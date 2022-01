Biozucker aus Frauenfeld ist gefragt

Interview Biozucker ist gefragt – Auch deshalb sagt Zuckerchef Stäger: «Wir suchen neue Anbauflächen» Beim Schweizer Zucker tut sich was. Neue Anbaumethoden seien vielversprechend, sagt CEO Guido Stäger. Interview: Stefan Borkert Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Guido Stäger, CEO Schweizer Zucker AG, Frauenfeld und Aarberg Donato Caspari

Die Schweizer Zucker AG hat ein lebhaftes 2021 hinter sich. Die Zuckerfabrik Frauenfeld bekommet einen neuen Werksleiter, die Politik hat dem Schweizer Zucker den Rücken gestärkt, neue Anbaumethoden werden erforscht und Biozucker boomt.

Haben Sie in Frauenfeld schon einen Nachfolger?

Guido Stäger: Ja, mit Steve Howe übernimmt der erfahrene und bewährte Werksleiter von Aarberg auch das Werk in Frauenfeld. Damit können viele Synergien genutzt werden. Joachim Pfauntsch unterstützt in der Übergangsphase und bleibt unter anderem für wichtige Investitionsprojekte zuständig.

Sind Sie zufrieden mit der Kampagne und dem Ertrag?

Ja und Nein. Ja, weil die Kampagne effizient und ohne grössere Probleme verlaufen ist. Nein, weil wir mehr Rüben hätten verarbeiten können. Das witterungsbedingte schwierige Jahr lieferte gesamtschweizerisch unterdurchschnittliche Hektarerträge.

Die Rübenkampagne 2021 ist besser verlaufen als erwartet, aber es könnten in den Zuckerfabriken Frauenfeld und Aarberg noch mehr Rüben verarbeitet werden. Reto Martin

Konnten Sie die Anbauflächen für dieses Jahr steigern?

Nach einer Stagnation im Vorjahr ist die Anbaufläche 2021 auch wegen der politischen Unsicherheiten leicht gesunken. Im Moment laufen die Vertragsabschlüsse für 2022.

Reichen die Anreize vom Verband der Rübenpflanzer und Schweizer Zucker aus?

Inzwischen gibt es sehr viele gute Gründe, Zuckerrüben anzubauen. Neben der gesicherten finanziellen Unterstützung der Politik bis 2026, dem erhöhten Rübenpreis für die Pflanzer, der positiven Entwicklung des Zuckerpreises im Weltmarkt sind 2022 auch neue Sorten im Angebot, die wiederum krankheitsresistenter sind. Die Zuckerrübenkultur ist inzwischen wieder deutlich attraktiver. Wir hoffen, dass dies viele Pflanzer vom Anbau überzeugt.

Biozucker wir immer gefragter. Können Sie die Nachfrage befriedigen?

Nein, können wir im Moment klar nicht. Die Nachfrage übersteigt das Angebot insbesondere beim Schweizer Biozucker. Das zeigt aber auch eindrücklich, dass die inländische Zuckerproduktion gefragt und somit gerechtfertigt ist. Wir suchen aktiv nach neuen Anbauflächen, auch für Schweizer Biozucker.

Die ersten Bio-Zuckerrüben aus Bayern werden an die Zuckerfabrik Frauenfeld geliefert. Im Inland werden zu wenig Biorüben angebaut. Reto Martin

Pflanzen statt säen wird getestet. Wann wird das im grossen Stil, möglich sein?

Die Versuche sind tatsächlich erfolgversprechend. Wann dies im grossen Stil möglich sein wird, entscheiden schliesslich die Zuckerrübenpflanzer, aber wir sind optimistisch, dass sich diese Methode etablieren wird.

Werden Setzlinge statt Samen genutzt, dann sind die Rübenpflanzen resistenter gegen Krankheiten. Dieser Hypothese wird mit Versuchen nachgegangen. PD

Erwarten Sie 2022 Gegenwind seitens der Politik?

Die Politik ist kein Gegner von uns, sie steht klar hinter dem Schweizer Zucker. Aber es gilt auch andere Interessengruppen einzubeziehen. So will die verarbeitende Lebensmittelindustrie möglichst preisgünstigen Zucker. Die Gesellschaft wiederum erwartet ökologischen Anbau und nachhaltige Produktion, was kostenintensiver ist. Oder die Gesundheitsbranche kämpft aktiv gegen den hohen Konsum, aber der Konsument will dann doch einen süssen Dessert. Zur Durchsetzung solcher Interessen wird die Politik bemüht, die abwägt und die Rahmenbedingungen regelt. Wir sind froh, haben wir im 2021 mit der Verlängerung der Stützungsmassnahmen ein klares Bekenntnis der Politik für die heimische Zuckerproduktion erhalten.

Und der Zuckermarkt, was kommt Schweizer Zucker zugute und was nicht?

Mit Sicherheit das derzeitige Niveau des Preises am Markt. Die weltweit geringere Produktion sowie historische Tiefststände in den Lagern treiben den Zuckerpreis auf eine Höhe, bei der sich seit langem wieder einmal wirtschaftlich Zucker produzieren lässt. Und die Probleme mit den internationalen Lieferketten zeigen auch, dass eine hohe Selbstversorgung mit dem zentralen Lebensmittelbestandteil Zucker wichtig bleibt.

