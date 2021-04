INSTANDHALTUNG Stadler angelt einen Serviceauftrag und schafft neue Arbeitsplätze Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer kann seine Flirt-3-Züge, die im Nordwesten Deutschlands verkehren, ab sofort selber warten. Dies in zwei eigenen Servicewerken, in denen eigens dafür neue Stellen geschaffen werden. Thomas Griesser Kym 15.04.2021, 10.14 Uhr

Ein Flirt 3 von Stadler im Bahnhof Nienburg auf dem Teutoburger-Wald-Netz. Bild: Clic/Wikimedia Commons

Die Verkehrsgesellschaft Keolis Deutschland betreibt in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen vier Bahnnetze. Hinzu kommt auf zwei Strecken ein grenzüberschreitender Verkehr in die Niederlande nach Hengelo und nach Venlo. Keolis unterhält eine Flotte aus 75 elektrischen Triebzügen des Typs Flirt und aus 21 älteren Dieselzügen des Typs Talent von Bombardier.

Nun kann Stadler Keolis enger an sich binden. Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer ist ab sofort zuständig für die Wartung und Instandhaltung jener 13 Triebzüge des Typs Flirt 3 der neusten Generation, die Stadler 2017 und 2018 gebaut hat und die auf dem Hellweg- und auf dem Teutoburger-Wald-Netz verkehren.

Laufzeiten bis 2030 und darüber hinaus

Keolis hat Stadler den Serviceauftrag nach einer europaweiten Ausschreibung erteilt. Stadler wird die Fahrzeuge an seinen Standorten in Herne und in Hengelo Instand halten une bei Bedarf reparieren. Dank des Vertrags werden insgesamt neun neue Arbeitsplätze geschaffen, und die Werkstatt in Hengelo wird ausgebaut. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 2030 respektive 2032, also bis zu den Fahrplanwechseln auf den beiden Netzen.

Keolis-Sprecherin Nicole Pizzuti begründet die Auftragserteilung an Stadler damit, dass dieser seine Fahrzeuge am besten kenne und Keolis in den eigenen Werkstätten nicht für alle vorgesehenen Arbeiten an den Flirt 3, die der Leasinggesellschaft Alpha Trains Europa gehören, ausgerüstet sei. Die übrigen 62 Flirt der Baujahre 2007 bis 2009 wartet Keolis selber.