Immobilienmarkt St.Galler Immobilienforum zum zweiten Mal ohne Publikum – Bauen mit Holz erreicht Wendepunkt Immobilienforum der St Galler Kantonalbank: Preise für Wohnbauten werden nicht mehr so stark steigen wie 2021. Und der Holzbau kennt keine Limiten mehr. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Am Podium diskutieren über den Holzbau am Immobilienforum der SGKB, das online stattgefunden hat (v.l.): Jutta Glanzmann Gut, Urs Frei, Katharina Lehmann und Moderator Mark Dittli. Donato Caspari

Von der ökologischen Nische in den Blickpunkt von Investoren: Der Holzbau hat sich in den letzten Jahren zu einer ernsten Konkurrenz für den konventionellen Massivbau entwickelt. Jutta Glanzmann Gut von Lignum Holzwirtschaft Schweiz ist überzeugt, dass der Holzbau an einem Wendepunkt angelangt ist. Es sei normal, dass bei Ausschreibungen auch Holzbauten eingereicht werden. Sie sagt:

«Immer öfter gewinnen bei Wettbewerben auch Holzbauten.»

Jutta Glanzmann Gut, Lignum Holzwirtschaft Schweiz Donato Caspari

Das liegt auch daran, dass der Holzbau kaum mehr Limiten unterliege. Am Immobilienforum der St. Galler Kantonalbank sagt Katharina Lehmann, CEO der Lehmann Gruppe in Gossau, dass man heute Mehrfamilienhäuser, Wohnsiedlungen und auch Hochhäuser aus Holz bauen könne und auch baut. Gehe die Entwicklung des Holzbaus weiter und wächst der Markt, dann brauche es aber auch neue Sägewerke und die wiederum hätten einen hohen Platzbedarf. So sieht sie zumindest für die Schweiz am ehesten den Landverbrauch als begrenzendes Element für die Zukunft. Technisch und architektonisch, was Schall- und Brandschutz angehe, seien Holzgebäude konventionellen Bauten längst nicht mehr unterlegen.

In diesem Zusammenhang verweist Urs Frei, Unternehmer und Präsident Baugenossenschaft Zurlinden, auf das Holzgebäude der Swatch Group in Biel, das Lehmann gebaut hat. Und Glanzmann Gut ergänzt, dass verschiedene grosse Bauprojekte in der Realisation stünden. So nannte sie als Beispiel das Wohnhochhaus Pi in Zug, das mit 80 Metern das höchste Holzhaus der Schweiz werden wird. Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Frei, ist überzeugt, dass Holzbauten ökologisch und ökonomisch zugleich erstellt werden können und somit auch für Investoren interessant geworden sind. Glanzmann Gut ergänzt, dass eine Studie besage, dass bei Investorenprojekten, sprich Mietwohnungsbau, etwa eine mittlere Rendite von 3,2 Prozent erzielt werden könne.

Der Hauptsitz der Swatch Group in Biel ist ein Holzbau. PD

«Das ist durchaus vergleichbar mit Massivbauten.»

Was die Kosten angehe, so liege man heute noch etwas über dem Massivbau, gibt Lehmann zu. Aber Glanzmann Gut betont, dass die kürzere Bauzeit durchaus zu Buche schlage. Und Frei ergänzt, dass man mit einer professionellen Planung die Kosten noch einmal deutlich senken könne. Holzbau sei anders als Massivbau. Hier wäre eine professionelle Detailplanung und Standardisierung bis ins Detail sehr hilfreich. «Alles, was bei Lehmann vorher schon im Plan eingezeichnet sei, sei nachher auch in den Fertigbauteilen vorhanden. Und die Lehmann-Chefin ergänzt, dass man in Sachen Fertigbauteilen sicher noch Verbesserungspotenzial habe, was tatsächlich auch zu tieferen Kosten führe.

Holz jedenfalls gibt es in den heimischen Wäldern noch genug. «Seit Jahren werde gerade mal die Hälfte der jährlich möglichen Menge geschlagen», sagt Glanzmann Gut. Und mit den aktuellen Holzpreisen sei man endlich auch wieder konkurrenzfähig, ergänzt Katharina Lehmann.

Hohe Nachfrage in der Ostschweiz

Bedarf an Wohnbauten ist jedenfalls vorhanden. Der Ostschweizer Markt an Einfamilienhäusern ist immer noch ziemlich leergefegt. Patrick Schnorf von der Wüest Partner AG sagt, dass man für 2022 nicht mehr mit den hohen Preissteigerungen wie letztes Jahr rechne. Abgesehen von wenigen Regionen sei die Nachfrage aber nach wie vor sehr hoch.

Nur ein Prozent der Einfamilienhäuser in der Ostschweiz stehen zum Verkauf. Reto Martin

