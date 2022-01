Interview «Das sind oft spannende Leute» – so gelingt der Wiedereinstieg ins Berufsleben nach einem Unterbruch Nach einer erzwungenen oder freiwilligen Auszeit zurück in den Arbeitsmarkt: Mit diesem Thema beschäftigt sich die Career-Relaunch-Konferenz der Universität St.Gallen. Was es braucht für einen erfolgreichen Wiedereinstieg, weiss HSG-Ökonomin Patricia Widmer. Und sie hat ein paar Vorschläge für die Schule. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Technische Berufe sind Männersache? Von wegen. Bild: iStockphoto

An der Career-Relaunch-Konferenz der Universität St.Gallen geht es um den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, um neue Karrierewege usw. Wozu braucht es solch eine Konferenz?

Patricia Widmer: Zum einen herrscht Fachkräftemangel – und dieser akzentuiert sich noch. Zum anderen gibt es einen versteckten Talentpool an Leuten mit nicht linearen Karrieren, die in Bewerbungsprozessen oft ausgesiebt werden. Wir verstehen uns als Brückenbauer zwischen solchen Leuten und Firmen oder Organisationen, die qualifiziertes Personal suchen.

Warum kommen solche Leute bei Bewerbungen oft nicht zum Zug?

Weil sie nicht genau ins Schema des Anforderungsprofils der zu besetzenden Stelle passen. Doch: Das sind oft spannende Leute, eben weil sie keinen 08/15-Weg in ihrem Leben gegangen sind.

Klassische Beispiele?

Zum einen Leute, die auf dem Arbeitsmarkt eine Pause eingelegt haben. Der Klassiker ist hier die Familienplanung. Darum sind es in der Schweiz mehrheitlich Frauen, aber auch immer mehr Männer. Zum anderen sind es Personen, die sich umschulen lassen, eine Neupositionierung anstreben oder ganz was Neues angehen wollen. Oft ist es auch eine Kombination der beiden Faktoren: Man will nicht nur einen Job, möchte teilweise selbstständig arbeiten, pflegt noch die Eltern oder hat ein zeitintensives Hobby. Das spricht dann für neue Arbeitsmodelle.

Auch Krankheit oder Langzeitarbeitslosigkeit können dazu führen, dass jemand länger vom Arbeitsmarkt weg ist. Ist für solche Laute der Wiedereinstieg noch anspruchsvoller?

Das sind oft keine trivialen Fälle. Aber im Grundsatz gilt: Auch solche Leute bringen wertvolle Fähigkeiten mit und können sich neue Fähigkeiten aneignen. Wichtig ist, dass sie Motivation aufbringen und dass es von der Gesellschaft nicht als Makel wahrgenommen wird, wenn jemand länger krank oder arbeitslos war. Punkto Arbeitslosigkeit gilt es zudem zu verhindern, dass Leute überhaupt langzeitarbeitslos werden. Hier können zum Beispiel Umschulungen, Weiterbildungen usw. helfen.

An der Universität St.Gallen gibt es ein Programm namens «Women Back to Business» für Akademikerinnen, die wieder in die Arbeitswelt einsteigen wollen. Warum nicht für Männer?

Das Programm gibt es seit mehr als zehn Jahren, und es galt früher als normal, dass Männer ihre Karriere verfolgen, während Frauen aussetzen, sich um die Familie kümmern usw. Aber in den vergangenen Jahren hat sich das Familienmodell gewandelt, die jüngere Generation ist offener, und es kommen aus dem Ausland nicht nur hoch qualifizierte Männer zum Arbeiten in die Schweiz, deren Frauen hier einen Wiedereinstieg suchen, sondern auch weibliche Spitzenkräfte, deren Männer einen Einstieg suchen. Ein Programm «Men Back to Business» ist eine Idee, aber wahrscheinlich wären wir aktuell noch der Zeit voraus. Obwohl wir auch schon Anfragen von Männern hatten: Viele getrauen sich noch nicht, sich zu melden. Aber es werden immer mehr.

Welche Grundsätze sind aus Ihrer Sicht zu beachten beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt?

Es gibt drei Ebenen. Erstens die persönliche. Sind Leute längere Zeit weg vom Arbeitsmarkt, fehlt es ihnen beim Wiedereinstieg oft an Selbstvertrauen. Die Erfahrung zeigt, dass das Selbstvertrauen nach wenigen Monaten wieder zunehmen kann, wenn es gezielt gefördert wird. Daran muss man arbeiten und reflektieren, was man eigentlich möchte. Dieser Weg ist schwierig allein zu gehen, weshalb der Beizug einer Mentorin oder eines Coachs ratsam sein kann. Zweitens muss man daran arbeiten, wie man sein Umfeld reorganisiert. Und drittens muss man sich mit potenziellen Arbeitgebern auseinandersetzen: Welche Firmen sind offen für nicht-lineare Karrieren? Wo kann ich mich umschulen lassen oder weiterbilden während der Pause usw.?

Das heisst, man sollte schon während der Pause möglichst daran arbeiten, wie es danach weitergeht?

Die Karriere zu planen tönt plakativ, aber einfach ins Blaue rausgehen kann heikel sein. Deshalb sollte man sich schon während der Pause Gedanken machen, wie es weitergeht. Man sollte etwa sein Netzwerk aufrechterhalten. Eine gute Idee sind auch ehrenamtliche Tätigkeiten in der Schule, in Vereinen oder der Kirche.

Nicht-lineare Karrieren sind nicht jedermanns Sache. Was sagen Sie jemandem, der sich gerne lebenslang im gleichen Job einrichten möchte?

Dass es das nicht mehr geben wird. Je länger je mehr wird man zum Wandel gezwungen und kann nicht bis zur Pensionierung an Ort und Stelle bleiben. Besonders bei älteren Arbeitskräften ist es, wenn es zu einem Bruch kommt, fatal, wenn die Agilität fehlt, wenn es an der Bereitschaft zu Veränderung mangelt. Das muss auch nicht unbedingt etwas völlig Neues sein. Zentral ist vielmehr, dass Arbeitskräfte ihre Fähigkeiten in ein sich wandelndes Umfeld transferieren können, wo sie gebraucht werden.

Zur Person Patricia Widmer, Universität St.Gallen Patricia Widmer ist an der Executive School an der Universität St.Gallen Programme Director Open Enrolment and Diversity. Sie hat den englischen Studiengang «Women Back to Business» und das «Women's Leadership Programme» aufgebaut. Widmer hat an der Uni Zürich BWL studiert, bei der UBS im Private Banking gearbeitet, und sie war während eines mehrjährigen Auslandaufenthalts mit ihrer Familie in den USA und in Deutschland in leitenden Positionen für verschiedene Wohlfahrtsorganisationen tätig. Am 18. Januar 2022 gehört sie zu den Referentinnen und Organisatorinnen der dritten Career-Relaunch-Konferenz , an der es um den Wiedereinstieg, die Neupositionierung in den oder auf dem Arbeitsmarkt sowie generell um die Karriere geht. Die Konferenz wird online abgehalten. (T.G.)

Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Braucht es mehr Teilzeitstellen? Oder mehr Vollzeitstellen mit besserer und bezahlbarer Kinderbetreuung?

Grundsätzlich beides. Ich bin aber kein Fan von 40- oder 50-Prozent-Jobs. Das führt zu einer Minderung der Qualifikation, indem gut qualifizierte Leute tiefer qualifizierte Stellen annehmen.

Was wäre eine Lösung?

Mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Und das über das ganze Leben hinweg. Zum Beispiel Jobsharing mit flexiblen Anteilen. Oder die Möglichkeit, das Pensum später, wenn die Kinder ausgeflogen sind, aufzustocken. Das gibt den Leuten eine Perspektive auf ihrem Karriereweg.

Die SBB schreiben, «dass die Qualitäten von Müttern und Vätern in der Arbeitswelt gefragt sind. Arbeitgeber erleben sie motivierter, selbstbewusster und fokussierter als zuvor. Sie selbst bezeichnen sich als geduldiger, umsichtiger und stressresilienter.» Ihr Eindruck?

Als Eltern eignet man sich unzweifelhaft Fähigkeiten an, die auch auf dem Arbeitsmarkt wichtig sind. Dazu zählen etwa Organisationstalent, Konfliktmanagement, Leadership und Coaching.

Bevor man ins Arbeitsleben einsteigt, geht man in die Schule. Was ist Ihr Wunsch an die Schulen?

Weniger auswendig lernen und dafür mehr an Problemlösungen arbeiten. Das geht von der Analyse über innovative Gedanken bis hin zur Fähigkeit, gut argumentieren zu können. Hinzu kommt das Selbstmanagement: Kinder müssen lernen, bewusst mit Pausen oder mit Stress umzugehen. Es gibt Ansätze dazu, aber es müsste noch mehr sein.

Immer wieder ist zu hören, es gingen zu viele Jugendliche aufs Gymnasium und zu wenig machten eine Lehre. Ihr Urteil?

Ob Gymnasium oder Lehre macht keinen grossen Unterschied. Unser duales Bildungssystem ist Weltklasse, und dank Berufsmittelschule, Passerelle usw. ist es auch durchlässig. Für problematisch halte ich die frühe Spaltung: Ich finde, man sollte die jungen Menschen schulisch etwas länger zusammenlassen, wenn auch vielleicht auf verschiedenen Niveaus, und damit den Entscheid zwischen Lehre und Gymnasium etwas hinauszögern.

Es gibt typische Frauenberufe und typische Männerberufe. Inwieweit wünschen Sie sich eine bessere Durchmischung?

Eine Durchmischung und allgemein mehr Diversität hat viele Vorteile. Dass bei uns Berufe etwa in Schule oder Pflege mehr mit Frauen assoziiert werden und technische Berufe eher mit Männern, hat viel zu tun mit Sozialisierung und Gesellschaft. Insofern wünsche ich mir eine weniger starke Stereotypisierung. Das beginnt schon im Babyalter mit dem blau-rosa Schema und setzt sich fort beim Spielzeug, wonach Puppen für Mädchen seien und Autos für Buben. Danach folgt das Klischee, Buben seien eher stark in Mathe und Mädchen in Sprachen. Dabei gibt es auch viele umgekehrte Fälle. Wenn wir all das offener gestalten, dann nimmt die Durchmischung automatisch zu.

Steigt eine Frau ins Topmanagement einer Firma auf, heisst es oft: «Erstmals eine Frau an der Spitze». Vermittelt das eher den Eindruck, dass für Frauen gleich wie für Männer alles möglich ist oder eher, dass der Aufstieg einer Frau nach wie vor eine Besonderheit sei?

Wir haben noch nicht so viele Frauen an Firmenspitzen, und Vorbilder sind wichtig. Insofern ist es positiv, Frauen in Toppositionen sichtbar zu machen und damit auch Mädchen zu signalisieren, was möglich ist. Man muss aber zeigen, dass es die Frau dank ihrer Persönlichkeit und ihrer Fähigkeiten an die Spitze geschafft hat und nicht, weil sie eine Frau ist.

