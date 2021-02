Uzwil Bühler stemmt sich der Krise mit Innovationen entgegen Im Coronajahr 2020 hat der Technologiekonzern Bühler an Umsatz und Rentabilität eingebüsst. Alle Kundenaufträge und Liefervereinbarungen seien aber erfüllt worden, und die Innovationskraft wurde hochgehalten. Für 2021 zeigt sich das Unternehmen «verhalten optimistisch» und erwartet eine stabile Geschäftsentwicklung. Thomas Griesser Kym 15.02.2021, 08.19 Uhr

Im Bühler-Innovationscampus Cubic am Hauptsitz in Uzwil. Bild: Urs Bucher

2,7 Milliarden Franken Umsatz und damit 17 Prozent weniger als 2019. Ein Betriebsergebnis von 146 Millionen Franken und damit gut 100 Millionen oder 41 Prozent weniger als im Vorjahr. Daraus resultiert eine operative Marge, die von 7,6 auf 5,4 Prozent des Umsatzes geschwunden ist, und der Reingewinn hat sich auf 110 Millionen annähernd halbiert. Kurzum: Die Folgen von Corona zeigen deutliche Spuren in der Rechnung des Technologiekonzerns.

Nicht nur hat Bühler weniger verkauft, sondern auch weniger neue Aufträge hereingeholt. Der Auftragseingang sank um 16,7 Prozent auf 2,6 Milliarden Franken oder auf das Volumen des Jahres 2016. Einbussen erlitt Bühler bei Umsatz und Aufträgen etwa in der grössten Sparte Grains & Foods, in der man unter anderem unangefochtener Weltmarktführer bei Getreidemühlen ist, oder im Consumer-Foods-Geschäft, in dem Bühler zum Beispiel Anlagen zur Herstellung von Schokolade, Biskuits oder Teigwaren herstellt. Hier litt Bühler unter den Schliessungen oder Einschränkungen von Hotels, Restaurants und Duty-free-Shops. Bei den Advanced Materials wiederum spürte Bühler den Einbruch der Autoindustrie.

Es gibt auch Geschäfte, die gewachsen sind

Aber es gibt auch viel Positives zu berichten. Trotz der Rückgänge habe sich die Sparte Grains & Foods als «widerstandsfähig und agil» erwiesen und sich solide entwickelt, urteilt Bühler. So habe man dank der Einführung des integrierten Vermahlungssystems Arrius die Position als Technologieführer in der Getreideverarbeitung sowie bei Lebens- und Futtermitteln weiter ausgebaut. Gewachsen sind dank hoher Nachfrage nach Computerchips die Hightech-Spezialbeschichtungen von Leybold Optics oder das Segment Value Nutrition, in dem Bühler an Fleischalternativen aus pflanzlichen Proteinen tüftelt.

Im Bäckerei-Innovationszentrum Bühlers. Bild: PD

Geografisch schrumpfte Bühler in allen Märkten ausser in China. Dort stieg der Auftragseingang 2020 um 15 Prozent. Bezogen auf den Umsatz nahm der Asien-Anteil von 31 auf 35 Prozent zu, während Europa mit 30 und Nordamerika mit 16 Prozent stabil blieben. Die Zahl der Mitarbeitenden weltweit sank leicht von 12'767 auf 12'457. In Uzwil zählt Bühler rund 2500 Beschäftigte.

Liquide Mittel aufgepolstert

«Höchste Priorität» genoss bei Bühler 2020 die Sicherung der Liquidität. So habe man dank eines umsichtigen Finanzmanagements den operativen Cashflow (selbst erarbeitete Mittel) von 151 Millionen Franken auf 470 Millionen erhöhen können. Bühler ist nun mit einer Nettoliquidität ausgestattet von 749 Millionen Franken, 300 Millionen oder zwei Drittel mehr als vor Jahresfrist.

Wie Bühler schreibt, haben sich die Lieferketten trotz der Pandemie als «bemerkenswert solide» erwiesen. Der Konzern profitierte von seinem globalen Netzwerk aus 33 Fabriken und 100 Servicestationen weltweit. Und von der Digitalisierung, dank der sich Kundenversuche oder die Inbetriebnahme von Anlagen aus der Ferne und damit auch im Falle von Reisebeschränkungen durchführen lassen.

Mittlerweile zwei Dutzend Anwendungszentren

Bühler hat denn auch die Innovationskraft hoch gehalten. Die Ausgaben für Forschung & Entwicklung lagen zwar mit 139 Millionen Franken um 10 Millionen unter Vorjahr, stiegen aber gemessen am Umsatz von 4,6 auf 5,2 Prozent. 86 neue Produkte und Lösungen seien lanciert worden. Zudem hat Bühler weitere Anwendungszentren eröffnet, so in Minneapolis in den USA eines für Lebensmittel, im deutschen Beilngries eines für Mälzerei und Brauerei sowie ein Ausbildungs- und Trainingszentrum für die Kakaoverarbeitung in der Elfenbeinküste. Bühler unterhält nun zwei Dutzend Anwendungszentren.

Hinzu kommt, zusammen mit dem Riechstoff- und Aromenhersteller Givaudan, ein Innovationszentrum für pflanzliche Lebensmittel in Singapur, dessen Eröffnung für März 2021 geplant ist. In China haben Bühler und die kanadische Premier Tech ein Joint Venture für neue Verpackungslösungen gestartet.

Kurzfristig Stabilität, längerfristig wieder Wachstum

Bühler-Chef Stefan Scheiber setzt auf Innovationen und die Digitalisierung Bild: Michel Canonica

Für 2021 zeigt sich Bühler-Chef Stefan Scheiber «verhalten optimistisch»:

«Wir erwarten ein stabiles Geschäftsvolumen und eine stabile Profitabilität.»

Die Coronakrise werde in Bühlers Geschäftsfeldern noch länger nachwirken. Gleichzeitig stelle sich das Unternehmen so auf, um in Zukunft wieder profitabel zu wachsen. Auch seien derzeit grosse Lebensmittelparks im Aufbau, beispielsweise in Ägypten, wo Bühler komplette industrielle Infrastrukturen mit Mühlen, Biskuit-, Waffel-, Schokolade- und Teigwarenlinien eingerichtet hat.