Chefwechsel bei Sefar: Christoph Tobler übergibt an Renato Luck

Industrie Führungswechsel nach 17 Jahren: Christoph Tobler übergibt die Leitung der Textilgruppe Sefar an Renato Luck Der langjährige Sefar-Chef Christoph Tobler tritt in den Ruhestand und räumt seinen Sessel für Renato Luck, der unter anderem bei Oerlikon und Ems-Chemie gearbeitet hat. Die Amtsübergabe findet just nach einem Rekordjahr statt. Thomas Griesser Kym 06.05.2022, 13.42 Uhr

Der alte und der neue Sefar-Chef: Christoph Tobler (links) und Renato Luck. Bild: PD

Seit gut 17 Jahren leitet Christoph Tobler die Sefar-Gruppe. Das Textilunternehmen, Weltmarktführer bei technischen Präzisionsgeweben, ist gut im Schuss, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

«Das vergangene Jahr war für Sefar ein Rekordjahr in allen Belangen.»

Demnach stieg der Umsatz 2021 um 17 Prozent auf 378 Millionen Franken. Das Wachstum sei breit abgestützt und begleitet von einem überproportionalen Anstieg des Betriebsergebnisses. Detaillierte Finanzzahlen veröffentlicht die Gruppe, die 192 Jahre alt und im Besitz der Gründerfamilien ist, nicht. Sefar sei aber «solide finanziert». Die Gruppe beschäftigt in 28 Ländern 2900 Mitarbeitende, davon 780 in der Schweiz an den Standorten Thal, Wolfhalden, Heiden und Emmenbrücke.

Tobler hat Sefar kräftig internationalisiert

Nun ist bald Schluss für Tobler in der operativen Verantwortung. Im Sommer 2022 tritt er in den Ruhestand, bleibt aber im Verwaltungsrat. Die operative Führung geht an Renato Luck über. Der Verwaltungsrat hatte den 52-jährigen Bündner Ende 2021 als Nachfolger Toblers gefunden, und Luck hat sich während einer Einführungsphase in Sefar und seine Aufgaben eingearbeitet. Offiziell hat er das Amt des CEO an der Generalversammlung vom 6. Mai 2022 übernommen.

Wie Sefar schreibt, hat sich Sefar unter Christoph Toblers Leitung durch den Aufbau neuer Verkaufsniederlassungen und Produktionswerke rund um den Globus stärker international ausgerichtet. Ein wichtiger strategischer Meilenstein sei 2009 erreicht worden mit der Übernahme von Monosuisse, dem weltweit führenden Hersteller polymerer Spezialgarne und Monofilamente für technische Anwendungen.

Der neue Chef verfügt über breite Industrieerfahrung

Dadurch habe Sefar einen wichtigen Wettbewerbsvorteil gewonnen und die Position des Weltmarktführers für technische Präzisionsgewebe mit innovativen Produkten verstärkt. Auch dank der breiten Aufstellung in den Märkten sei Sefar für die gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen «bestens gerüstet». Sefar entwickelt und produziert Präzisionsgewebe, Filterkomponenten und fertig konfektionierte Produkte für die Filtration und Separation, hochpräzise Siebdruckgewebe sowie funktionelle Gewebe.

Der neue Firmenchef Renato Luck war nach Führungspositionen bei Oerlikon und Ems-Chemie zuletzt Chef der deutschen Grenzebach Group, die global im Anlagenbau und der Automatisierungstechnik tätig ist. Luck verfüge über einen eindrücklichen Leistungsausweis in der Führung internationaler Unternehmensgruppen sowie Familienfirmen und passte so ausgezeichnet in Sefars Firmenkultur.