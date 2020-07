Ostschweiz meldet letztes Jahr weniger Patente an – Die Schweiz bleibt das Land der Tüftler und Erfinder Die Schweiz ist Patentweltmeister. Die Zahl der Ostschweizer Patentanmeldungen hat allerdings abgenommen. Stefan Borkert 07.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schweizer Erfindungen kommen weltweit zum Einsatz. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Die Ostschweiz ist eigentlich ein gutes Pflaster für Erfindungen. Der Frauenfelder Patentanwalt Manfred Irsch ist trotz eines Rückgangs der Patentanmeldungen um den Erfindergeist der Ostschweizer Tüftler nicht besorgt. Er und sein Digitalchef Erik Brück von der Frauenfelder Kanzlei IPS-Irsch gehen davon aus, dass der Löwenanteil der Ostschweizer Patentanmeldungen aus dem Bereich des klassischen Maschinenbaus im weitesten Sinne stammt.

Manfred Irsch: «Genauere Zahlen dazu liegen uns jedoch leider nicht vor.»

Manfred Irsch, Patentanwalt in Frauenfeld. Andrea Stalder

Etwa 10 Prozent der Schweizer Patentanmeldungen kommen jährlich aus der Ostschweiz. Selten werden dabei gleichzeitig gleiche Erfindungen angemeldet. Irsch sagt: «Unsere Mandanten sind über Ihre Mitbewerber in der Regel sehr gut informiert. Oft erkennt man jedoch, dass Mitbewerber an alternativen Lösungsansätzen für gleiche oder ähnliche Probleme arbeiten. Die Bedürfnisse des Marktes sind häufig Anstoss für neue oder verbesserte Produkte. Sie sind Treiber für neue Erfindungen.»

Im Gegensatz zum landesweiten Trend haben die Tüftler und Erfinder aus der Ostschweiz letztes Jahr weniger Patente angemeldet. In St.Gallen sank die Zahl von 385 (2018) auf 362, im Thurgau von 99 auf 93 und in beiden Appenzell von 37 auf 25.

Die Schweiz insgesamt hat ihre Position als Patentweltmeister jedoch auch letztes Jahr wieder ausbauen können. Axel Schafmeister von der Agentur Shepard Fox, die unter anderem für das Europäische Patentamt in München arbeitet, sagt, dass die Zahl der Patentanmeldungen aus der Schweiz beim Europäischen Patentamt (EPA) 2019 um 3,6 Prozent auf eine Höchstmarke von 8249 gestiegen sei. 2018 waren es noch 7961. Die Zunahme lag damit 2019 mehr als dreimal so hoch wie im EU-Durchschnitt. Die Gesamtzahl aller Patentanmeldungen beim EPA stieg gemäss dem Patentindex vergangenes Jahr um 4 Prozent auf über 181000. Getrieben worden sei das Wachstum insbesondere durch die starke Zunahme der Patentanmeldungen aus China (+29,2%), Südkorea (+14,1%) und den USA (+5,5%). Schafmeister fährt fort: «Die Patentanmeldungen aus China haben sich in den letzten zehn Jahren versechsfacht, und zwar von rund 2000 auf mehr als 12000.

Die fünf grössten Anmeldestaaten waren demnach die USA, Deutschland, Japan, Frankreich und China, gefolgt von Südkorea und der Schweiz. Die Schweiz wies dabei allerdings die Höchstzahl von 988 Anmeldungen pro Million Einwohner auf. 2017 lag die Zahl noch bei 884. Das zweitplatzierte Schweden kommt auf einen Wert von 433 Anmeldungen pro Million Einwohner, Deutschland auf 334, Österreich auf 265, Frankreich auf 150, die USA auf 140 und Italien auf 71. «Die Schweiz hat ihre Stellung als herausragender Innovationsstandort weiter ausgebaut», sagt EPA-Präsident António Campinos und fährt fort: «Gemessen am Wachstum der Patentanmeldungen ist ihre Innovationskraft weiter gestiegen. Bei Patentanmeldungen pro Einwohner hebt sich die Schweiz sehr deutlich von allen anderen Ländern ab.» Mit fast 1000 Patentanmeldungen pro Million Einwohner könne sich die Schweiz zu Recht als Innovationschampion bezeichnen.

Computertechnik mit dem höchsten Zuwachs

Gemessen an der Zahl der eingereichten europäischen Patentanmeldungen waren die vier wichtigsten Technologiefelder der Schweiz: die Messtechnik (10%), die Medizintechnik (9,3%), Konsumgüter (7,5%) sowie Verpackungs- und Transportsysteme (6,5%). Die deutlichste Zunahme gegenüber 2018 gab es laut Patentindex in der Computertechnik (+34%).

In der Rangliste der aktivsten Schweizer Patentanmelder liegt ABB an der Spitze (689 Patentanmeldungen, +21%) und überholte Roche, das vier Jahre in Folge den Spitzenplatz belegt hatte. Es folgten Philip Morris (424 Anmeldungen) und, neu unter den Top-25-Unternehmen, Nestlé (365), TE Connectivity (237) und Novartis (225).

Die grösste Steigerung beim EPA fand sich im Bereich der digitalen Kommunikation (+19,6%), zu der auch Patentanmeldungen im Zusammenhang mit 5G-Kommunikationsnetzen zählen, und der Computertechnik (+10,2%), die viele Anmeldungen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) beinhaltet. Erstmals steht damit die digitale Kommunikation an der Spitze der wichtigsten Technologiefelder mit den meisten Patentanmeldungen und verdrängt die Medizintechnik, die seit 2006 stets anmeldestärkstes Gebiet war, auf Platz zwei.