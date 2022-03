Neuer Chef: Steinacher Variosystems komplettiert Konzernleitung

Industrie Steinacher Variosystems komplettiert die Konzernleitung – Peter Sonderegger wird neuer Chef Mit dem Zuzug von Stephan Sonderegger als neuer Konzernchef schliesst die Steinacher Elektronikfirma Variosystems ihren Um- und Ausbau des Managements ab. Das Wachstum soll vorangetrieben werden. Thomas Griesser Kym 17.03.2022, 15.00 Uhr

Sitz der Variosystems in Steinach am Bodensee. Bild: PD

Per 1. März 2022 ist Variosystems-Mitgründer Peter Germann wie geplant in Pension gegangen. 28 Jahre lang hatte er die Elektronikfirma mit Hauptsitz in Steinach und mittlerweile 2000 Mitarbeitenden an weltweit acht Standorten zusammen mit Mitgründer Norbert Bachstein geleitet.