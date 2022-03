Immobilien Fortimo St.Gallen hat 2021 mit Immobilien gut verdient Immobilienentwicklerin Fortimo steigert ihr Portfolio auf einen Wert von mehr als 1,3 Milliarden Franken. Stefan Borkert 16.03.2022, 15.30 Uhr

Fortimo ist auf Wachstumskurs. Michel Canonica

Die Fortimo Group AG hat, nacheigenen Angaben ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 hinter sich. Im vergangenen Jahr wurde demnach eine rekordhohe Anzahl an Eigentumswohnungen beurkundet und das Portfolio der Anlageliegenschaften konnte unter anderem. mit dem teilweise selbst genutzten Neudorf-Center und dem Industrieareal Werkplatz Altenrhein substanziell erweitert werden.

Als Gruppe erwirtschaftete Fortimo im letzten Jahr einen Ertrag von 202 Millionen Franken. (2020: 191). Das Eigenkapital erhöhte sich auf 524 Millionen Franken (2020: 410). Weiter heisst es, dass die im Bestand der Fortimo gehaltenen Liegenschaften per Ende 2021 mit 1,34 Milliarden Franken (2020: 1,08) bilanziert sind. Die Eigenkapitalquote betrage neu 36,6 Prozent. (2020: 34,5).

Auch im zweiten Jahr der Pandemie habe sich die Immobilienwirtschaft robust gezeigt. Die Preise für Eigentumswohnungen seien 2021 schweizweit gestiegen. So habe Fortimo letztes Jahr eine rekordhohe Anzahl an Eigentumswohnungen beurkundet. Zum guten Geschäftsjahr beigetragen hätten auch die Tourismusbetriebe von Fortimo in den Schweizer Alpen und seit letztem Jahr auch solche in Dubai. mit nunmehr insgesamt 289 Beschäftigten zähle Fortimo zu den knapp 1700 grossen Unternehmen der Schweiz. Gleichwohl bleibe Fortimo ein Familienbetrieb.