Innovation statt Degustation: Wie Ostschweizer Kleinbrauereien Corona meistern Während die grossen Schweizer Brauereien ein durchzogenes Braujahr hinter sich haben, hört man bei den Ostschweizer Kleinbrauereien wenig Klagen. Zwar mussten auch sie wegen Corona auf Veranstaltungen verzichten. Aber Innovation und der Trend zum Lokalen hat ihnen geholfen. Kaspar Enz 26.11.2020, 05.00 Uhr

Bierdegustationen sind in normalen Jahren wichtige Umsatzpfeiler vieler Kleinbrauereien. Bild: Lisa Jenny

Die Schweizer Brauereien haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Im vergangenen Braujahr, das am 30. September endete, sind rund 3,4 Millionen Stangen weniger getrunken worden. Vor allem grosse Brauereien, die den Löwenanteil ihres Umsatzes in der Gastronomie und mit Veranstaltungen machen, spürten den Einbruch. Denn während des Lockdowns waren Restaurants und Bars geschlossen, Grossveranstaltungen fanden 2020 kaum statt.

Biergarage: An der Rampe war mehr los

Ungewöhnlich war das Jahr auch für kleine Brauereien. «Was mich erstaunte: Jedes Mal, wenn der Bund Massnahmen gegen Corona verkündete, ging zwei Wochen gar nichts», sagt Adi Schmid von der St. Galler Biergarage. Auch dieser brach ein Teil des Umsatzes weg. In der Gastronomie und gerade auch Veranstaltungen: Bierdegustationen oder Braukurse machen einen wichtigen Teil des Geschäfts vieler Kleinbrauereien aus. «Ich habe in einem gewöhnlichen Jahr fast jede Woche einen Anlass», sagt Schmid. «Dieses Jahr waren es noch vier.»

«Ende des Jahres fehlt wohl etwas Geld in der Kasse», sagt Adi Schmid. Trotzdem spricht er von einem stabilen Jahr. Denn an der Rampe lief das Geschäft gut. Viele Leute hätten gerade während des Lockdowns kleine regionale Angebote unterstützen wollen, was auch der Biergarage zugutekam. «Wir haben in dieser Zeit viele neue Kunden gewonnen.»

Barfuss-Brauerei degustiert per Zoom

Dass die Kunden während Corona auf regionales setzen, bestätigt auch Karin Patton, Inhaberin der Barfuss Brauerei in Schönholzerswilen. Online oder über kleine Geschäfte sei deutlich mehr verkauft worden als üblich, sagt sie. «Wir waren aber auch innovativ.» Neue Produkte wie das Support-Bier für das Wiler Konzertlokal Gare de Lion seien gut gelaufen. So gut, dass die Verluste in der Gastronomie und bei den Events wohl wettgemacht werden konnten.

Denn auch der Thurgauer Brauerei fehlten die Anlässe in der Braustube. Doch auch hier setzte man auf Innovation. Einige Kunden, die wegen des Lockdowns wenig zu tun hatten, halfen in der Brauerei aus, «Und wir haben einige Online-Degustationen durchgeführt», sagt Patton. Die Kunden bekamen ein Paket nach Hause geschickt. Probiert wurde dann über Zoom. Ein Format, das auch nach Corona weitergeführt werden könnte.

«Aber gemütlicher ist es schon, wenn man gemeinsam am Tisch anstossen kann.»

Bierfactory investiert ins Online-Geschäft

Ein Urgestein der Ostschweizer Craftbeer-Szene ist die Rapperswiler Bierfactory. Mit vier Festangestellten ist sie ein Grosser unter den Kleinen. Auch Marketingleiter Tom Snaith spricht von einem stabilen Jahr. Was man in der Gastronomie verloren hat, habe die Brauerei im Detailhandel kompensieren können. «Und vor allem online», sagt er. «Wir haben die Pandemie auch genutzt, um hier zu investieren und uns in diesem Bereich weiterzubilden.»

Mehr Werbung habe es nicht gebraucht, um den Online-Absatz zu erhöhen. Das kam auf natürlichem Weg zu Stande, sagt Snaith. «Wir sind schon lange präsent, im Detailhandel, in der Gastronomie der Region, und durch unseren Taproom. So waren wir und unsere Biere bekannt. Das hat uns jetzt geholfen.»