Mit Innovationen durch die Krise: Netzwerk will KMU beim Schritt in die Zukunft unterstützen Digitalisierung und Globalisierung wälzen die Industrie um. KMU drohen, abgehängt zu werden. Über das Innovationsnetzwerk Ostschweiz (Inos) sollen KMU die richtigen Partner finden, um neue Ideen umzusetzen.

Die Ostschweiz ist eine der stärksten Industrieregionen Europas. Das Rheintal ist ein wichtiger Teil davon. Doch die KMU der Region müssen Innovationen vorantreiben, um die Position zu halten. Bild: Max Tinner

«In der Markteinführung ist man stark im Tagesgeschäft involviert», sagt Michael Natsis. Dabei kommen manche Projekte in der Aufbauphase zu kurz, die eigentlich wichtig wären, meint der Mitgründer der Gelenic AG: Innovationen oder strategische Fragen. Auch das Widnauer Medizintechnikunternehmen wollte seine Strategie richtig ausrichten, einen Schritt auf internationale Märkte tun. Über einen Berater der Start-up-Förderungsplattform Startfeld kam Gelenic auf Inos, das Innovationsnetzwerk Ostschweiz.

Als Unternehmer habe man zwar viele Ideen und Kompetenzen, sagt Natsis. «Aber gerade als Team von Alphatierchen ist man sich nicht immer einig. Da tut es gut, wenn jemand von Aussen die Ideen prüft, uns bestätigt ob wir auf dem richtigen Weg sind.» Und mit dem Coach von Inos war Natsis zufrieden. «Es tat uns gut, jemanden zu haben, der uns ergänzte.» Gelenic arbeitet weiter mit Inos zusammen. «In einer zweiten Runde soll es mehr ins Detail gehen.»

Ein weit gespanntes Netzwerk

Inos setzt fort, was 2018 als Pilotbetrieb begann: Das «Regionale Innovationssystem Ost» (RIS-Ost) unterstützte KMU dabei, Ideen umzusetzen und auf den Markt zu bringen. Ende 2020 wurde dieses zum Innovationsnetzwerk Ostschweiz ausgebaut. Das Wort Netzwerk ist Programm: Beteiligt sind neben acht Kantonen von Schaffhausen bis Graubünden Hochschulen und bestehende Organisationen wie das Thurgauer Technologieforum, die Rheintaler Innovationszentrale Rhysearch oder das St.Galler Startfeld.

Lukas Budde ist Geschäftsführer des Innovationsnetzwerks Ostschweiz. Bild: PD

Bei Lukas Budde vom Institut für Technologiemanagement an der Universität St.Gallen laufen die Fäden zusammen. Nicht zuletzt dank ihrer Innovationskraft sei die Ostschweiz zwar eine der stärksten Industrieregionen Europas, sagt er. Doch diese Position sei gefährdet. «Die Wirtschaft der Region ist von KMU geprägt. Und diese verlieren an Innovationskraft, wie viele Studien befürchten lassen.» Oft haben sie keine Forschungsabteilung, stattdessen setzen sie oft auf stetige Verbesserung ihrer Produkte.

Türöffner für Experten und Netzwerke Mit der neuen Regionalpolitik fördern Bund und Kantone die Regionen der Schweiz. Dazu gehört auch die Förderung von Innovationen in der Industrie. Das Innovationsnetzwerk Ostschweiz (Inos) soll KMU untereinander, aber auch mit Hochschulen und Experten vernetzen, um Innovationsprojekte voranzutreiben. Am Netzwerk beteiligt sind die Kantone St. Gallen, Thurgau, Graubünden, Schaffhausen, Glarus und beide Appenzell. Dabei ist auch das Zürcher Oberland und damit der Kanton Zürich. Den Zugang zum Netzwerk stellen verschiedene Ansprechpartner in verschiedenen Teilen der Ostschweiz sicher. Dazu gehören im Kanton St. Gallen Peter Frischknecht, Geschäftsführer des Startfelds, und Bärbel Selm vom Innovationszentrum Rhysearch in Buchs. Für den Thurgau ist Roger Roth zuständig, Wirtschaftsförderer des Kantons Schaffhausen und Key Account Manager des Thurgauer Technologieforums. Die Geschäftsstelle von Inos ist beim Institut für Technologiemanagement der HSG angesiedelt. (ken)

Das ging lange gut. «Doch Digitalisierung und Globalisierung haben die Geschwindigkeit stark erhöht.» Neue Technologien können Branchen umkrempeln, Konkurrenten kommen von allen Ecken der Welt und auch aus anderen Branchen. «KMU müssen deshalb ihre Innovationsprozesse beschleunigen», sagt Budde. Doch Innovation kostet Geld. «Und durch die Coronapandemie fehlt zur Zeit vielen KMU die Liquidität.»

Zusammenarbeit fördern

Inos will helfen. Events bei den Partnern in allen Teilen der Region sollen die Unternehmer auf Trends hinweisen und inspirieren. Über thematische Netzwerke sollen sie in Innovationsprojekten vermehrt zusammen arbeiten. So könnten ganz neue Geschäftsmodelle möglich werden, sagt Budde.

Dafür bietet Inos den Zugang zu bestehenden Netzwerke wie dem Thurgauer Kompetenznetzwerk Ernährungswirtschaft oder Swiss Materials. Budde will aber auch neue initiieren, wenn es angezeigt ist. «Aktuell bauen grosse Unternehmen weltweit ihre Lieferketten um.» In der Pandemie sei Zuverlässigkeit wichtiger geworden. «Da bietet Chancen für Ostschweizer Unternehmen», ist Budde überzeugt. Inos könne hier Kontakte zu den richtigen Partnern aus der Industrie, von Hochschulen oder anderen Institutionen herzustellen, die bei Projekten helfen können.

Viele Konzerne bauen ihre globalen Lieferketten um – eine Chance für Ostschweizer KMU? Bild: Getty

Ganz direkt hilft Inos mit Coaches. Diese sollen den KMU in verschiedenen Phasen des Innovationsprozesses beiseite stehen, von der Ideenentwicklung über den Bau von Prototypen bis zur Markteinführung. Bezahlt werden sie von Geldern des Bundes im Rahmen der neuen Regionalpolitik.

Den Mut zum Scheitern lernen

Startfeld-Geschäftsführer Peter Frischknecht Bild: Benjamin Manser

Türöffner zum Netzwerk sind Stellen in allen Teilen der Ostschweiz, wie das Startfeld in St.Gallen. Schon seit einigen Jahren hilft es Firmen, Innovationen voranzutreiben. Neu kann es Unternehmer auch für Coachings durch Inos empfehlen, sagt Geschäftsführer Peter Frischknecht. «Inos gibt uns einen zusätzlichen Hebel an die Hand.» Das Startfeld steht zwar für Start-up-Förderung. Doch auch KMU könnten hier lernen, innovativ zu sein, meint Frischknecht. «Wer Innovation will, muss denken wie Start-ups», sagt er. Es gelte, möglichst schnell einen funktionierenden Prototypen zu entwickeln, den die Kunden testen können. «Es braucht den Mut, etwas auszuprobieren. Und damit auch den Mut, allenfalls zu scheitern.»