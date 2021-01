Industrie Vom Notruf zur Maschine: So trägt die Thurgauer Firma Prodema zur Versorgung mit Schutzmasken bei In Rekordzeit hat die Prodema Engineering AG aus Sulgen Spezialmaschinen zur Herstellung von FFP-Masken entwickelt. Damit leistet sie im Verbund mit heimischen Partnern einen Beitrag zur Bewältigung der Coronapandemie. Martin Sinzig 12.01.2021, 05.00 Uhr

Das Endprodukt der Prodema-Maschine, eine FFP-Maske, wie sie im Gesundheitswesen in hoher Zahl benötigt wird. Bild: PD

Vor zehn Jahren hat die Prodema Engineering AG für eine Kundin in Tschechien eine erste Spezialmaschine zur Fabrikation von FFP-Schutzmasken gebaut. Die Nachfrage nach solchen Anlagen war bisher gering, doch im Zeichen der Coronapandemie hat sich dies schlagartig geändert.

Ab Februar 2020 häuften sich Anrufe aus China, unter anderem auch aus Wuhan. Im März gingen Notrufe aus Italien ein, und weitere zahlreiche Anfragen von Südamerika bis Neuseeland fanden den Weg nach Sulgen.

Auf eigenes Risiko

Als schweizerische Vliesverarbeiter begannen, Maschinen aus Fernost zu beschaffen, sah sich das Thurgauer Engineeringunternehmen gleich doppelt herausgefordert. Statt Kurzarbeit zu verordnen, beschloss es, auf eigenes Risiko seine Spezialmaschine weiterzuentwickeln und zu bauen, um damit die akute Nachfrage nach FFP-Masken besonders in der Schweiz abzudecken.

Unter normalen Umständen würde ein solches Vorhaben vier Monate beanspruchen. Der Prodema gelang es, die Projektdauer auf zwei Monate zu halbieren. «Unser Team war verfügbar, die Lieferanten während des Lockdowns waren schneller lieferbereit», sagt Michael Keller, Mitglied der Geschäftsleitung. Die Krise habe zudem den Freiraum und die Kapazität für Innovationen geschaffen.

Ostschweizer Netzwerk

Keller versammelte sein Team, sprach mit Lieferanten, Technologiepartnern sowie Monteuren und lancierte am 30. März 2020 den Kick-off. Insgesamt waren rund 20 Personen vor allem aus der Ostschweiz direkt in die Realisierung der neuen Maschine involviert.

Zuvorkommende Lieferanten beschleunigten den Prozess, wie Michael Keller sagt. Fertigungsteile wurden ausschliesslich in der Schweiz beschafft, und auch Handelsteile für Antriebe und Steuerung stammten von heimischen Anbietern. Schon Ende 2020 Mai konnte in Sulgen ein erster zweistündiger Test gefahren werden. Zehn Tage später wurde die neue Maschine bei einer Ostschweizer Kundin, der Flawiler Flawa, in Betrieb genommen, Ende Juni war sie einsatzbereit.

Michael Keller von der Prodema-Geschäftsleitung vor der neuen Spezialmaschine zur Herstellung von FFP-Masken. Bild: PD

Agiles Projektmanagement

Das lokal verfügbare Know-how und das funktionierende Netzwerk, besonders mit den Automatikern der BMS Sulmatic AG in Sulgen, halfen entscheidend mit, den engen Terminplan zu erfüllen.

«Die Verantwortung lag bei jedem einzelnen Mitarbeitenden. Jeden Tag haben unsere sechs Ingenieure und Techniker sowie eine Konstrukteurin von 8.30 bis 9.30 Uhr in einer Videokonferenz den Status diskutiert und Aufgaben definiert, und jeder hat interdisziplinär sein Wissen eingebracht», illustriert Michael Keller das Projektmanagement.

Zweite Maschine für Tschechien

Kurz nach der Inbetriebnahme der neuen «Mask Respirator Assembly Machine» (MRAM) wurde ein zweites Projekt für eine Kundin in Tschechien in Angriff genommen. Die frisch gewonnenen Erfahrungen flossen in ein Redesign von Teilen und Prozessen ein. Wiederum gelang es dem Team rund um die Prodema, diese zweite Spezialmaschine innert zwei Monaten in Betrieb zu nehmen.

Seit August 2020 ist diese Anlage im Einsatz. Bis im Dezember wurden bereits Hunderttausende FFP-Masken produziert. Inzwischen ist die Prodema, Fördermitglied von Swiss Engineering Sektion Thurgau, mit weiteren Maskenlieferanten im Gespräch. Diskutiert und angestossen sind Projekte für andere Maskentypen und Materialien. Michael Keller bilanziert:

«Unser Einsatz hat sich definitiv gelohnt. Wir konnten unser Know-how und unsere Kompetenzen voll ausspielen.»