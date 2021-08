Stadler einigt sich im Wartungsstreit mit Go-Ahead Bayern

«INDUSTRIESPIONAGE» Wartungsstreit: Stadler einigt sich mit Go-Ahead Bayern Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer und die süddeutsche Bahngesellschaft haben ihren Disput um die Wartung brandneuer Stadler-Züge durch eine Tochtergesellschaft der russischen Transmashholding beigelegt. Stadler Deutschland liefert nun die 22 Triebzüge des Typs Flirt rechtzeitig für den Betrieb auf dem E-Netz Allgäu zwischen Lindau und München aus. Thomas Griesser Kym 19.08.2021, 21.22 Uhr

Visualisierung eines Flirt-Triebzugs von Stadler für Go-Ahead Bayern. Bild: PD

Die Affäre hat hohe Wellen geworfen. Am 1. Dezember 2020 beauftragte die Bahngesellschaft Go-Ahead Bayern die neu gegründete Firma TMH Germany mit der Wartung von 22 nigelnagelneuen elektrischen Triebzügen des Typs Flirt des Herstellers Stadler. Pikant: Stadler selbst hatte sich ebenfalls um die Wartung beworben.

Nach der Vergabe des Wartungsauftrags an TMH Germany legte sich das Unternehmen von Patron Peter Spuhler quer. Stadler argumentierte, eine Klausel im Liefervertrag mit Go-Ahead Bayern verbiete es dieser, die Wartung an einen direkten Konkurrenten Stadlers oder an ein mit einem solchen verbundenes Unternehmen zu vergeben.

Stadler hatte für die Beteuerungen kein Gehör

Stadlers Befürchtung: Via die Wartung der Züge durch TMH Germany könnte technologisches Know-how in die Hände des russischen Eisenbahnbauers Transmashholding gelangen. Zu diesem gehört TMH Germany via die schweizerische TMH International. Das Wort der «Industriespionage» machte die Runde.

Versuche von Go-Ahead und TMH, diese Bedenken zu zerstreuen, stiessen bei Stadler zunächst auf taube Ohren. Vielmehr drohte der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer, die bestellten 22 Züge nicht an Go-Ahead zu übergeben. Das hätte das Vorhaben Go-Aheads, Mitte Dezember 2021 auf dem E-Netz Allgäu zwischen Lindau und München loszulegen, in Frage gestellt.

Go-Ahead erhält die Stadler-Züge rechtzeitig

Die Streithähne haben sich allerdings wiederholt an den Verhandlungstisch gesetzt. Erfolgreich, wie sich jetzt zeigt. Go-Ahead Bayern verkündet, man sei sich mit Stadler einig:

«Die Triebzüge für das E-Netz Allgäu werden von Stadler an Go-Ahead ausgeliefert.»

Der erste Stadler-Flirt für Go-Ahead, der in Augsburg angekommen ist. Bild: PD

Demnach wurde der erste der 22 Flirt am Mittwoch in Augsburg an Go-Ahead übergeben, und die Fahrzeuge sind bereits vollumfänglich zugelassen. Jure Mikolčić, Chef von Stadler Deutschland, wird in der Mitteilung zitiert:

«Der letzte der 22 Züge wird im Oktober in Bayern ankommen, sodass die Flotte frühzeitig für den Start bereit steht.»

Laut Go-Ahead, die als Alternative bereits die Anmietung gebrauchten Rollmaterials ins Auge gefasst hatte, kann damit ihr Bahnbetrieb wie geplant am 12. Dezember 2021 auf der Linie Lindau–Memmingen–München beginnen.

Wartung wohl wie geplant durch TMH

Jure Mikolčić, Chef von Stadler Deutschland. Bild: PD

Über die künftige Wartung schweigt sich die Mitteilung aus. Über «die Details der Einigung wurde Vertraulichkeit vereinbart», heisst es lediglich.

Das Branchenportal der «Railway Gazette International» hingegen schreibt unter Berufung auf Go-Ahead, diese habe bestätigt, dass sie die Wartung wie geplant an TMH ausgelagert habe.

Stadler sieht sensible Daten geschützt

Stadler-Sprecher Fabian Vettori bestätigt die Einigung, die den Weg frei mache für die pünktliche Auslieferung der Züge. Für die Frage nach der Wartung verweist er auf Go-Ahead, die jedoch am Donnerstagabend nicht mehr zu erreichen war. Vettori sagt aber:

«Die Einigung wahrt die Interessen beider Unternehmen und stellt den Schutz sensibler Daten Stadlers sicher.»