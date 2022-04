Ostschweiz: Der Traum vom Eigenheim wird immer kostspieliger

Die Preise für Wohneigentum sind im Steigflug. Im ersten Quartal 2022 haben sich gemäss der Erhebung von Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) die Preise für Eigentumswohnungen mit 1,7 Prozent stärker verteuert als diejenigen für Einfamilienhäuser. Dabei ist der Anstieg im mittleren Segment (2,5 Prozent) am deutlichsten, während das untere und gehobene Segment etwas weniger stark zulegen (1,1 und 1,3 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresquartal haben sich Eigentumswohnungen um 4,9 Prozent verteuert. Gegenüber dem Vorquartal verzeichnen alle acht Grossregionen der Schweiz steigende Preise bei den Eigentumswohnungen des mittleren Segments. Am deutlichsten ist die Steigerung in den Regionen Zürich (3,9 Prozent), Ostschweiz (3 Prozent) und Genfersee (2,9 Prozent), während der Zuwachs in der Südschweiz mit Abstand am tiefsten ist (0,3 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresquartal kosten Einfamilienhäuser schweizweit im Durchschnitt 4,7 Prozent mehr.