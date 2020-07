«Ich bin glücklich, wieder hier zu sein»: Der Ex-Chef der Vadian Bank Walter Ernst ist zurück in St.Gallen und spricht über seinen neuen Job Walter Ernst übernimmt bald die Leitung des Schweizer Ablegers der Hypo Vorarlberg. Ihre Stärke sei das Grenüberschreitende Geschäft. Interview: Kaspar Enz 17.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf Vorarlberg. «Ich kenne wenig Familien ohne Auslandsbezug.» Bild: Hanspeter Schiess

Walter Ernst, was haben Sie gemacht, seit die Vadian Bank verkauft wurde?

Walter Ernst: Nach dem Verkauf war ich zunächst für das Auslandsgeschäft der SGKB zuständig. Dann hat man mir den Vorstandsvorsitz der deutschen Tochter der Kantonalbank angeboten. In den beiden Jahren in Deutschland haben wir die Bank weiterentwickeln können, es war aber auch eine anstrengende Zeit mit entsprechender Belastung für die Familie in der Schweiz. Daher bin ich Ende 2017 in die Schweiz zurück gekehrt und durfte das Auslandsgeschäft bei Notenstein-La Roche bis zur Übernahme durch Vontobel leiten. So verlagerte sich aber mein Arbeitsplatz nach Zürich, weg von St.Gallen.

Walter Ernst, Leiter Private Banking, Hypo Vorarlberg Bild: PD

Sie hängen an der Stadt?

Ernst: Als langjähriger CEO der Vadian Bank arbeitete ich im Endeffekt für die Ortsbürgergemeinde St. Gallen. Zur Ortsbürgergemeinde gehören auch das Kompetenzzentrum Gesundheit und Alter, die Wälder mit dem Forstbetrieb, Restaurants, das Stadtarchiv und diverse Stiftungen. Das hat mich schon geprägt. Ich bin glücklich, wieder hier zu sein.

Sie waren für SGKB und Notenstein tätig, waren Sie denn je richtig weg?

Ernst: Es war nicht das gleiche. Wenn ich hier zur Tür hinausgehe, treffe ich sicher jemanden, den ich kenne, komme ins Plaudern. Vielleicht können wir sogar etwas für ihn tun. Das konnte ich nicht, als ich in Frankfurt oder Zürich unterwegs war.

Dieter Wildauer, was zeichnet Ihren Nachfolger aus?

Dieter Wildauer: Wir haben uns eher zufällig getroffen. Ich suchte einen Leiter fürs Private Banking. Aber mir war bald klar, Walter Ernst ist mein idealer Nachfolger. Wir sind beides Kunden orientiert, für uns geht es beim Banking um Menschen. In den nächsten eineinhalb Jahren bis zu meinem Ruhestand führen wir die Bank gemeinsam. Ernst: Eine gute Nachfolge ist kein radikaler Schnitt. Ein Unternehmen ist mehr als eine Ertragsrechnung. Da gehören Menschen dazu, Partner und Kunden, Lieferanten und die Öffentlichkeit. Die Nachfolge ist übrigens auch ein grosses Thema bei unseren Kunden.

Dieter Wildauer, Regionaldirektor Schweiz, Hypo Vorarlberg Bild: PD

Wer ist Kunde einer Vorarlberger Bank in St.Gallen?

Ernst: In Vorarlberg ist die Hypo vergleichbar mit einer Kantonalbank. Sie gehört mehrheitlich dem Land Vorarlberg, hat viele Niederlassungen in ganz Österreich. Sie macht aber auch gewerbliche Finanzierung in Deutschland und hat eine Leasingtochter im Südtirol. Wir können deshalb als Konzern grenzüberschreitend denken und handeln. Und das ist gerade für grenzüberschreitende Unternehmer und KMU wichtig. Viele Schweizer Unternehmen haben Produktionsstätten in Deutschland oder Österreich. Wir können grenzüberschreitend Finanzierungen anbieten, wir können Unternehmer und Privatpersonen bei Vermögensanlagen unterstützen - und das aus einer Hand. Sie haben dann nicht jedes Mal mit unterschiedlichen Ansprechpartnern zu tun.

Trotzdem: Grad in St.Gallen gibt es viele Banken.

Ernst: Für die Grösse der Stadt gibt es tatsächlich viele Banken. Doch unser Fokus auf grenzüberschreitende Fragen gibt uns eine klare Position. Ich kenne in der Schweiz wenig Familien und Unternehmen ohne Auslandsbezug. So haben wir Entwicklungsmöglichkeiten, auch wenn das Banking eher zurückgeht.

Warum geht es zurück?

Ernst: Das ist die Folge der Digitalisierung und der steigenden Kosten. Die Regulierung schützt das Bankgeschäft in Bezug auf das Eindringen von neuen Mitbewerbern. Deshalb suchen viele rein digitale Anbieter Partnerschaften mit etablierten Banken. Aber das verzögert die Entwicklung nur, es kann sie nicht aufhalten.

Wildauer: Die Branche wird sich auseinander entwickeln. Es gibt immer mehr Banken, wo man nichts mehr für einfache Dienstleistungen zahlt und keinen persönlichen Ansprechpartner hat. Dafür gibt man seine Daten preis. Wir gehen den entgegengesetzten Weg, wir setzen auf anspruchsvolle Fragestellungen und persönliche Beratung.

Wo brauchts denn die noch? Die Wenigsten sehen noch eine Bank von Innen.

Ernst: Für Zahlungsverkehr, Kontoführung oder die Verlängerung der Hypothek braucht es tatsächlich keine Präsenzbanken mehr. Aber über Themen wie die Vorsorge, Vermögensanlage, einen Schritt in die Selbstständigkeit, eine Scheidung oder auch eine Unternehmensnachfolge sollte man mit jemandem reden und planen. Auch hier gibt es immer wieder grenzüberschreitende Themen. Gerade in der Nachfolge und Nachlassplanung.

Warum?

Ernst: Es wird immer schwieriger, den Unternehmensnachfolger in der Familie zu finden. Deshalb werden Unternehmensverkäufe zunehmen - oft wird es internationale Lösungen geben. Viele KMU, viele Unternehmerfamilien sind heute schon grenzüberschreitend aufgestellt. Auch hier gilt: Der Banker wird zu einem Berater für die verschiedenen Lebensphasen. Da ist der Kunde auch bereit, etwas dafür zu bezahlen. Fürs Konto, für die Karte, wird das immer weniger der Fall sein.

Das sind schlechte Nachrichten für traditionelle Banken.

Wildauer: Nur mit Kontoführung verdient man schon heute wenig. Das Universalbankengeschäft wird sich ändern. In der Schweiz können wir uns als Hypo Vorarlberg fokusieren. Im Kernmarkt muss die Hypo oder hier eine Kantonalbank für alle Bürger da sein. Aber auch die wess, wo die Zukunft liegt.

Ernst: Viele Banken setzen richtigerweise auf die Digitalisierung. Die Angebote werden allerdings noch wenig genutzt. Das ist ein Problem der Digitalisierung: Man weiss nicht, wann sie richtig in Fahrt kommt.

Gab Corona auch der Digitalisierung der Banken Schub?

Ernst: Es wird sicher mehr Home Office geben. Und manche Kundentermine, die man jetzt zwei Monate lang per Video machen konnte, werden auch in Zukunft auf diesem Weg stattfinden. Corona war ein Beschleuniger. Aber für den grossen Schub in Richtung Digitalisierung war der Zeitraum nicht lang genug Aber es werden weitere Beschleuniger kommen.

Die Öffnung kam zu schnell?

Ernst: In Zusammenhang mit der Digitalisierung schon. Wir werden ab dem ersten August hier in St.Gallen unsere Schalterhalle auch wieder öffnen. Für alle. Wir haben ja einen zentralen Standort mitten im Klosterviertel. Und trotzdem wissen viele Ostschweizer nicht, wer die Hypo Vorarlberg ist und was sie anbietet. Daher sind sie eingeladen, uns kennen zu lernen.