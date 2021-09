Erholung nach Einbruch: Hilti ist wieder voll im Saft

Industrie Hilti ist wieder voll im Saft – Anhaltender Aufschwung nach dem Absacker Der Liechtensteiner Baugerätehersteller hat seine Erholung nach dem Einbruch im Jahr 2020 fortgesetzt und übertrifft bereits das Niveau von vor der Coronakrise. Thomas Griesser Kym 24.09.2021, 09.13 Uhr

Eine Stärke Hiltis ist der Direktvertrieb mit Kundenberatung am Ort. Bild: PD

In den ersten acht Monaten 2021 hat Hilti den Umsatz im Vorjahresvergleich um 13 Prozent auf 3,87 Milliarden Franken gesteigert und das Betriebsergebnis um 38 Prozent auf 613 Millionen Franken. Der Reingewinn liegt um annähernd die Hälfte über jenem der Vorjahresperiode. Und dies trotz gestiegener Rohstoffpreise und Transportkosten. 2020 hatte der Umsatz 5,3 Milliarden Franken betragen, 2019 waren es 5,9 Milliarden

Hilti-Chef Christoph Loos. Bild: PD

Und auch gegenüber 2019, dem Jahr vor Corona, schaut es gut aus. «Im Zuge der weltweit positiven Baukonjunktur konnten wir unsere Erholung vom Einbruch im letzten Jahr fortsetzen. Damit erzielen wir auch gegenüber dem Vorkrisenniveau von 2019 ein Wachstum von rund 5 Prozent in Lokalwährungen», sagt Hilti-Chef Christoph Loos. In Franken liegt der Umsatz noch geringfügig unter jenem der ersten acht Monate 2019 (3,91 Milliarden Franken), doch das Betriebsergebnis ist gut 100 Millionen Franken höher.

Geografisch breit abgestützter Fortschritt

Erholungstendenzen zeigten sich laut Hilti in allen Geschäftsregionen, und dies, obwohl coronabedingte Einschränkungen« teilweise wieder verstärkt spürbar sind». (West-)Europa verzeichnete ein Verkaufswachstum von 16 Prozent in Lokalwährungen (18 Prozent in Franken), vor allem angetrieben von den Mittelmeerstaaten. Auch Amerika, Asien/Pazifik sowie Osteuropa/Mittlerer Osten/Afrika liegen in Lokalwährungen zweistellig im Plus.

Für die kommenden Monate zeigt sich Hilti zuversichtlich und geht auch unter Berücksichtigung verbleibender Ungewissheiten von einer «anhaltenden Erholung» aus. Für das Gesamtjahr 2021 wird nach wie vor ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet.