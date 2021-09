Weniger Wohnungen stehen leer: «Wir legen mehr Wert aufs Wohnen»

IMMOBILIENMARKT «Wir legen mehr Wert aufs Wohnen» – nach längerer Zeit stehen wieder einmal weniger Wohnungen leer, mit Unterschieden in der Ostschweiz Weniger leere Wohnungen in den Kantonen St.Gallen und Thurgau als vor Jahresfrist, aber mehr in den beiden Appenzell. Zwei Immobilienexperten wissen, was dahinter steckt. Und was für Wohnraumsuchende zählt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.00 Uhr

Umzugskartons in einer neuen Wohnung. Bild: PD

Erstmals seit 2009 ist die Zahl leerer Wohnungen in der Schweiz gesunken. Innert Jahresfrist nahm sie um 7500 auf 71'000 ab. Auch die Leerstandsquote zeigt wieder einmal abwärts: Per 1. Juni 2021 standen 1,54 Prozent aller Wohnungen leer, nach 1,72 Prozent vor Jahresfrist.

Die UBS hat die Pandemie als Treiber der Entwicklung identifiziert. Denn die Bautätigkeit ist mit einer Zunahme der Anzahl Wohneinheiten um 1,1 Prozent konstant geblieben, und das Bevölkerungswachstum hat sich kaum verändert.

Viel Platz, Eigentum und frisch gebaut

Im Kern lässt sich sagen: Wegen Corona hat die Bedeutung des Wohnens zugenommen, die Nachfrage nach Wohnraum ist gestiegen, und dies auch vor dem Hintergrund vermehrten Homeoffices. Die Folge: Besonders begehrt sind Einfamilienhäuser und grössere Wohnungen, und bevorzugt werden Kauf und Neubauten.

Thomas Mesmer, Präsident des Svit Ostschweiz. Bild: PD

Das beobachtet auch Thomas Mesmer. Der Präsident der Sektion Ostschweiz des Schweizerischen Verbands der Immobilienwirtschaft (Svit) sagt:

«Aufgrund der tiefen Zinsen gewinnt Wohneigentum an Wert, und Corona hat diesen Trend akzentuiert.»

Konkret:

«Wir sind öfter zu Hause, schauen aus dem Fenster, arbeiten hier. Da wollen wir es zu Hause schön haben und legen mehr Wert aufs Wohnen.»

Wenn für den Erwerb von Wohneigentum die Eltern beispringen

Das spüre er, sagt Mesmer, auch in Gesprächen etwa mit Einrichtungshäusern oder Innenarchitektinnen. Am grössten sei der Ansturm auf Einfamilienhäuser an guten Lagen im Grünen, deren Angebot kleiner wird, auch wegen der Raumplanung, die der Zersiedelung entgegenwirken will und verdichtetes Bauen propagiert. Wenn ein solches Objekt nicht unter der Hand weggehe, sondern auf den Markt komme, sei das Interesse riesig, weiss Mesmer. Und:

«Teils werden solche Häuser dann überzahlt.»

Hausverkäufer hätten «oft sehr hohe Preisvorstellungen», sagt Mesmer. «Und oft bekommen sie auch das gewünschte Geld.» Wie passt das zu Warnungen, junge Familien ohne Erbschaft könnten sich praktisch kein Wohneigentum mehr leisten?

Mesmer bestätigt: Eine junge Familie könne das nötige Kapital von 1,5 Millionen Franken, was im Durchschnitt für ein schönes Haus an guter Lage erforderlich sei, «kaum aufbringen». Aber: «Oft helfen die Eltern aus, beispielsweise mit Erbvorbezug.» Und:

«Es gibt auch Verkäufer, die ihr Haus bewusst an eine junge Familie weitergeben möchten und dafür auch bereit sind, beim Preis den einen oder anderen Abstrich zu machen.»

Grössere Auswahl in den beiden Appenzell

Schaut man sich die Ostschweizer Kantone an, so fällt auf: In den beiden Appenzell sind die Leerstandsquoten 2021 entgegen der landesweiten Entwicklung gestiegen. UBS-Ökonom Maciej Skoczek hat dafür eine Erklärung:

«In den beiden Appenzell sind einerseits in den vergangenen Jahren relativ viele Wohnungen baubewilligt worden, und die kommen jetzt auf den Markt. Anderseits war das Bevölkerungswachstum in den letzten Jahren tief.»

Die Konsequenz:

«Es wird ein Stück weit auf Halde gebaut.»

Weshalb wird dennoch in den Wohnungsbau investiert? Skoczek sagt, die beiden Halbkantone hätten auch Vorzüge für Zuzüger: tiefere Immobilienpreise und Mieten als in den Zentren, ruhige Lagen, steuergünstige Gemeinden.

Zudem ist, beispielsweise in Herisau, der Altbaubestand nach wie vor relativ hoch. Thomas Mesmer sagt, Altbauwohnungen stünden unter Druck, beispielsweise weil ihre Einrichtung nicht mehr zeitgemäss und ihr Grundriss unattraktiv sei. Aber:

«Solche Wohnungen sind relativ günstig, und vielen Leuten ist das wichtig. Sie sind bereit, für eine geringere Miete Abstrich beim Komfort in Kauf zu nehmen.»

Sogwirkung der Ostschweiz

Rückläufig sind die Leerstände in den Kantonen St.Gallen (2,05 Prozent) und Thurgau (2,21 Prozent). Allerdings sind sie nach wie vor deutlich höher als im landesweiten Schnitt und je rund dreimal so hoch als in Zürich mit einer Quote von 0,72 Prozent.

Wie passt das zum Trend, dass viele Leute, die in Stadt und Agglomeration Zürich keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden oder die günstiger und grüner als dort wohnen möchten, unter anderem Richtung Osten zügeln? Mesmer bestätigt die Sogwirkung der Ostschweiz, und: «Wegen der hohen Nachfrage wird hier ja auch viel gebaut.» Allerdings spüren das nicht alle Gebiete gleich stark:

«Die Distanz zum Arbeitsort und die Verkehrsanbindung spielen zentrale Rollen.»

Begehrte Lagen im westlichen Thurgau und an der Achse St.Gallen–Wil

Will heissen: Wer im Grossraum Zürich arbeitet, will diesen auch nach einer Züglete mit vernünftigem Aufwand erreichen können. Das kann erklären, warum die Leerstände in den Thurgauer Bezirken Kreuzlingen, Frauenfeld und Münchwilen jeweils unter 2 Prozent liegen und in Weinfelden etwas darüber, während der Bezirk Arbon mit 3,44 Prozent aus dem Rahmen fällt. Auch bei den Thurgauer Gemeinden mit über 3000 Einwohnern sind die Leerstände im Oberthurgau am höchsten: Amriswil, Bischofszell und Romanshorn weisen allesamt über 4 Prozent auf, hingegen Tägerwilen und Münchwilen jeweils unter 1 Prozent.

Als andere attraktive Gegend zum Wohnen macht Maciej Skoczek die Achse St.Gallen–Wil aus. Die Stadt Wil zeigt eine relativ hohe Leerstandsquote von 2,48 Prozent nach 2,73 Prozent im Vorjahr. Allerdings ist in der Äbtestadt viel gebaut worden, und es wird immer noch rege gebaut (wie übrigens auch in Arbon auf dem ehemaligen Saurer-Areal). Und Wil ist verglichen mit dem Umland ein relativ teures Pflaster.

Mieten sollte nicht teurer werden

Da der Leerwohnungsbestand in der Schweiz gesunken ist: Sind nun höhere Mieten zu erwarten? Der Hauseigentümerverband (HEV) meint Nein. Eher das Gegenteil sei der Fall. Zum einen herrsche nach wie vor keine Wohnungsnot. Sechs von sieben leeren Wohnungen seien zur Miete ausgeschrieben, und für viele Anleger sei es dank tiefer Zinsen immer noch lukrativ, in Mehrfamilienhäuser zu investieren. Laut Berechnung der UBS beträgt die Leerstandsquote der Mietwohnungen 2,5 Prozent nach 2,9 Prozent vor Jahresfrist.

Thomas Mesmer legt das Augenmerk noch auf Neubau-Mietwohnungen:

«Tendenziell sind hier die Mieten teurer geworden. Die Investoren reizen es aus.»

Dabei ortet Mesmer das Problem noch nicht so sehr bei Erstvermietungen, wenn alles nigelnagelneu ist. Aber:

«Die Miete bei einem Mieterwechsel halten, ist das Problem.»

Nach zurück zur Natur zurück in die Stadt?

Und wie beurteilen die Experten die Zukunft von Homeoffice und die damit verbundenen Folgen für den Immobilienmarkt? Maciej Skoczek lässt sich noch nicht auf eine Prognose hinaus. Dagegen beurteilt Thomas Mesmer vom Svit Ostschweiz den «Trend ins Grüne wegen Corona als kurzfristigen Effekt». Er sagt:

«Homeoffice wird bleiben, aber die Leute wollen auch wieder unter ihresgleichen und den sozialen Austausch pflegen.»

Daraus folgt laut Mesmer:

«Es gibt Leute, die wollen in der Stadt wohnen bleiben und solche, die wieder dorthin zurückwollen.»

Mittelfristig werde der vor Corona gefestigte Trend zum Stadtwohnen wieder sichtbar werden. Es werde somit «kaum eine Flucht aufs Land geben».