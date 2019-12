In Übersee wachsen die Märkte noch. Für Ostschweizer Exporteure bleibt Deutschland aber wichtigster Kunde. Die Exporte in die USA wachsen schnell. Doch es profitiert vor allem die Basler Pharma-Branche. Für Ostschweizer Unternehmen bleibt Deutschland Exportmarkt Nummer Eins. Kein Grund, sich nicht nach neuen Märkten umzusehen, sagt ETH-Ökonom Jan Egbert-Sturm. Kaspar Enz 05.12.2019, 05.00 Uhr

Hafen von New York: Immer mehr Schweizer Exporte gehen in die USA. (Bild: Alamy)

Der Direktor der Handelskammer Schweiz-USA freut sich. Bereits in ein bis zwei Jahren könnten die Exporte der Schweiz in die USA diejenigen nach Deutschland überholen, sagte Martin Naville der Nachrichtenagentur AWP.

Tatsächlich legten die Schweizer Exporte nach Übersee in den letzten Jahren deutlich zu. Im dritten Quartal 2010 exportierte die Schweiz noch Waren im Wert von 4,9 Milliarden Franken in die USA. Von Juli bis September 2019 waren es schon 10,5 Milliarden, nur noch 600 Millionen weniger als nach Deutschland. Anteilsmässig stagnieren die Exporte in den grossen Kanton oder gehen leicht zurück. Der Anteil der Exporte in die USA hat sich hingegen verdoppelt.

Deutschland bleibt wichtigster Kunde der Region

Auch für die Ostschweizer Exporteure hat Deutschland in den letzten Jahren zwar etwas an Bedeutung verloren. Aber die Entwicklung zeigt sich viel weniger deutlich. Auch wenn die Exporte in die USA vor allem aus dem Kanton St. Gallen zunahmen, bleibt Deutschland mit Abstand der wichtigste Exportmarkt. «Der Anstieg der Exporte in die USA steht in engem Zusammenhang mit der hervorragenden Entwicklung der Schweizer Chemie- und Pharmaindustrie», sagt Jan-Egbert Sturm, Ökonom an der Konjunkturforschungsstelle der ETH. Rund 45 Prozent aller Schweizer Exporte kommen aus der Branche, und die USA ist einer ihrer wichtigsten Märkte. Doch in der Ostschweiz ist die Branche schwach vertreten.

Ein weiterer Grund für die Stärkung der Exporte nach aussereuropäischen Märkten war der schwache Euro. «Der starke Franken hat es Schweizer Unternehmen erschwert, auf dem europäischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben», sagt Sturm.

Stärker vertreten als die Pharmabranche ist in der Ostschweiz die Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie. Für diese sei Deutschland nach wie vor wichtig, und werde dies auch bleiben, sagt Sturm. «Das bedeutet aber nicht, dass man sich ausruhen kann und sich nicht nach anderen Möglichkeiten umsehen sollte.»

Schnell wachsende Märkte ausserhalb Europas

Denn die USA und noch mehr Asien hätten nach wie vor ein höheres Wachstumspotenzial als Europa, und werden auch weiterhin schneller wachsen als Europa, sagt Sturm. «Im Allgemeinen sollte man an den Ort exportieren, an dem sich die Kunden befinden.» Zwar sei es für Schweizer Unternehmen wohl schwerer, in die weiter entfernten Märkte einzudringen. Aber strukturelle Veränderungen wie die der deutschen Autoindustrie machten eines klar, sagt der ETH-Ökonom. «Es wird immer schwieriger werden, sich auf historische Strukturen zu verlassen.»