Internet-Betrüger wollten Künzli-Chefin mit erfundenen Pornos erpressen Die Inhaberin von Künzli, einem bekannten Aargauer Schuhhersteller, wurde Opfer einer Attacke von Cyberkriminellen. Leo Eiholzer 27.12.2019, 16.30 Uhr

1327 Dollar in Bitcoin wollten die Cyberbetrüger von Barbara Artmann. Keystone

Letzte Woche erhielt Barbara Artmann, Chefin des Aargauer Traditionsunternehmens Künzli Schuhe, eine E-Mail «bei der ich in Panik ausgebrochen bin», wie sie sagt. Es war eine Erpressungsforderung von Internet-Betrügern. Sie schrieben, sie hätten Artmann per Webcam gefilmt, wie sie Pornos geschaut habe. Sollte sie nicht 1327 Dollar in Bitcoins bezahlen, werde das Video an alle ihre Kontakte geschickt. Eine Horrorvorstellung für die Firmenchefin: «Ich habe nie eine solche Seite besucht, aber selbst wenn ein fremdes Pornobild an meine Kontakte gesendet wird, wäre das fatal, da ich dutzende Politiker, Geschäftsleute und Journalisten in meinen Kontakten habe.»