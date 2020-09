Homeoffice weckt den Wunsch nach grösseren Wohnungen Viele Arbeitnehmende, die wegen Corona von zu Hause aus arbeiten, wollen mehr Platz. Aber nicht immer geht der Wunsch auch in Erfüllung. Das beobachtet Immobilienexperte Florian Meier. Thomas Griesser Kym 02.09.2020, 05.00 Uhr

Die Geschäftsleiter von der St.Galler Immobilienfirma Sproll & Ramseyer: Martin Hofstetter (links) und Inhaber Florian Meier. Bild: PD

Die Zahl der Wohnungswechsel ist höher als auch schon, und viele Leute suchen eine grössere Wohnung. Das beobachtet Florian Meier, Inhaber und zusammen mit Martin Hofstetter Geschäftsleiter der St.Galler Immobilienfirma Sproll & Ramseyer. Meier führt dies darauf zurück, dass mehr Personen im Homeoffice arbeiten und entsprechend oft mehr Platz benötigen. Meier nennt ein Beispiel:

«Eine Wohnung mit dreieinhalb Zimmern reicht dann für ein Paar oft nicht mehr aus.»

Der Immobilienexperte weiss aber auch, dass der Wunsch nach mehr Wohnraum am Budget scheitern kann;.

«Manchmal fehlen ein paar hundert Franken.»

Auf der anderen Seite lässt sich im Homeoffice aber auch Geld sparen, weil die Kosten für den Arbeitsweg oder für auswärtiges Essen wegfallen. Ferner hat die Entwicklung auch Einfluss auf Bauherren und Investoren, denn: Grössere Wohnungen in einer Überbauung bedeuten weniger Einheiten und tendenziell eine geringere Rendite. Einen neuen Trend will Meier noch nicht ablesen, sagt aber:

«Ich bin gespannt, wie sich der Markt entwickelt.»

Nächster Schritt der «Verjüngungskur»

Derweil ist bei Sproll & Ramseyer «die Verjüngungskur», wie es Meier und Hofstetter nennen, weitergegangen. Anlässlich der Generalversammlung hat sich René Sproll aus dem Verwaltungsrat wie auch aus dem operativen Geschäft zurückgezogen.

Damit findet eine Nachfolgeregelung ihren Abschluss, die im Frühling 2018 eingeleitet worden war. Damals hatte Firmengründer Sproll die Firma an Meier übertragen. In diesem Zusammenhang waren die operativen Geschäfte der Sproll & Ramseyer AG und von Meiers Firma Meier & Partner Immobilien AG rückwirkend per Anfang 2018 vereint worden.

Mit den Schätzungen geht es wieder aufwärts

Wie Meier sagt, beschäftigt das Unternehmen 15 Mitarbeitende. Diese verwalten Renditeobjekte, vermieten und verkaufen Wohnungen, und sie führen Schätzungen durch. Das Geschäft mit den Schätzungen war während des Lockdowns zusammengesackt, doch nun ziehe es wieder an. Insgesamt gehe es dem Unternehmen gut, sagt Florian Meier, und man habe nie kurz gearbeitet, jedoch Überstunden abgebaut.