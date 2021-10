IMMOBILIEN Corona als Standortförderer: Thurgauer Eigenheime werden noch teurer Eigenheime im Thurgau sind begehrt, das zeigt der Eigenheimindex der TKB und des Immobilienberatungsunternehmens IAZI. Die Preise stiegen im vergangenen Jahr um echs Prozent. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Einfamilienhausquartier in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Die Eigenheimpreise sind in den vergangenen Monaten schweizweit gestiegen. Kein Wunder, meint Donato Scognamiglio, CEO des Immobilienberatungsunternehmens IAZI. «Wir hatten in der Schweiz eine Nettozuwanderung von fast 60'000 Personen. Diese benötigen rund 30'000 Wohneinheiten. Und das bei tiefen Leerständen.» Auch die wirtschaftlichen Aussichten seien gut, die Arbeitslosigkeit tief. «Ausserdem ist der Boden knapp, und wir verknappen ihn weiter», sagte Scognamiglio gestern vor den Gästen am Immo-Forum der Thurgauer Kantonalbank. Hinzu komme, dass Geld dank der tiefen Zinsen fast gratis sei. «Dass da die Preise reagieren ist normal.»

Raus aus der Stadtwohnung, ab aufs Land

Schweizweit stiegen die Eigenheimpreise um 5,5 Prozent, im Thurgau schossen sie noch schneller in die Höhe. «Corona war beste Standortwerbung für ländliche Regionen», sagte Scognamiglio. Viele Menschen arbeiteten von zu Hause aus, ihre Dreizimmerwohnung wurde langsam eng. «Sie brauchen ein Arbeitszimmer, sonst rennen ihnen immer die Kinder um den Schreibtisch. Und wo finden sie in Zimmer mehr zum gleichen Preis? Auf dem Land.»

Das Resultat: «Das Eigenheim hat profitiert», sagt Scognamiglio. «Denn warum lange pendeln, wenn man vom Sofa aus über Teams an der Sitzung teilnehmen kann.» Verloren haben die Städte. Hier sei, was inländische Migration anbelangt, eine Abwanderung zu beobachten.

Auf dem Land gibt es noch Platz

Auf dem Land gab es bisher noch mehr Bauland, die Preise sind deshalb in den letzten Jahrzehnten moderater gestiegen. Das zeigt das Thurgauer Beispiel: Haben sich die Eigenheimpreise schweizweit seit 1998 rund verdoppelt, sind sie im Thurgau nur 63 Prozent höher als Ende der 1990er Jahre. Doch genau in diesen Gebieten steigen die Preise nun schneller.

Das gilt zum Teil auch im Thurgau selbst: In den Bezirken Frauenfeld und Kreuzlingen, wo die Preise über dem Thurgauer Mittelwert lagen, stiegen die Preise im vergangenen Jahr um rund 5,5 Prozent. Am stärksten stiegen die Preise im Bezirk Münchwilen, wo das Preisniveau tiefer lag.

Wer hat, der ist in Partystimmung

Warnungen der Nationalbank vor massiven Überbewertungen will der IAZI-CEO nicht zustimmen. Zuwanderung und Konjunkturaussichten sprechen nicht für einen Crash. «Und die Nationalbank ist mit den tiefen Zinsen ein Treiber der Preisentwicklung.» Doch das billige Geld könne durchaus dazu führen, dass gerade Objekte an schlechten Lagen oder alte Häuser derzeit überbezahlt würden.

Klar sei: Wer schon ein Haus habe, der sei in Partystimmung. «Wer vor einem Jahr ein Haus für eine Million kaufte, musste etwas den Rasen mähen, und schon ist das Haus 60'000 Franken mehr wert.»

Donato Scognamiglio, CEO IAZI AG. Alex Spichale / AGR

Schwieriger ist die Situation für junge Arbeitnehmende. «Wenn nur einer von beiden arbeitet, geht es nicht. Und etwas Erbe sollte man auch noch haben, wenn man das zahlen will. Das ist ein Frust.»

Entspannung sieht Scognamiglio in den nächsten Jahren noch nicht. Die Preissteigerung im Thurgau im vergangen Jahr sei wegen der Pandemieeffekte wohl aussergewöhnlich hoch. Aber «einen Strukturwandel sehe ich erst in etwa zehn Jahre», sagte er im Anschluss an den Vortrag. «Wenn die Babyboomer nicht mehr so gut Treppen steigen können.» Abgesehen davon müsste man Belehnungs- und Amortisationsvorschriften lockern.