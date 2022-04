HOTELLERIE Grand Resort Bad Ragaz zurück auf der Erfolgsstrasse Trotz Corona verzeichnete das Grand Resort 2021 91000 Übernachtungen und ist wieder in der Gewinnzone angekommen. In der Führung kündigt das Unternehmen einige Wechsel an. So verlässt CEO Patrick Vogler die Geschäftsleitung. Kaspar Enz 14.04.2022, 12.00 Uhr

Im Grand Resort lässt sich edel speisen - gerade als Kulinarik-Destination konnte Bad Ragaz punkten. Claus Brechenmacher & Reiner Bau

Für Tourismus-Unternehmen wie das Grand Resort Bad Ragaz war auch 2021 kein einfaches Jahr: Viereinhalb Monate war das Casino Anfang Jahr zu, die Tamina Therme musste gar Fünfeinhalb Monate schliessen. Wegen verschiedener Reisebeschränkungen blieben wiederum die ausländischen Gäste lange weg. «Ein Wechselbad der Gefühle», resumiert CEO Patrick Vogler laut Mitteilung das Jahr. «Wir mussten uns stets neuen Rahmenbedingungen stellen und auf diese optimal reagieren.»

Top-Ergebnis

Das scheint nicht schlecht gelungen. 91000 Übernachtungen verzeichnet die Gruppe übers Jahr. Das sei im Fünfjahresvergleich ein Topergebnis. Vogler lobt die Mitarbeitenden, «die durch Flexibilität und Einsatz den Umschwung vorangetrieben haben». Und so konnte das Grand Resort nach dem Verlustjahr 2020 den Umsatz um 18 Prozent steigern. Dank straffen Kostenmanagement erwirtschaftete das Unternehmen so auch wieder einen Gewinn in Höhe von 3,8 Millionen Franken.

Patrick Vogler tritt im Sommer als CEO ab. Ralph Ribi

Massgeblich dazu beigetragen habe auch die Positionierung als Kulinarikdestination beigetragen. Auch habe man das Familienangebot weiter ausgebaut, was erneut viele Schweizer Gäste nach Bad Ragaz lockte. «Der Zuspruch der Schweizer Gäste hat uns im zweiten Coronajahr getragen und gefreut», sagt Marco Zanolari, General Manager des Grand Hotels laut der Mitteilung. Wiederum positiv sei auch die Auslastung in der Clinic Bad Ragaz. Und auch die Golfclubs verzeichneten Rekordergebnisse - trotz Absage des Swiss Seniors Open.

Rochaden an der Spitze

Marco R. Zanolari, General Manager des Grand Hotels wird CEO der Gruppe. Ralph Ribi

Trotzdem gibt es an der Führung des Unternehmens einen Wechsel. CEO Patrick Vogler verlässt die operative Führung nach fünf Jahren, bleibt aber Verwaltungsrat der Gruppe. «Für mich ist es Zeit, meinen beruflichen Weg in eine neue Richtung zu lenken», sagt Vogler laut Mitteilung. Der General Manager des Grand Hotels, Marco Zanolari, übernimmt die Gruppenleitung am 1. Juli. Neu in die Gruppenleitung kommt Personalchefin Astrid Kaiser.

Auch ander strategischen Spitze kommt es zu einem Wechsel. Nach 17 Jahren scheidet Verwaltungsratspräsident Wolfgang Werlé aus dem Gremium aus. Seine Nachfolge übernimmt Klaus Tschütscher.