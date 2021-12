Lässer übernimmt das Geschäft der Saurer-Stickmaschinen in Arbon

Industrie Das Ende der Saurer-Stickmaschinen am Bodensee ist nah – der Rheintaler Rivale Lässer übernimmt die ganze Entwicklungsabteilung in Arbon Nach dem Aus der Montage der Saurer-Stickmaschinen am Standort Arbon per Ende 2019 verschwindet von hier auch die Entwicklung. Das Geschäft mit 45 Mitarbeitenden geht an den einzigen Saurer-Konkurrenten Lässer aus Diepoldsau. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 07.12.2021, 18.00 Uhr

Saurer-Stickmaschine im Einsatz beim Stickereiunternehmen Forster Rohner. Bild: Beat Belser (St.Gallen, 26. Oktober 2015)

Saurer in Arbon, dieser einst stolze Schweizer Konzern, das hiess früher Lastwagen von Weltklasse, fabriziert am Bodensee. Allein hier beschäftigte Saurer in den 1960er-Jahren bis zu 4500 Mitarbeitende. Später stand Saurer für Textilmaschinen von Weltklasse. Darunter die Stickmaschinen, entwickelt und hergestellt am gleichen Standort im Oberthurgau.

Saurer ist immer noch ein bedeutendes Unternehmen, 4200 Mitarbeitende zählt es weltweit. Doch seit 2013 gehört die Firma mehrheitlich der chinesischen Jinsheng-Gruppe, und per Ende 2019 wurde die Montage der Stickmaschinen an den Saurer-Standort im chinesischen Suzhou verlagert.

Lässer kommt bei Saurer zum Zug

Das kostete in Arbon drei Dutzend Arbeitsplätze, und verblieben sind hier deren 80. Diese verteilen sich auf die Saurer-Geschäftsleitung und auf weitere Gruppenfunktionen sowie auf das Saurer Technology Center inklusive Forschung & Entwicklung betreffend Automatisierung, IT, Sensoren und Stickmaschinen.

Doch nun ist das traditionsreiche Kapitel der Stickmaschinen bei Saurer in Arbon bald ganz passé. Wie mehrere voneinander unabhängige Quellen aus dem Saurer-Umfeld bestätigen, wird der ganze Bereich der Saurer-Stickmaschinen an die weltweit einzige Konkurrentin bei Grossstickmaschinen verkauft, an die Franz Lässer AG in Diepoldsau.

Das war einmal: Montage von Textilmaschinen bei Saurer in Arbon Ende 2012. Damals gehörte Saurer noch zum Oerlikon-Konzern. Bild: Coralie Wenger (Arbon, 4. Dezember 2012)

45 Mitarbeitende sind betroffen

Betroffen sind demnach in Arbon 45 Mitarbeitende. Diese seien am Donnerstag, den 2. Dezember 2021, über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden. Den Informationen zufolge, die unserer Zeitung vorliegen, soll die Transaktion gemäss Artikel 333 des Obligationenrechts (OR) über die Bühne gehen.

Dieser Artikel hält unter anderem fest: «Überträgt der Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf einen Dritten, so geht das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten mit dem Tage der Betriebsnachfolge auf den Erwerber über, sofern der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt.»

Der Gesamtarbeitsvertrag muss eingehalten werden

Und weiter: «Ist auf das übertragene Arbeitsverhältnis ein Gesamtarbeitsvertrag anwendbar, so muss der Erwerber diesen während eines Jahres einhalten, sofern er nicht vorher abläuft oder infolge Kündigung endet.» Der aktuelle Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie gilt bis Mitte 2023.

Übertragen auf den vorliegenden Fall heisst das: Die Arbeitsverhältnisse jener Saurer-Beschäftigten, die zustimmen, zu Lässer nach Diepoldsau zu wechseln, gehen eins zu eins auf die Rheintaler Firma über, und Lässer muss bei jenen Beschäftigten, die dem GAV unterstehen, diesen einhalten.

Löhne sind nicht in Stein gemeisselt

Das heisst aber auch: Löhne beispielsweise sind nur insoweit geschützt, als dass etwa die Mindestlöhne gemäss GAV erfüllt werden müssen. Oder dass Lohndumping oder Lohndiskriminierung (unterschiedliche Löhne bei gleichwertiger Arbeit) verboten sind.

Doch: Im Rahmen der Leitplanken des GAV wird der Lohn «zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmenden individuell vereinbart». Das heisst auch: Ein Arbeitgeber, der beispielsweise den Lohn eines Mitarbeitenden, den er von einem anderen Unternehmen übernommen hat, als zu hoch erachtet, könnte diesen an den Verhandlungstisch zitieren. Und allenfalls mit einer Änderungskündigung eine Lohnreduktion erwirken.

Bei Ablehnung Kündigung

Ist eine solche Befürchtung im vorliegenden Fall begründet? Aus dem Saurer-Umfeld jedenfalls sind Stimmen zu hören, wonach Lässer möglicherweise weniger gute Löhne bezahle als Saurer. Dies, weil Lässer «sehr viele Grenzgänger» beschäftige. Zu Spitzenzeiten zählte das Unternehmen 220 Mitarbeitende, laut letzten verfügbaren Angaben von 2019 waren es dannzumal noch 170.

Und was geschieht mit Arbeitnehmenden, die den Übergang ihres Arbeitsverhältnisses von ihrem bisherigen auf ein neues Unternehmen ablehnen? Dazu Artikel 333 OR: «Bei Ablehnung des Überganges wird das Arbeitsverhältnis auf den Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist aufgelöst.»

Ein gutes Unternehmen, in der Nähe gelegen

Wie viele der 45 Saurer-Beschäftigten zu Lässer wechseln werden, ist momentan unklar. Klar ist aber: Saurer hat die Belegschaft in Arbon in der Vergangenheit schon reduziert. Bei einem beachtlichen Teil der übrig gebliebenen Mitarbeitenden handelt es sich um sehr langjährige und folglich ältere Angestellte. Diese dürften es sich zweimal überlegen, ob es in ihrem Alter klug ist, die Stelle zu verlieren.

Wie ist im Saurer-Umfeld die Meinung über Lässer? Zum einen ist zu vernehmen, Lässer sei sicher ein gutes Unternehmen mit guten Produkten. Und der Wechsel des Arbeitsorts sei rein vom Pendeln her gesehen erträglich. Mit dem Auto ist der gut 33 Kilometer lange Weg zwischen Arbon und Diepoldsau im besten Fall in 25 Minuten zu schaffen.

Stillschweigen wegen einer «Geheimhaltungserklärung»

Zum anderen ist aber auch zu hören, die Saurer-Belegschaft habe mit ihren Stickmaschinen teils ein ganzes Arbeitsleben lang Lässer auf dem Weltmarkt bekämpft, und nun solle man ausgerechnet zu diesem Unternehmen wechseln, das man als Konkurrenten kenne und mit dem man sich in der Vergangenheit auch schon Patentstreitigkeiten vor Gericht geliefert hat.

Was sagen Saurer und Lässer über die geplante Transaktion? Saurer-Sprecher Peter Trinkl sagt lediglich, «ich kann Gerüchte so nicht kommentieren». Bei Lässer fragt die Angestellte, die das Telefon abnimmt, bei Philipp Lässer nach, im Familienunternehmen einer der fünf Vertreter der dritten Generation der Inhaberfamilie. Anschliessend richtet sie aus, die Firma Lässer habe in dieser Sache eine «Geheimhaltungserklärung» unterzeichnet und könne sich vorläufig nicht darüber äussern.

Zeitplan der Transaktion vor der Vollendung

Dem Vernehmen nach ist die Ausarbeitung des Zeitplans der Transaktion auf der Zielgeraden. Sobald dieser fix ist und erforderliche Zustimmungen aller Gremien seitens Saurers und Jinshengs in China vorliegen, soll die Belegschaft erneut orientiert werden. Das könnte Anfang Januar 2022 der Fall sein.

Anschliessend soll den Saurer-Beschäftigten in Arbon eine Frist von voraussichtlich drei Wochen eingeräumt werden. In dieser Zeit müssen sie sich entscheiden, ob sie ihren Arbeitsplatz zu Lässer nach Diepoldsau zügeln wollen oder nicht.

Saurers Schwierigkeiten in Deutschland

Indirekt dürfte Saurers Ausstieg bei den Stickmaschinen auch mit den Problemen der beiden deutschen Saurer-Firmen Saurer Spinning Solutions und Saurer Technologies zusammenhängen. Saurer Spinning Solutions war nach einem Umsatzeinbruch während der Pandemie in finanzielle Schieflage geraten, was wegen einer gemeinsamen Haftung für Schulden auch Saurer Technologies in Nöte brachte.

Als Folge steckten die beiden Firmen ab Ende Juni 2021 in Insolvenzverfahren. Zur Problemlösung kündigte Saurer Mitte August 2021 die Verkäufe der Schlafhorst-Spulmaschinen von Saurer Spinning Solutions sowie der Komponentengeschäfte Accotex und Temco von Saurer Technologies an Rieter an. Die Transaktionen sind noch nicht abgeschlossen, laut Saurer-Sprecher Trinkl aber «auf gutem Weg».

Forster Rohner stickt auf Saurer- und auf Lässer-Maschinen

Eine bedeutende Firma, die Kundin sowohl Saurers als auch Lässers ist, heisst Forster Rohner. Der grösste Schweizer Stickereibetrieb mit Hauptsitz in St.Gallen pflegt laut Co-Geschäftsführer Emmanuel Forster mit beiden Anbietern «ein gutes und enges Verhältnis».

Was, sollte es in Zukunft mit Lässer nur noch einen einzigen Hersteller von Grossstickmaschinen geben? Emmanuel Forster sieht einem solchen Szenario «gelassen» entgegen. Wichtig sei, dass man weiterhin zusammenarbeiten, Ideen einbringen und Feldtests durchführen könne.

Entscheidend sei die ständige Weiterentwicklung der Maschinen

Forster sagt auch: «Lässer ist eine Topfirma und sehr gut in der Entwicklung der Maschinen.» Dann sagt Forster aber auch: «Die Maschinen von Saurer und Lässer sind sich ähnlich, haben sich jedoch immer gut ergänzt. Insofern wäre es gut, wenn es weiterhin zwei Anbieter gäbe.» Entscheidend aber sei, dass Lässer die Maschinen weiterentwickle, und das werde, davon gehe er aus, auch so bleiben, sagt Forster.

