Interview Der Mann, der sogar noch unbekannten Mutanten die Stirn bietet: Günter Roth – Er sagt: «Wir identifizieren Impflücken, bevor sie auftreten» Zehn Jahre arbeitete Günter Roth bei Curevac. 2018 hat er zusammen mit einem Expertenteam Biocopy gegründet. Der Hauptsitz ist in Aadorf. Das Ein Forschungslabor befindet sich im deutschen Emmendingen. Stefan Borkert 08.04.2021, 05.00 Uhr

Impfstoff ist ein gefragtes Gut. Je schneller er verfügbar ist, desto weiger Schaden wird angerichtet. Sandra Ardizzone / AGR

Warum braucht es eigentlich das Patent?

Günter Roth: Ein Patent ist ja ein Verbietungsrecht. Damit haben wir die Möglichkeit, potenziellen Konkurrenten zu verbieten, diese Technik anzuwenden. Das Verbot wird aufgehoben, wenn diese uns Lizenzgebühren zahlen, die wir bestimmen dürfen. Somit bietet ein Patent gewissen Schutz- und einen Geldwert dar. Gerade bei Start-ups sind die Patente oft ein erheblicher Anteil der Gesamtbewertung.

Haben Sie einen Patentanwalt hinzugezogen?

Wir haben seitens der Universität Vorgaben gehabt. Mit der Kanzlei Hertin in Berlin haben wir mit Frau Becker eine Technikanwältin, die nahezu nun alle Patente aufgestellt hat.

Wie lange hat die Anmeldung gedauert?

Für die Anmeldung zum Auffinden der Breitband-Impfstoffe im Februar haben wir knapp fünf Monate konzeptioniert und dann mit Hertin zusammen alles in zwei Monaten ge- schrieben.

Was ist der grösste Stolperstein?

Essentiell ist, den Stand der Technik gut zu erfassen und sich davon abzugrenzen, denn wenn die Prüfer etwas finden, das der Anmeldung nahe kommt, dann kann es das gesamte Patent zum Kollaps bringen. Und dann wird nichts erteilt. Dann wären Arbeit und Kosten umsonst.

Günter Roth, CEO Biocopy Aadorf. Bild: PD

Das Wesentliche des neuen Patents ist?

Da wir die ersten Kopierer von Biomolekülen sind, haben wir natürlich einzigartigen Zugriff und Wissen um das Kopieren. Dieses Wissen, sofern nicht schon in unseren vorherigen Verfahren beschrieben, können wir nun weiter verfeinern und schützen. Die neuste Anmeldung beschreibt eben, wie man Mutanten, die es noch nicht gibt, in ungefährlicher Weise erzeugen und testen kann.

Das heisst?

Wir sortieren Mutanten aus, die bestehende Impfstoffe umgehen können und identifizieren Impflücken, bevor sie auftreten. Das ist wie eine biochemische Kristallkugel, von der wir annehmen, dass einige einen Blick hineinwerfen wollen.

Gibt es ähnliche Verfahren?

Ja, das Phagedisplay, übrigens von Andreas Plückthun von der Universität Zürich erfunden und zum Beispiel von Molecular Partners, Yumab oder MorphoSys verwendet, erlaubt die Erzeugung von Milliarden solcher Mutanten. Aber die Limitierung hier ist, man kann nur ein paar hundert gut vermessen, und zwar jedes einzeln. In unseren Systemen können wir Tausende parallel vermessen. Die Kombination bringt den Wert. Display und Kopieren bedeutet gefährliche Mutanten finden.

Die Gefahr ist gross, dass Mutanten auftreten, die akteuelle Impfstoffe durchbrechen. Sandra Ardizzone / AGR

Was bringt das Patent?

Das wird die Zukunft zeigen. Es deutet sich ja gerade an, dass es Coronamutanten gibt, die die Impfstoffe durchbrechen. Was denken Sie wäre ein Breitbandimpfstoff wert, der Corona beendet? Und im Falle der nächsten Pandemie kann das Verfahren auf den neuen Erreger ausgerollt werden. Wir haben einen Weg dazu aufgezeigt. Da dürfte der Wert solch eines Impfstoffes auf der Hand liegen.

Ein Dutzend Patente haben Sie schon. Was kommt noch?

Im Moment haben wir 12 Patentfamilien, die erteilt sind. Das bedeutet, sie sind in etlichen Ländern anerkannt als neu und erfinderisch. Zwei weitere, darunter eben das mit den Breitbandimpfstoffen, sind beantragt, also «patent pending», wie das im Englischen so nett heisst. Ein Drittes wird in Bälde folgen und unser Impfstoff-Entwicklungs-Portfolio abrunden. Es schliesst sozusagen eine Impfstofflücke in unseren Anmeldungen.