BLASENGEFAHR Immobilienmarkt bläht sich weiter auf Laut den Immobilienexperten der UBS stiegen die Eigenheimpreise so stark wie schon lange nicht mehr. Die Gefahr einer Blase steige. Ein Grund für die steigenden Preise ist das sinkende Angebot. Immer mehr Eigenheime gehen unter der Hand weg. Kaspar Enz 11.08.2021, 05.00 Uhr

Einfamilienhäuser sind auch auf dem Land immer begehrter - und teurer. Benjamin Manser

Die Eigenheimpreise kennen seit Jahren nur eine Richtung: Nach Oben. Die Pandemie hat diese Entwicklung weiter verschärft: Die Preise stiegen zuletzt so stark wie schon lange nicht mehr.

Sieben Jahreseinkommen für den Traum

Das stellen die Immobilienexperten der UBS im neusten Bericht zum Swiss Real Estate Bubble Index fest. Demnach legten die Eigenheimpreise im zweiten Quartal 2021 um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. «Dies ist der stärkste Anstieg seit acht Jahren», schreibt die UBS. Die Einkommen konnten mit dieser Entwicklung nicht mithalten. Waren vor der Coronakrise noch 6,5 Jahreseinkommen nötig, um ein durchschnittliches Eigenheim zu erwerben, seien es nun rund 7,1, heisst es im Bericht weiter. Der Index stieg demnach im letzten Quartal von 1,78 auf 1,9 Punkte. Seit 2016 ist das der zweithöchste Wert. Der Markt sei damit weiter im Risikobereich.

Besorgniserregend sind laut dem Bericht vor allem die Subindizes, die die Entwicklung der Eigenheime mit Einkommen, dem allgemeinen Preisniveau oder den Mieten vergleichen.

Einfamilienhaus als Luxusgut

Eine weitere Verschärfung des Preisanstiegs für Eigenheime stellte kürzlich auch das Beratungsunternehmen Wüest Partner fest. Bei den Eigentumswohnungen hätten die Transaktionspreise im 2. Quartal Höchststände erreicht. Einfamilienhäuser könnten bereits als Luxusgüter bezeichnet werden, heisst es in der neusten Ausgabe des Immo-Monitoring. Das Einfamilienhaus erlebe auch in den ländlichen Regionen einen Run.

Auch in der Ostschweiz stiegen die Preise deutlich. Das trifft vor allem auf Einfamilienhäuser zu. Seit 2016 sind diese in der Region um über ein Fünftel teurer geworden. Allein im Jahresverlauf betrug der Anstieg 9,4 Prozent. Einen stärkeren Anstieg verzeichnete in diesem Zeitraum einzig das Wallis.

Häuser gehen unter der Hand weg

Ein Treiber des Preisanstieg sei das schrumpfende Angebot, schreibt Wüest Partner. Waren Anfang 2016 noch gut 90000 Objekte pro Quartal ausgeschrieben sind es nun noch 68000. Dabei blieb die Zahl der Transaktionen konstant. Daran seien nicht nur die geringere Neubautätigkeit schuld. «Viele Objekte werden unter der Hand weiterverkauft - oder sie werden vererbt.» Dies befeuere die Preisentwicklung weiter.