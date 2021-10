INDUSTRIE Grossauftrag für SFS: Rheintaler Konzern baut Komponenten für neuartige Bremssysteme Am Hauptsitz in Heerbrugg baut SFS für über 25 Millionen eine neue Werkhalle. Dort sollen unter anderem Präzisionsbauteile für neue elektrische Bremssysteme gebaut werden. Dafür hat die SFS einen Grossauftrag an Land gezogen. Kaspar Enz 19.10.2021, 16.00 Uhr

Die SFS Group hat einen Grossauftrag erhalten. PD

Erfolg für SFS: Der Rheintaler Industriekonzern erhielt einen Grossauftrag von einem grossen Kunden aus der Automobilindustrie, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei dem Auftrag über 100 Millionen Franken geht es um Präzisionskomponenten für eine neue Generation elektrischer Bremssysteme. Diese sollen zwischen 2024 und 2033 in der neuen Halle 6 in Heerbrugg produziert werden, die 2022 in Betrieb gehen soll.

Um welchen Kunden es sich handelt, will Benjamin Sieber, Mediensprecher der SFS, nicht sagen. So sei es mit dem Kunden vereinbart. Allerdings arbeite man schon seit Jahren eng mit ihm zusammen. Auch die neuen Bremssysteme und die Baugruppen, die SFS dafür bauen soll, habe man gemeinsam entwickelt, sagt Sieber. SFS sei oft in der Entwicklung von Komponenten involviert, die sie nachher liefern, sagt Sieber. «So ist auch hier unser Know-how eingeflossen.»

Auch Benziner werden elektrischer

Innovationstreiber in der Automobilindustrie seien derzeit Trends hin zu mehr Sicherheit, Komfort und Effizient. Immer mehr Funktionen von Autos würden dabei elektrisch betrieben, sagt Sieber. Das gilt auch für Bremssysteme: Hydraulische Bremsen werden zunehmend von elektrischen abgelöst, sowohl in elektrisch wie benzinbetriebenen Autos. Diese Elektrifizierung sei für SFS ein Geschäftsfeld, von dem man sich viel Wachstum erwarte.

Deshalb baut die SFS in Heerbrugg auch aus. In die Halle 6, an der seit Anfang Jahr gebaut wird, investiert der Konzern 25 bis 30 Millionen Franken. Hier sollen rund 100 Arbeitsplätze entstehen.