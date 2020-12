Industrie Bei der Käuferin der St.Galler Gallus-Gruppe geht's drunter und drüber: Die Firma Benpac verliert zwei Verwaltungsräte, und auch die Revisionsstelle tritt zurück Erst nehmen zwei Verwaltungsräte bei der Stanser Benpac-Gruppe den Hut. Wenige Tage später gibt auch die Revisionsstelle ihr Mandat ab. Derweil ist der 120 Millionen Euro teure Kauf der St.Galler Gallus-Gruppe noch immer nicht abgeschlossen. Maurizio Minetti und Christopher Gilb 02.12.2020, 12.01 Uhr

Hauptsitz der Benpac Holding AG in Stans. Bild: Pius Amrein (30. November 2020)

Es kommt nicht oft vor, dass ein Unternehmen eine grosse Firmenübernahme verkündet, vor dem Abschluss des Deals dann zwei Schlüsselfiguren Knall auf Fall den Verwaltungsrat des Käufers verlassen – und auch die Revisionsstelle den Bettel hinschmeisst. Genau dies ist aktuell bei der Benpac-Gruppe mit Sitz in Stans passiert.

Benpac ist nach eigenen Angaben ein international tätiger Hersteller von Maschinen für die Druck- und Verpackungsindustrie mit weltweit 3600 Angestellten und einem Umsatz von 750 Millionen Franken. Mehrere ehemalige Geschäftspartner, Mitarbeiter und externe Berater bezweifeln allerdings diese Erfolgsgeschichte, verweisen auf unbezahlt Rechnungen und diverse andere Ungereimtheiten. Besitzer Marco Corvi weist die Vorwürfe vehement zurück.

Gewichtige Abgänge aus dem Aufsichtsgremium

Mitte 2020 wurde bekannt, dass Benpac von der börsenkotierten deutschen Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) alle Tochterunternehmen der St.Galler Gallus-Gruppe und damit insgesamt 430 Mitarbeitende übernehmen will. 120 Millionen Euro beträgt der Verkaufspreis. Das Geschäft soll noch 2020 wirksam werden. Man sei zuversichtlich, dass es bis Ende Jahr klappe, sagt ein Heidelberg-Sprecher auf Anfrage.

Arbeiten an einer Etikettendruckmaschine «Gallus Labelfire» der Heidelberg-Tochter Gallus in St.Gallen. Bild: PD

Während der Deal noch nicht in trockenen Tüchern ist, kam es letzte Woche zu zwei gewichtigen Abgängen im ursprünglich fünfköpfigen Verwaltungsrat der Benpac Holding AG. Ein Ostschweizer Anwalt, der laut Benpac-Website als Vizepräsident für juristische Angelegenheiten der Firmengruppe zuständig war, verliess das Aufsichtsgremium genauso wie ein deutscher Druckindustrieexperte, der erst seit Juli im Verwaltungsrat sass. Beide wollten sich auf Anfrage nicht zu den Gründen äussern. Der Verwaltungsrat besteht somit noch aus Präsident Marco Corvi, einem seiner Verwandten und einem Kanadier.

Möglicher Verstoss gegen die Unabhängigkeit

Der nun ausgeschiedene Anwalt gilt gemäss Insidern als rechte Hand von Corvi. Er sass gemäss Handelsregister seit Februar im Verwaltungsrat der Benpac Holding AG. Gleichzeitig ist er auch langjähriger Verwaltungsrat der Credor AG Holding in Wil. Seit Ende Mai 2020 ist ein ähnlich klingendes Unternehmen, die Credor AG Wirtschaftsprüfung, als Revisionsstelle der Benpac Holding eingetragen. Der wirtschaftlich Berechtigte der Credor-Gesellschaften betont aber auf Anfrage, bei der Credor AG Wirtschaftsprüfung handle es sich seit dem 1. Januar 2020 nicht mehr um eine Tochtergesellschaft der Credor AG Holding.

Nach Meinung von Wirtschaftsprüfungsexperten ist eine solche Konstellation trotzdem fragwürdig, weil die Unabhängigkeit der Revisionsstelle nicht gewährleistet sein könnte. Darauf angesprochen heisst es bei der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde, dass die Einsitznahme im Verwaltungsrat auf beiden Seiten des Revisionsverhältnisses «je nach den Umständen einen Verstoss gegen die Unabhängigkeit darstellen» könne.

Jahresrechnungen sind noch nicht geprüft

Bei Benpac stellt man sich auf den Standpunkt, dass «die Einsitznahme im Verwaltungsrat der Credor AG Holding grundsätzlich für eine kurze Zeit vertretbar mit dem Verwaltungsratsmandat bei der Benpac Holding AG» sei. Mit dem aktuellen Ausscheiden des Anwalts habe man diese Situation dennoch korrigiert, hiess es in einer ersten Stellungnahme. Marco Corvi präzisierte später, das Verwaltungsratsmandat des Ostschweizer Anwalts bei der Benpac Holding sowie der Credor Holding sei «in der Tat unglücklich». Und weiter:

«Auch wenn keine gesetzlichen Vorschriften durch die beiden Mandate verletzt wurden und die Unabhängigkeit jederzeit gewahrt war, haben wir dies mit dem Austritt aus dem Verwaltungsrat korrigiert.»

Zunächst hiess es von Benpac noch, dass der Anwalt aus dem Verwaltungsrat ausgetreten sei, «damit er die Aufgaben als Gruppenanwalt ohne Einschränkungen wahrnehmen» könne. Später korrigierte Benpac-Gründer Marco Corvi diese Aussage. Der ehemalige Vizepräsident werde nicht mehr länger für die Benpac Holding AG tätig sein: «Er betreut noch zwei Sachgeschäfte, welche in den kommenden Tagen abgeschlossen sein werden.»

Überraschend hat nun auch die Revisionsstelle selbst ihr Benpac-Mandat abgegeben. Der wirtschaftlich Berechtigte der Credor-Gesellschaften schreibt auf Anfrage, dass die Credor AG Wirtschaftsprüfung am Sonntag als Revisionsstelle bei allen Benpac-Gesellschaften zurückgetreten sei. Er betont, dass eine Prüfung der Jahresrechnungen per Ende 2020 der Benpac-Gesellschaften durch die Credor AG Wirtschaftsprüfung erst im Frühjahr 2021 vorgesehen gewesen wäre. Die Credor AG Wirtschaftsprüfung habe bis heute keinen Revisionsbericht für eine Benpac-Gesellschaft erstellt. Zum Rücktrittsgrund dürfe sich die Revisionsstelle aus strafrechtlichen Gründen nicht äussern.

Ehemaliger Technikchef von Heidelberg geht wieder

Ebenfalls in Schweigen hüllt sich der deutsche Industrieexperte. Er hatte erst Anfang Juli dieses Jahres Einsitz in den Benpac-Verwaltungsrat genommen. Sein Wechsel hatte damals in der Branche für Aufsehen gesorgt, war er doch zuvor langjähriges Vorstandsmitglied und zuletzt Technikchef bei Heidelberg. Bis Anfang 2020 war er zudem mehrere Jahre lang Verwaltungsratspräsident von Gallus. Er verliess die Heidelberg-Gruppe erst per Ende Juni dieses Jahres und wechselte daraufhin nahtlos in den Benpac-Verwaltungsrat. Nur drei Wochen später gaben Benpac und Heidelberg den Gallus-Deal bekannt.

Der deutsche Industrieexperte sei aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden, «damit er mit einem Beratungsmandat in der Druckindustrie keine Interessenkonflikte haben wird», teilt Benpac mit. Beide Ex-Mitglieder sollen innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate ersetzt werden.