Trotz Corona und Hackern: Griesser-Gruppe nimmt wieder Fahrt auf

INDUSTRIE «Wir haben regelmässig Drohungen erhalten» – die Griesser-Gruppe sieht die Hackerattacke ausgestanden, will klimaneutral werden und weiter wachsen Auf dem beabsichtigten Weg zur Klimaneutralität hat die Hinterthurgauer Herstellerin von Sonnen- und Wetterschutz mit der Umstellung ihrer Fahrzeugflotte auf Elektroautos begonnen. Das Geschäft hat wieder Fahrt aufgenommen, und der Ausbau des Werks am Hauptsitz ist auf gutem Weg. Thomas Griesser Kym 10.08.2021, 05.00 Uhr

Fertigung der Tragkanäle für Lamellenstoren bei Griesser. Bild: Benjamin Manser (Aadorf, 9. August 2021)

Mit ihren Produkten zum Schutz vor Sonne und Wetter trägt die Aadorfer Griesser-Gruppe zum Energiesparen bei. So beispielsweise im Winter, wenn sich bei schönem Wetter Lamellenstoren automatisch öffnen und die Sonne den Raum beheizt. Oder im Sommer, wenn sich Storen schliessen, was Energie für die Klimaanlage zum Kühlen spart.

Aber das Unternehmen will betreffend Nachhaltigkeit mehr und denkt ganzheitlich. Bis spätestens 2030 soll die ganze Firmenflotte in der Schweiz aus 400 Fahrzeugen mit Elektroantrieb bestehen, bis 2035 sollen alle Gebäude emissionsfrei sein, und bis 2050 will die Gruppe vollkommen klimaneutral sein.

Elektrofahrzeuge statt Diesel

In einem ersten Schritt hat Griesser im Juli 2021 einen Pilotversuch in der Region Luzern gestartet. Dort sind sämtliche Servicebusse durch Elektrofahrzeuge ersetzt worden. Das spart pro Jahr laut eigenen Angaben 45'000 Liter Diesel und 120 Tonnen CO 2 . Der Strom für die E-Autos werde aus erneuer­baren Energiequellen bezogen.

Ein Servicemonteur von Griesser vor den neuen E-Servicebussen. Bild: PD

Das Ganze rechnet sich laut Griesser-Chef Urs Neuhauser nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Zum einen seien die E-Autos in Betrieb und Unterhalt günstiger als die Dieselfahrzeuge, zum anderen hat Griesser in der Zentralschweiz acht dezentrale Ladepunkte eingerichtet, an denen die Monteure und Serviceleute in der Früh neben dem aufgeladenen Fahrzeug auch das Material fassen können. Damit sind sie nun näher an den Kunden und können mehr Einsätze leisten und mehr Aufträge abarbeiten als zuvor.

Die Rückmeldungen des Personals auf das neue System und die neuen E-Autos seien bisher «sehr positiv», sagt Neuhauser. Mit dem Projekt in der Zentralschweiz hat Griesser nun inklusive ein paar schon bisher genutzter E-Autos 40 Fahrzeuge oder 10 Prozent der Flotte auf Elektromobilität umgestellt.

Rentabilität deutlich verbessert

Urs Neuhauser, Chef der Griesser-Gruppe, in der Produktion am Hauptsitz in Aadorf.

Bild: Benjamin Manser (9. August 2021)

Über den Geschäftsgang der Griesser-Gruppe sagt Neuhauser, 2020 habe man besser abgeschnitten als ursprünglich erwartet. Der Umsatz stieg um 2,1 Prozent auf gut 333 Millionen Franken. Dies vor allem dank der deutschen Tochtergesellschaft Weinor, die für ihre Terrassenprodukte wie Pergolen, Wintergarten und Beschattungen «wesentlich mehr Aufträge erhalten hat» als budgetiert war.

Zudem habe die Gruppe die Ergebnisse «stabilisiert». Konkret nahmen das Betriebsergebnis (19 Millionen Franken) und der Reingewinn (13,4 Millionen) um je fast zwei Fünftel zu. Für 2021 stellt Neuhauser ein weiteres, «schönes Umsatzwachstum» in Aussicht, da sich mittlerweile auch die Märkte in Südeuropa (Frankreich, Italien, Spanien) von den letztjährigen Rückgän­gen erholt haben und Absatzmärkte wie die Schweiz, Benelux, Deutschland und Grossbritannien sich gut entwickeln.

Ausbau des Werks in Aadorf ist auf gutem Weg

Ein Teil der neuen Halle der Griesser AG in Aadorf, in der die ebenfalls neue Pulverbeschichtungsanlage zu stehen kommt.

Bild: Benjamin Manser (9. August 2021)

Die Mitarbeiterzahl ist seit vergangenem Jahr von 1300 auf 1400 gestiegen, wobei vor allem Weinors Personalbestand erhöht worden ist. In der Schweiz hat Griesser gut 800 Mitarbeitende, davon etwa die Hälfte am Hauptsitz in Aadorf.

Hier ist der Neu- und Erweiterungsbau für insgesamt 17 Millionen Franken auf gutem Weg. Griesser schafft damit Platz für rationellere Produktionsabläufe, eine neue Pulverbeschichtungsanlage und mehr Lagerfläche. Im Winter 2020/21 soll der Bau fertig sein, voraussichtlich im Frühling darauf wird er in Betrieb genommen. Auf dem Dach wird eine Fotovoltaikanlage installiert, die auch den Strom liefern wird für die E-Autos.

Aussenansicht der neuen Griesser-Halle in Aadorf. In der Mitte der Personengruppe Verwaltungsratspräsident Walter Strässle.

Bild: Benjamin Manser (9. August 2021)

Auch alle anderen Standorte der Gruppe werden ausgebaut

Ausbauten der Kapazität nimmt Griesser auch bei den Werken in Frankreich und Österreich an die Hand sowie bei Weinor nahe Magdeburg. Zudem ist in Lyon kürzlich ein neues Kundencenter eröffnet worden. Wann immer es um Sanierungen oder Erweiterungen der diversen Standorte geht, wird auch an die Nachhaltigkeit gedacht, wie Neuhauser sagt. Das heisst: Nutzung der Prozesswärme, Isolation, Fotovoltaikanlagen usw.

Dies als wesentlicher Baustein des Vorhabens, dereinst auch die Gebäude emissionsfrei betreiben zu können. Dafür rechnet Neuhauser ins­gesamt mit Investitionen im Umfang eines «grösseren zweistelligen Millionenbetrags». Als grösstes Problem, das es dabei zu lösen gilt, ortet er den hohen Energiebedarf der Anlagen zur Farbbeschichtung. Heute spielt dafür als Energieträger Gas die Hauptrolle, künftig könnte es vielleicht Wasserstoff sein.

Urs Neuhauser sieht die Hackerattacke überwunden

Zu schaffen machen Griesser nach wie vor Störungen der Lieferketten als Folge der Coronapandemie. Die Materialpreise sind gestiegen, und Material ist knapper geworden, wie Neuhauser sagt:

«Das hat unseren Aufwand in Einkauf und Planung deutlich erhöht. Wir sind ständig am Optimieren.»

Dank langfristiger Beziehungen mit Lieferanten habe man aber ge­genüber den Kunden trotz teils längerer Lieferfristen insgesamt die Liefertreue halten können.

Eine weitere Knacknuss war die Hackerattacke auf Griessers IT-Systeme im April 2021. Die Angreifer verschlüsselten Daten, saugten solche ab, und Griesser musste die Produktion für ein paar Tage unterbrechen. Auf einen Erpressungsversuch der Täter in Höhe von «mehreren Millionen Franken» ging Griesser nicht ein. Heute, knapp vier Monate später, sagt Neuhauser:

«Wir haben noch regelmässig Drohungen erhalten von den Hackern.»

Es seien aber keine gestohlenen Daten, für die Gries­ser Back-ups hat, veröffentlicht worden. Urs Neuhauser sagt:

«Wir sind zuversichtlich, dass wir es hinter uns haben.»