei wünschen könnten. Ergebnis: Die Hälfte würde keinen oder einen Tag im Homeoffice arbeiten wollen, ein Drittel zwei Tage. Permanent im Homeoffice arbeiten möchten nur ganz wenige.

«Unsere physische Präsenz bleibt überall erhalten», sagt SGKB-Chef Christian Schmid. Bild: Reto Martin

Die Ostschweizer Wirtschaft entwickelt sich gut, doch die Dynamik scheint etwas nachzulassen. Wie ist Ihre Prognose?

Teil der hohen Dynamik waren Nachholeffekte nach dem Lockdown, die laufen allmählich aus. Die Ostschweizer Wirtschaft wächst aber weiterhin, und es ist bisher gelungen, den Wirtschaftskreislauf in Gang zu halten. Natürlich gibt es aber auch Unternehmen, die leiden, etwa im Tourismus oder in der Veranstaltungsbranche. Doch haben wir dank der Impfung und medizinischer Fortschritte wie der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten einen erneuten Lockdown aus unserem Hauptplanungsszenario verbannt.

In früheren Jahren ist die SGKB öfters mit Akquisitionen aufgefallen: Bank Thorbecke, Vadian Bank, Hyposwiss. Ist dieses Thema mehr oder weniger erledigt?

Im Kern wollen wir organisch wachsen. Anorganisches Wachstum durch Zukäufe ist denkbar, wenn es in unsere Strategie passt. Das kann beispielsweise ein externer Vermögensverwalter sein, der sich aufgrund der neuen Regulierung für die Geschäftsaufgabe entscheidet.

Ausflüge wie mit der Hyposwiss nach Osteuropa oder Lateinamerika wird es nicht mehr geben?

Nein. Unser Heimmarkt ist die Ostschweiz, und wir sind darüber hinaus tätig in der übrigen Deutschschweiz und in Deutschland. Das bleibt so.

Die SGKB arbeitet zusammen mit externen Vermögensverwaltern und Techfirmen am Projekt OpenWealth. Damit sollen die IT-Systeme der Vermögensverwalter direkt ans System der SGKB und deren Depotbank-Services angebunden werden. Worin liegt der Nutzen?

Es vereinfacht den Prozess zwischen den externen Vermögensverwaltern und der Bank und führt so zu Effizienzgewinnen.

Die SGKB hat sich zusammen mit der Bündner und der Luzerner Kantonalbank an emonitor beteiligt, einem Immobilienproptech, das Vermietungs- und Verkaufsprozesse für Immobilien digitalisiert. Was versprechen Sie sich davon?

Im Thema Wohnen ist die Digitalisierung noch relativ wenig fortgeschritten. Die Digitalisierung macht Vermietungs- und Verkaufsprozesse von Wohnungen und Häusern effizienter und für die Kundinnen und Kunden einfacher und transparenter. Darauf ist emonitor spezialisiert. Deshalb die Beteiligung an emonitor, verbunden mit der Absicht, eine Kooperation dieses Proptechs mit dem Kantonalbanken-Immobilienportal newshome.ch auszubauen.

Die Bank Linth hat kürzlich angekündigt, alle Schalter aufheben zu wollen. Und die SGKB?

Klar ist, dass unsere physische Präsenz überall erhalten bleibt, jede Geschäftsstelle ist bedient, und die Kundinnen und Kunden werden persönlich empfangen. Klar ist aber auch, dass der Bargeldumlauf seit Jahren rückläufig und in der Pandemie nochmals drastisch gesunken ist. Wir müssen deshalb die Kundenhalle den veränderten Bedürfnissen anpassen.

Das bedeutet?

Bei Umbauten wird die Gestaltung der Kundenhalle überprüft, in kleineren Geschäftsstellen werden klassische Schalter reduziert oder eingestellt. In Flawil, Goldach und Herisau haben wir beim Umbau auf das Zwei-Zonen-Konzept mit persönlicher Beratung und Automaten umgestellt. Die allermeisten Kundinnen und Kunden haben sich schnell darauf eingestellt. Wichtig ist, die Kunden bei Unsicherheiten zu begleiten.

Sieht im regionalen Immobilienmarkt «noch keinerlei Spekulanten»: Christian Schmid. Bild: Reto Martin

Immobilien sind in der Ostschweiz teurer geworden. Die Preise von Einfamilienhäusern beispielsweise haben seit 2016 um ein Fünftel zugelegt, innert Jahresfrist um fast 10 Prozent. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Der Hauptgrund ist, dass die Nachfrage das Angebot bei weitem übertrifft. Allerdings erwarten wir keine schockartigen Anpassungen, weder bei den Preisen noch bei den Zinsen. Korrekturen werden langsam erfolgen. Es bewegen sich noch keinerlei Spekulanten im Markt. Zudem sind die meisten Wohnbaudarlehen in Festhypotheken gebunden, was selbst einen abrupten Zinsanstieg, der aber nicht in Sicht ist, abfedern würde.

Für junge Familien ohne Erbschaft wird es aber immer schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, Wohneigentum zu erwerben, richtig?

Ja. Der klassische Traum eines frei stehenden Einfamilienhauses an guter Lage lässt sich so in vielen Fällen nicht mehr realisieren.

Nachhaltigkeit spielt bei der SGKB laut eigenen Angaben eine wichtige Rolle. Neu bietet die Bank in ihrer Fondspalette auch überall eine Ökovariante an. Wie schätzen Sie das Thema ein?

Die ganze Gesellschaft nimmt sich des Themas an. Das ist wichtig, denn Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Finanzbranche und nicht zuletzt die Konsumenten müssen das Klimawandelproblem gemeinsam lösen. Zudem findet ein Umdenken statt: Es geht nicht nur darum, in nachhaltige Firmen zu investieren, sondern auch in Firmen, die noch nicht so weit sind, aber Verbesserungspotenzial haben und gewillt sind, nachzuziehen. Die Anlegerinnen und Anleger können mithelfen, indem sie in solche Firmen investieren und damit die Transformation unterstützen. Unsere Rolle als Bank ist es, der Kundschaft dies über ein passendes Angebot zu ermöglichen.

Punkto Nachhaltigkeit tut sich bei der SGKB auch etwas im Hypothekengeschäft. Es geht um eine Kooperation mit der Energieagentur St.Gallen. Konkret?

Die geplante Kooperation enthält verschiedene Massnahmen wie beispielsweise den Know-how-Transfer zu unseren Kundenberaterinnen und -beratern. Das soll diese befähigen, Hypothekenkunden betreffend nachhaltige Bauweise zu beraten und sie bei Bedarf auch an die Energieagentur zu vermitteln. Wer sein Haus gut isoliert, eine Wärmepumpe installiert, nach Minergiestandard baut usw., tut nicht nur etwas für das Klima, sondern auch für die Werthaltigkeit seines Hauses. Denn Investitionen in energetische Lösungen steigern den Immobilienwert und ersparen spätere Umbauten.

«Die ganze Gesellschaft nimmt sich des Themas an. Das ist wichtig»: SGKB-Chef Christian Schmid über Nachhaltigkeit. Bild: Reto Martin