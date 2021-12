Boom bei Einfamilienhäusern in der Ostschweiz ist ungebrochen

Immobilienmarkt Die eigenen vier Wände sind in der Ostschweiz begehrt – der Boom bei Einfamilienhäusern ist ungebrochen Seit Ausbruch der Coronapandemie findet ein regelrechter Run auf Wohneigentum statt. Dadurch werden die Preise immer weiter nach oben getrieben. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 16.12.2021, 15.00 Uhr

Ein Wohnquartier im Sonnental, das zur Gemeinde Oberbüren im Kanton St.Gallen gehört. Benjamin Manser

Immobilienmakler haben Hochkonjunktur. Wie aus dem aktuellen Bericht der St.Galler Kantonalbank (SGKB) zum Immobilienmarkt in der Ostschweiz hervorgeht, ist Wohneigentum stark gefragt. Ein Treiber, der die Nachfrage zusätzlich befeuert, ist, nach Einschätzung von René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden bei der SGKB, das Arbeiten im Homeoffice. Homeoffice bedeute auch eine verstärkte geografische Ungebundenheit, die den Suchradius für Wohneigentum erweitere.

René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden bei der SGKB. Daniel Ammann

«So rücken auch jene Ostschweizer Regionen stärker in den Fokus der Kaufinteressenten, welche weiter entfernt von den grossen Ballungsräumen gelegen sind.»

Er ergänzt, dass auch die Wertschätzung von Wohnqualität und das Streben nach Sicherheit und Privatsphäre zugenommen haben.

Das Angebot auf den St.Galler Eigenheimmärkten hat im Herbst 2021 neue Tiefstwerte erreicht. Weiter heisst es im Bericht, dass sich die Zahl der zum Kauf ausgeschriebenen Eigentumswohnungen innerhalb der letzten zwei Jahre fast halbiert habe. Demnach lag die Angebotsquote für den Kanton St.Gallen zuletzt bei 2,3 Prozent. Ende 2019 waren es noch vier Prozent gewesen. Auf jede inserierte Wohnung kommen gegenwärtig mehr als drei Suchabos. Noch ausgetrockneter zeigt sich der hiesige Einfamilienhausmarkt mit einer Angebotsquote von lediglich 1,1 Prozent. Seitens der SGKB heisst es, dass in beiden Marktsegmenten die Neubautätigkeit zu wenig schwungvoll verlaufe, um eine Entspannung herbeizuführen.

Fast zehn Prozent Preissteigerung

Die starke Nachfrage nach Wohneigentum haben die Kaufpreise in den vergangenen Monaten erneut stark nach oben getrieben. Laut Bericht notierte im dritten Quartal im Kanton St.Gallen der Transaktionspreis für eine durchschnittliche Eigentumswohnung um 9,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Ebenfalls kräftig ist der Preisanstieg mit einem Plus von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Einfamilienhäuser ausgefallen. Damit lag das Wachstum der Verkaufspreise in beiden St.Galler Eigenheimsegmenten erneut über den landesweiten Vergleichswerten von 7,3 respektive 7,5 Prozent.

Nach Einschätzung der SGKB dürfte Wohneigentum auch im kommenden Jahr sehr gefragt bleiben. Zwar sei angesichts steigender Inflationsraten nicht auszuschliessen, dass die Hypothekarzinsen über die nächsten Monate etwas zulegen könnten, ein sprunghafter Anstieg erscheine jedoch unwahrscheinlich. Damit würden die Finanzierungsbedingungen für Interessenten aller Voraussicht nach attraktiv bleiben. Begünstigt werde der Eigenheimkauf ausserdem dadurch, dass die Beschäftigungsaussichten dank der konjunkturellen Erholung insgesamt positiv ausfallen. Folglich würden die Kaufpreise auch weiterhin steigen.

Eigenheimmarkt im Rheintal ist ausgetrocknet

Im Rheintal ist die Lage schon fast prekär. Gemäss dem Immobilienmarktbericht wird das Kaufangebot auf den Rheintaler Eigenheimmärkten immer knapper. Und das, obwohl in dieser Region noch verhältnismässig viel gebaut wird. Derzeit steht im Rheintal von 100 Einfamilienhäusern weniger als eines zum Verkauf (0,9 Prozent). Das ist ein Verhältnis, das weit unter dem schweizweiten Durchschnittswert von 2,3 Prozent liegt. Im Segment des Stockwerkeigentums sei die Situation zwar etwas weniger angespannt. Dennoch habe sich auch in diesem Segment die Zahl der inserierten Wohnungen im Vorjahresvergleich um 30 Prozent reduziert, sodass sich zurzeit nur noch rund 2,4 Prozent der Objekte in der Vermarktung befänden. René Walser kommentiert:

«Die Attraktivität der Region Rheintal zeigt sich in der hohen Zuwanderung. Trotz der regen Bautätigkeit hat die Preisentwicklung Höchstwerte erreicht.»

Im Rheintal ist das Angebot an Wohnraum wegen der starken Zuwanderung knapp. PD

Die Kombination von einem spärlichen Angebot und einer rasch zunehmenden Nachfrage hat im vergangenen Herbst beim Handel mit Wohneigentum zu starken Preissteigerungen geführt. So resultierte zwischen dem dritten Quartal 2020 und dem dritten Quartal 2021 im Rheintal ein Anstieg von 9,5 Prozent bei den mittelgrossen Einfamilienhäusern und gar ein Plus von 12,3 Prozent bei den mittelgrossen Eigentumswohnungen. Laut SGKB-Bericht seien das nicht nur kantonale Höchstwerte, sondern auch die stärksten Jahresanstiege, die während der letzten 20 Jahre innerhalb der Region erfolgt seien.

Und das wird wohl so weitergehen. Es wird auf dem Rheintaler Wohnungsmarkt viel gebaut. Laut Bericht müsse man sich um den Absatz keine Sorgen machen. Denn unter der Voraussetzung, dass sich die derzeitige wirtschaftliche Erholung fortsetze und keine einschneidenden strukturellen Veränderungen stattfänden, sei im Rheintal auch künftig von einem grossen Haushaltswachstum auszugehen.

Kaum Wachstum bei Mietwohnungen Die Mietwohnungsnachfrage zeigt sich im Kanton St.Gallen robust, weist aber angesichts der vergleichsweise hohen Attraktivität von Wohneigentum kein nennenswertes Wachstum auf. Weiter heisst es im Bericht, dass sich die Zahl der auf den Vermarktungsplattformen registrierten Suchabos im Oktober auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr bewegten. Die Märkte in sämtlichen St.Galler Regionen sind demnach bestens versorgt. Das Angebot bezugsbereiter Mietwohnungen dürfte hier vorerst gross bleiben. Entsprechend gering sei damit für Wohnungsanbieter auch in den kommenden Monaten der Spielraum für Mietpreisanstiege bei der Neu- und Wiedervermietung.

Mieten für Verkaufsflächen sinken Nachdem zu Beginn des Jahres bei den Büroflächen eine Reduktion des Angebots im Verhältnis zum Bestand zu beobachten war, stieg dank reger Bautätigkeit in der ersten Jahreshälfte das Flächenangebot. Dieses liegt, gemäss dem Immobilienbericht, mit einer Angebotsquote von 6,3 Prozent nun wieder um zehn Prozent höher als zu Beginn des Jahres. Gemessen am Bestand bewegt sich das Mietangebot zudem fast überall im nationalen Durchschnitt oder sogar darunter wie etwa in der Region Wil. Während bei den inserierten Mietpreisen für Büroflächen im Jahresvergleich ein Anstieg von 1,4 Prozent resultierte, zeigt sich bei den Verkaufsflächen ein gegenteiliges Bild. Die Mieten sind dort auf kantonaler Ebene um 3,3 Prozent gesunken. Vermieter von Geschäftsgebäuden werden kaum Mieterhöhungen durchbringen. Strukturelle Nachfrageveränderungen im Zuge der Pandemie haben auch im kommenden Jahr das Potenzial, Druck auf die erzielbaren Geschäftsmieten auszuüben. Einschneidende Flächenreduktionen im Büromarkt seien weiterhin eher unwahrscheinlich. Walser sagt, dass eine kürzlich durchgeführte Befragung von Führungspersonen zeigte, dass das Homeoffice zwar gekommen ist, um zu bleiben. Jedoch dürfte dies in vielen Branchen zu geringeren Flächeneinsparungen führen, als zunächst erwartet.

