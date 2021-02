Industrie Betreibungen in St.Gallen, Rauswurf in Altdorf – bei Benpac gehts drunter und drüber Plombierte Maschinen, Betreibungen der Ausgleichskasse, zu spät bezahlte Löhne, und nun kündigt auch noch die Ruag das Mietverhältnis im Kanton Uri: Bei Benpac, der Möchtegernkäuferin der St.Galler Gallus-Gruppe, geht es turbulent zu und her. Christopher Gilb 26.02.2021, 19.00 Uhr

Das Industrieunternehmen Berghoff im Dezember 2019 nahe dem Urner Kantonshauptort Altdorf. Im gleichen Monat wurde der Standort von der Benpac-Gruppe übernommen. Bild: Florian Arnold

Der Ruag reicht’s. Wie das Unternehmen gegenüber unserer Zeitung am Freitagnachmittag bestätigt, wurde das Mietverhältnis mit Marco Corvi und seiner Benpac im Kanton Uri gekündigt. «Im Vordergrund steht für die Ruag die Sicherung der Arbeitsplätze, darum hat Ruag mit der Benpac stets eine einvernehmliche Lösung gesucht, die den Fortbestand dieser Arbeitsplätze ermöglichen sollte», schreibt eine Sprecherin. Leider seien trotz der Bemühungen der Ruag Real Estate, das Mietverhältnis fortzuführen, die mieterseitigen Verpflichtungen seitens Benpac «mehrmalig nicht erfüllt worden». Mehr könne sie dazu leider nichts sagen, antwortet die Sprecherin auf die Frage, bis wann genau Benpac das Gebäude verlassen muss. Es ist ein weiterer Tiefpunkt in der Geschichte rund um die Stanser Benpac-Gruppe von Marco Corvi.

Der umstrittene Benpac-Eigentümer Marco Corvi.

Bild: Boris Bürgisser

Im Dezember 2019 war der vermeintliche Firmenretter auf dem Ruag-Areal im Industriegebiet Schächenwald nahe dem Urner Kantonshauptort Altdorf in Erscheinung getreten und hatte die dortige Produktionsstätte der deutschen Berghoff-Gruppe, die aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage schliessen sollte, mitsamt der 71 Angestellten übernommen. Ende Oktober 2020 berichtete diese Zeitung jedoch, dass Corvi gemäss mehreren Quellen weder die Raten für den vom Vormieter übernommenen Leasingvertrag für die Maschinen noch die Miete fürs Gebäude regelmässig begleicht.

Schon länger Zweifel am Geschäftsmodell

Dutzende mit den Vorgängen bei Benpac vertraute Personen äusserten zudem in den letzten Monaten starke Zweifel daran, ob Benpac tatsächlich so gross und erfolgreich ist, wie Corvi sagt. Zuletzt beschloss dieser Ende Januar 2021, den zuvor vertraglich beschlossenen Kauf der St.Galler Gallus-Gruppe, die Etikettendruckmaschinen herstellt, im letzten Moment abzusagen und die 120 Millionen Euro nicht zu bezahlen. Die Gallus-Eigentümerin, die börsenkotierte deutsche Heidelberger Druckmaschinen AG, hat umgehend angekündigt, rechtliche Schritte zu prüfen. Zur Frage nach ausstehenden Zahlungen in Altdorf sagte Corvi bisher, dass er diesen pauschalen Vorwurf in aller Form zurückweise. «Wenn eine Rechnung nicht bezahlt wird, hat dies seinen Grund.»

Aber auch die Eigentümerin der Maschinen, die deutsche Nord Leasing, hat Konsequenzen gezogen und mehrere Maschinen plombiert. Auf der Website eines Industrieauktionshauses wird eine baldige Auktion der Industriemaschinen angekündigt. An den Geräten selbst hängt ein Zettel: «Achtung, Achtung, Achtung», steht darauf. «Die Nutzung der Maschine ist ab sofort durch den Eigentümer untersagt.»

Urner Landammann hatte noch einmal Kontakt mit Corvi

Corvi selbst erklärt auf Nachfrage die Kündigung der Ruag im Industriegebiet Schächenwald mit dem Zustand der Maschinen: «Wir sind nicht bereit, die Maschinen, aufgrund des Zustandes und des Alters, zum verlangten Kaufpreis zu übernehmen.» Und wenn die Maschinen nicht übernommen würden, mache es keinen Sinn, den Standort weiter zu mieten. «Der Abbau der Maschinen wird Wochen, wenn nicht Monate dauern. Da wäre ein unbeeinträchtigter Geschäftsbetrieb nicht möglich. Zudem sind die Fixkosten an diesem Standort zu hoch.» Auf die Frage, was dies für die dortigen Angestellten und Lehrlinge bedeutet, kündigt er an, dass alle Arbeitsplätze und Lehrstellen gesichert seien. «Wir werden bei entsprechender Gelegenheit informieren.»

Der Urner Landammann Urban Camenzind. Bild: PD

Wie reagiert die Politik auf die Entwicklungen? Der Urner Volkswirtschaftsdirektor und aktuelle Landammann Urban Camenzind hatte sich bei der Übernahme des Berghoff-Standorts durch Benpac 2019 noch erleichtert gezeigt: «Ich bin froh und freue mich, dass auf schnellem Weg eine Lösung herbeigeführt werden konnte», sagte er gegenüber unserer Zeitung. Nun zeigt sich Camenzind enttäuscht: «Wir haben Kenntnis davon, dass scheinbar der Mietzins von Benpac nicht bezahlt wurde. Ich bin enttäuscht von Herrn Corvi, denn ich hatte diese Woche noch einmal Kontakt mit ihm und er hat mir versichert, dass alles im grünen Bereich ist.» Und weiter sagt Camenzind:

«Mein Vertrauen in ihn ist nun schon sehr angeschlagen. Wir hoffen nun, dass er mindestens seinen Verpflichtungen gegenüber dem Personal nachkommt und die Löhne bezahlt.»

Betreibungen in St.Gallen

Doch nicht nur in Uri geht es drunter und drüber. Wie unsere Zeitung von verschiedenen Quellen erfahren hat, wurden die Januarlöhne von Benpac-Angestellten in verschiedenen Betrieben erst mit deutlicher Verspätung ausbezahlt. Marco Corvi erklärt dies «mit einem Fehler bei der Stammdatenbereinigung auf Anfang 2021». Deshalb seien einige Löhne nicht korrekt verrechnet worden. Die Fehler lagen teils beim Betrag, teils bei der Bankverbindung. Bei einigen Angestellten sei zu viel überwiesen worden – bis hin zum doppelten Lohn, «bei einigen zu wenig und einige Überweisungen wurden aufgrund falscher Bankangaben nicht ausgeführt», sagt Corvi. «Die Lohnauszahlung wird zentral für alle Unternehmen vorgenommen, daher betraf es auch alle Unternehmen», schreibt er weiter. «Am 3. und 4. Februar wurden wir von den jeweiligen Standortleitern über die entsprechenden Fehler informiert, umgehend wurden die Fehler behoben.»

In St.Gallen, wo Corvi Ende 2019 im Vorfeld der einst geplanten Übernahme der Gallus-Gruppe 40 Mitarbeiter und acht Lehrlinge von Gallus übernommen hatte, deren Stellen gestrichen werden sollten, sind die Mitarbeiter noch über etwas ganz anderes besorgt: Einen Betreibungsregisterauszug der dortigen Benpac Maschinenbau AG vom 1. Februar, der auch unserer Zeitung vorliegt. Diesem zufolge waren gegen diese damals insgesamt sieben Betreibungen für einen Gesamtbetrag von rund 238'000 Franken offen. Alle Betreibungen stammen von der Ausgleichskasse Gewerbe St.Gallen. Es geht also um die AHV-Beiträge und damit um die Altersvorsorge der Angestellten. Marco Corvi schreibt dazu:

«Richtig ist, dass es pendente Betreibungen gibt.»

Grund dafür sei, dass Anfang 2020 eine zu hohe Lohnsumme ehemaliger Mitarbeiter gemeldet worden sei. «Wir waren nicht bereit, die daraus resultierenden zu hohen Abrechnungen zu bezahlen, bis diese korrigiert wurden.»

Und wie geht es nun im Kanton Uri weiter? Regierungsrat Camenzind sagt: «Für den Standort Uri wäre es natürlich sehr gut, wenn die Arbeitsplätze erhalten werden könnten, momentan zweifle ich allerdings etwas daran.»