INDUSTRIE Hilti arbeitet trotz geschäftlicher Einbussen profitabler Als Folge der Pandemie hat der Liechtensteiner Baugerätehersteller 2020 fast ein Zehntel des Umsatzes verloren. Gleichwohl hat er die Rendite auf Rekordhöhe gesteigert. Thomas Griesser Kym 18.03.2021, 07.57 Uhr

Ein Bauarbeiter mit einem Akku-Meisselhammer von Hilti. Bild: PD

Die Pandemie hat auch bei Hilti Spuren im Geschäftsgang hinterlassen. 2020 sank der Umsatz des Liechtensteiner Baugeräteherstellers um 9,6 Prozent auf 5,3 Milliarden Franken, das Betriebsergebnis um 7 Prozent auf 728 Millionen und der Reingewinn um 10,2 Prozent auf 531 Millionen. Weil das Betriebsergebnis weniger stark zurückging als der Umsatz, stieg die operative Marge dennoch auf rekordhohe 13,7 (im Vorjahr 13,3) Prozent.

Trotz der Einbussen setzte Hilti laut eigenen Angaben die Investitionen in strategische Initiativen wie geplant fort, «um den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern». Dazu zählt beispielsweise die fortlaufende Digitalisierung des Portfolios. Hilti verfügt über liquide Mittel von 1,3 (im Vorjahr 1,1) Milliarden Franken, und die Eigenkapitalquote liegt weiterhin über 50 Prozent.

2021 soll es wieder sachte aufwärts gehen

Für 2021 geht Hilti von einer «moderaten wirtschaftlichen Erholung» aus, die regional unterschiedlich ausfallen werde und stark abhänge vom Verlauf der Pandemie in den nächsten Monaten. Die Investitionen werde man hochhalten.

Hilti rechnet mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen im höheren einstelligen Bereich und einer Profitabilität in etwa auf dem Niveau vor der Pandemie. Der Konzern mit Hauptsitz in Schaan beschäftigt weltweit rund 30'000 Mitarbeitende in 120 Ländern.