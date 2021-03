Innovation Bühler digitalisiert und vernetzt Reismühlen – Win-Win-Situation: Weniger Energieverbrauch, höhere Produktivität, bessere Qualität und geringe Abfallmengen Die Zukunft der Reismühlen ist digital. Zum Einsatz kommen Künstliche Intelligenz und maschinelle Lerntechnologien. Die Schweizer Reismühle Riseria setzt das neue Herzstück der Mühlen bereits ein. Stefan Borkert 12.03.2021, 15.33 Uhr

Die grösste Schweizer Reismühle, La Riseria im Tessin von der Migros setzt bereits die integrierte Technik von Bühler ein. PD

Der erste Rollout für integrierte Reismühlen geht in die Endphase. Das erste Setup, das Sortierer, Schleifer und Sensoren verbindet, werde die Produktionsprozesse in der Reismüllerei verändern, heisst es in einem Communiqué des Uzwiler Technologiekonzerns. Künstliche Intelligenz und maschinelle Lerntechnologien verwandeln dabei eigenständige Technologien in ein intelligentes integriertes System, das Abfall reduziert, Energie spart und konstant die beste Produktqualität liefert. Die Ergebnisse hätten dann spürbare Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette.

Johannes Wick, CEO Grains & Food, Bühler Uzwil PD

«Unser digital integriertes System ist das weltweit erste. Wir Denken von der Lösung her und vernetzen deshalb die gesamte Fabrik. Die finanziellen Vorteile für unsere Kunden sind messbar. Und die Reduktion von Abfall und Energieverbrauch zeigt unser Engagement für nachhaltige Lösungen»,

sagt Johannes Wick, CEO Grains & Food bei Bühler. Die Schweizer Reismühle Riseria Taverne SA gehört zu den ersten Betreiberinnen, die das System erfolgreich einsetzen. Wick erklärt, dass das System keine schrittweise Verbesserung sei, sondern ein echter Quantensprung.

«Es ist ein grosser Schritt in Richtung eines vollständig vernetzten Müllereibetriebs.»

Bühler ist seit langem führend in der Entwicklung optischer Sortiertechnologien und Marktführer in diesem Bereich. Der neue optische Sortierer sei eines der fortschrittlichsten Geräte in der gesamten Verarbeitungslinie, schreibt Bühler. Er liefert Echtzeit-Warnungen zur Produktqualität, die helfen, die Reisausbeute zu optimieren und die Einstellungen der nachfolgenden Verarbeitungstechnologien anzupassen.

Funktionen wie Produkt-Live-Streaming und Replay sind Teil der digitalisierten Produktionsreportings. Bei einem typischen optischen Sortierer zum Beispiel führen Auswurfspitzen oft zum Verlust von gutem Produkt. Die integrierten digitalen Lösungen erkennen diese sogenannten Spikes, sobald sie auftreten. Bei sehr geringen Verunreinigungen muss das Produkt möglicherweise nicht neu sortiert werden und kann direkt in die Verpackung gehen. In einem Monat könnten bis zu 32 Tonnen gutes Produkt verloren gehen, wenn Fehler nicht erkannt und behoben werden. Die monatlichen Einsparungen durch die verbesserte Sichtbarkeit belaufen sich, laut Bühler, auf bis zu 15 000 Dollar oder 14 000 Franken.

Bei La Riseria wird das neue digitale System getestet. PD

Das System wird derzeit bei Riseria Taverne SA getestet, der grössten Reismühle der Schweiz. Der neue Aufbau aus digital verbundenen optischen Sortierern, einem Schleifer und RiceLinePro-Sensoren habe Erkenntnisse über den gesamten Prozess verschafft. Erste Ergebnisse würden auf signifikante Kosteneinsparungen, eine Reduzierung des Energieverbrauchs und eine noch höhere Qualität hindeuten, sagt Stefania Dolci, Leiterin der Qualitätssicherung bei Riseria Taverne SA.

Digitale Transformation optimiert Prozesse und treibt die Nachhaltigkeit voran

Bühler hat in die Datenwissenschaft investiert, mit spezialisierten>