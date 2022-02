Aerni: So meistern zwei Ostschweizer Jungunternehmer die Pandemie

Industrie «Wir sind weiterhin voller Tatendrang»: So sind zwei Ostschweizer Jungunternehmer durch die Pandemie gekommen Vor zwei Jahren haben Jan Siegmund und Levin Schmid die Waldkircher Maschinenbaufirma Aerni übernommen – praktisch zeitgleich mit dem Ausbruch der Pandemie. Doch diese hat den beiden Jungunternehmern wenig anhaben können, und sie haben den Betrieb wie geplant auf Vordermann gebracht. Nun folgt mit dem Erwerb eines Stützpunkts in der EU der nächste Schritt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 14.02.2022, 18.00 Uhr

Die beiden Inhaber und Chefs der Aerni AG, Jan Siegmund (links) und Levin Schmid. Im Hintergrund Silos für Bauernhöfe. Bild: Urs Bucher (Waldkirch, 11. März 2020)

Im Frühling 2020 haben sich Jan Siegmund und Levin Schmid selbstständig gemacht. Gemeinsam übernahmen sie die Waldkircher Maschinen- und Anlagenbaufirma Aerni, ein Traditionsunternehmen mit rund 50 Mitarbeitenden. Das grösste Geschäftsfeld sind, neben Agrartechnik und CNC-Technik, Dampfanlagen für die Industrie.

Kaum waren Siegmund und Schmid im Amt, griff Corona um sich. Rückblickend sagt Schmid:

«Mit schwierigen Phasen rechnet man als Jungunternehmer, doch nicht damit, dass im ersten Monat eine globale Pandemie beginnt.»

Man habe diese Zeit aber gut gemeistert, trotz volatiler Nachfrage. Als Trümpfe nennt er «das solide Wissen rund um Dampf», über das die Aerni AG seit 55 Jahren verfügt, und die Belegschaft, die ihre Arbeit sehr flexibel erledigt habe.

Den Betrieb auf Vordermann gebracht

Kommt hinzu, dass Siegmund und Schmid schon vor der Übernahme wussten, wo sie ansetzen müssen, um die Firma fit zu machen für die Zukunft. Zum einen wurde das Servicegeschäft, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, neu positioniert. So wurde ein neues Team «Service Dampf» für kurzfristige Anfragen und Serviceeinsätze gebildet. Siegmund sagt:

«Die Nachfrage nach Servicedienstleistungen, Wartungen und Reparaturen ist enorm gestiegen.»

Dank des neuen Serviceteams könne sich die Ingenieursabteilung ganz auf Grossprojekte konzentrieren.

Zum anderen haben die beiden Co-Chefs in die Digitalisierung investiert, was schnellere und effizientere Abläufe ermögliche. Beispielsweise hat Aerni begonnen, Produktionshallen von Kunden digital zu scannen und ein 3D-Abbild zu erschaffen. Damit kann das Unternehmen komplette Dampfanlagen bereits am Computer entwerfen und mit den Kunden abstimmen.

Vorfertigung wie bei Fertighäusern

Der grosse Vorteil: Ein Grossteil der Anlage kann so in den eigenen Werkhallen vorgefertigt und dann in kurzen Montagefenstern vor Ort aufgebaut werden. «Man kennt Ähnliches aus dem Fertighäuserbau», sagt Schmid. Für die Kunden bedeute das:

«Sie bekommen ihre Bestellungen nicht nur schneller, sondern auch günstiger.»

Im Weiteren ist das manuelle Abtippen von Daten bei Aerni Vergangenheit. Tablets und Smartphones haben Einzug in den Arbeitsalltag gefunden und ermöglichen einen nahtlosen Kommunikationsfluss bis auf die Baustellen, wie Siegmund sagt. Und:

«Die Zufriedenheit unter den Mitarbeitenden ist durch diese Anpassungen stark gestiegen – sie können sich nun auf das Wesentliche fokussieren.»

Eine deutsche Firma als neuer Stützpunkt in der EU

Nun haben Siegmund und Schmid einen nächsten Schritt unternommen. Dieser soll das Geschäft internationalisieren und weiteres Wachstum bringen. Per 1. Januar 2022 hat die Aerni AG die Firma Zafa südwestlich von Karlsruhe übernommen. Schmid spricht von einem «weiteren Meilenstein». Das deutsche Unternehmen soll Aerni als Sprungbrett dienen, um im Export in den EU-Raum Fuss zu fassen.

Zafa stellt drei Typen von Dampfkesseln her, die sowohl in der Industrie als auch in der Schifffahrt eingesetzt werden und die Dampfkessel Aernis ergänzen. Schmid sagt:

«Damit können wir unseren Kunden ein breiteres Sortiment anbieten.»

Zafa hat einen internationalen Kundenstamm und liefert ihre Produkte weltweit. Das 1978 gegründete Unternehmen war heiss begehrt. Wie Schmid sagt, hat sich Aerni mit der Übernahme gegen einen grossen direkten Konkurrenten sowie einen ausländischen Investor durchgesetzt.

Die Standorte bleiben erhalten

Siegmund betont, die Standorte in Waldkirch und bei Karlsruhe blieben beide erhalten. «Der Zukauf in Deutschland ist als Kompetenz- und Wissenserweiterung gedacht und dient nicht der Kostenoptimierung oder Arbeitsplatzverlagerung.»

Wie sich Aerni im Exportgeschäft mit Hilfe der neuen deutschen Tochter entwickeln soll, darüber sagt Siegmund noch nichts. Aber bereits ist die Belegschaft der Zafa aus bisher fünf Mitarbeitenden um zwei Köpfe aufgestockt worden.

Und wie fällt die persönliche Bilanz der beiden Jungunternehmer nach zwei Jahren als Inhaber und Chefs der Aerni AG aus? Levin Schmid und Jan Siegmund sagen: «Abgesehen von Corona haben sich unsere Erwartungen erfüllt.» Und:

«Wir sind weiterhin voller Tatendrang.»

