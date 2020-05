In St.Gallen sechs, im Thurgau zwei – Staatsanwälte ermitteln gegen Coronabetrüger in der Ostschweiz Schnell und unbürokratisch sollte KMU über den Lockdown geholfen werden. Nicht alle waren dabei ehrlich. In der Ostschweiz untersuchen die Staatsanwaltschaften Deliktsummen zwischen 30'000 und 470'000 Franken. Kaspar Enz 29.05.2020, 05.00 Uhr

Die Banken zahlten Corona-Hilfskredite von rund 15 Milliarden Franken aus. Corinne Glanzmann

Als der Bund Mitte März den Lockdown beschloss, fror er damit Teile der Wirtschaft regelrecht ein. Betroffen sind gerade kleine Firmen wie Restaurants, Läden oder Coiffuresalons. Unter anderem mit Überbrückungskrediten sollte ihnen schnell und unbürokratisch geholfen werden. Dies scheint gelungen.

125'000 solcher Kreditvereinbarungen wurden bisher getätigt. Ein grosser Teil davon sind Beträge unter 100'000 Franken. Insgesamt, so schätzt das Staatssekretariat für Wirtschaft aktuell, wurden Kredite im Umfang von rund 15 Milliarden Franken vergeben.

Corona-Kredite flossen ins Ausland

In den ersten Wochen wurden so täglich noch Tausende Kreditvereinbarungen abgeschlossen. Nun sind es deutlich weniger, manchmal nur noch ein paar Dutzend am Tag. Gleichzeitig beginnt man, den Kreditnehmern auf die Finger zu schauen. Aufsehen erregte ein Fall aus der Waadt.

Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft in einer Serie von Delikten, bei denen Unternehmer mutmasslich ihre Umsatzzahlen manipulierten. Denn die Corona-Kredite sind auf zehn Prozent des Jahresumsatzes begrenzt. So konnten die Verdächtigen höhere Kredite beantragen. Diese flossen zum Teil nicht an Vermieter oder Lieferanten, sondern ins Ausland.

Erst die Kredite, dann die Kontrolle (ken) Seit dem 26. März können die Unternehmen in der Schweiz die vom Bund verbürgten Covid-19-Überbrückungskredite in Anspruch nehmen. Dank des schlanken, einfachen Prozesses konnte vielen Unternehmen geholfen werden. Das Verfahren ist zwar unbürokratisch, aber nicht gefahrlos. «Dabei ist unvermeidlich, dass ein Missbrauchspotenzial besteht», schrieb das Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, Mitte Mai, als es das Konzept zur Missbrauchsbekämpfung bei den Hilfskrediten bekanntgab. Eine entscheidende Rolle spielen in diesem Konzept die Bürgschaftsorganisationen. Bis jetzt haben diese 131 Meldungen von möglichem Missbrauch erhalten. In 16 davon hat sich der Verdacht nicht bestätigt. Alle anderen sind noch in Abklärung. Bei rund drei Vierteln der Fälle versuchten die Kreditnehmer, mehrfach einen Kredit zu erhalten. In 26 Fällen geht es um falsche Umsatzangaben. (ken)

Acht Fälle in der Ostschweiz

Nicht nur in der Westschweiz beschäftigen sich Staatsanwälte mit Betrugsfällen im Zusammenhang mit Corona-Hilfskrediten. Im Kanton Thurgau sind bisher zwei Anzeigen eingegangen, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt. Dabei gehe es in einem Fall um 60'000, im anderen um 470'000 Franken. Weitere Angaben könnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Bei den Staatsanwaltschaften von Ausser- oder Innerrhoden sind hingegen noch keine Fälle von Betrug im Zusammenhang mit Corona-Krediten bekannt.

Im Kanton St.Gallen laufen derzeit sechs solcher Verfahren. Meist hätten die Beschuldigten einen überhöhten Umsatz vorgetäuscht, sagt Beatrice Giger, Medienbeauftragte der St.Galler Staatsanwaltschaft. Die Spanne der so erwirkten Kredite reiche von 30'000 bis 145'000 Franken. Die St.Galler Staatsanwaltschaft habe zwar Bankdaten eingesehen und Konten gesperrt. Zu Verhaftungen oder Einvernahmen sei es aber noch nicht gekommen.

Banken haben Fälle festgestellt

In sämtlichen Fällen seien es Banken gewesen, die Ungereimtheiten festgestellt hätten. Damit hätten sie sich an die Geldwäscherei-Meldestelle (MROS) gewandt. Sie ist eine Abteilung des Bundesamtes für Polizei, Fedpol. Die Meldestelle habe dann die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht.

Die Banken sind angehalten, Verdachtsmomente an die Meldestelle weiterzuleiten. Sie habe bis jetzt rund 100 Verdachtsmeldungen erhalten, sagt Fedpol-Sprecher Florian Näf. «Wir prüfen jeweils, ob eine Straftat dahinterstehen könnte. Wenn ja, leiten wir sie an die Staatsanwaltschaften der Kantone weiter.» Bis jetzt habe sie rund 50 Fälle weitergeleitet.

Banken kennen ihre Kunden

Im Vergleich zu den insgesamt 125'000 Corona-Krediten eine noch kleine Zahl. Das ist für Anita Schweizer, Mediensprecherin der Thurgauer Kantonalbank, auch nicht überraschend. Der Bundesrat sah zwar vor, dass bei Hilfskrediten bis 500'000 Franken auf eine Kreditprüfung verzichtet werden soll. Leichtfertig werde das Geld aber doch nicht vergeben. Sie sagt:

«Der Bund hatte darauf gesetzt, dass die Unternehmen diese Kredite bei ihrer Hausbank in Anspruch nehmen.»

Und diese kennen ihre Kunden. Die Thurgauer Kantonalbank habe jeweils eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. «Die Kreditnehmer bestätigen mit ihrer Unterschrift auch, dass sie die zahlreichen Auflagen des Bundes erfüllen», sagt Schweizer. Die Kredite dürfen ausschliesslich für die Sicherung der Liquidität benutzt werden. Neuinvestitionen sind ebenso wenig erlaubt wie die Refinanzierung anderer Kredite oder das Auszahlen von Dividenden.

Die Kontrolle, ob all diese Auflagen eingehalten werden, sei für die Bank nicht möglich, betont sie. Bislang habe sie noch keine Fälle von Missbrauch gesehen.

Verdachtsmomente noch selten

Verdacht schöpfen können die Banken aber trotzdem. «Beispielsweise wenn wir sehen, dass der Kredit gleich auf ein Privatkonto eines Eigentümers der Gesellschaft fliesst, die den Kredit erhalten hat», sagt Adrian Kunz, Sprecher der St.Galler Kantonalbank. Oder wenn Gelder aus gewährten Krediten zeitnah grösstenteils oder vollständig in bar bezogen würden. Er sagt:

«In jedem Fall würden wir erst auf die Kunden zugehen»

Aber solche Hinweise habe es bisher nur ganz wenige gegeben. Über 1600 Corona-Kredite liefen über die St.Galler Kantonalbank. Gerade mal zwei Fälle musste sie bis jetzt melden.