Homeoffice oder Maske? – So arbeitet es sich derzeit in Ostschweizer Unternehmen Ostschweizer Bürolisten arbeiten wieder vermehrt von zu Hause aus. In manchen Firmen bleiben aber etwas mehr Leute im Büro als noch im Frühling. Dort herrscht allerdings Maskenpflicht. Kaspar Enz 05.11.2020, 05.00 Uhr

Viele Angestellte Ostschweizer Firmen haben sich ihren Arbeitsplatz wieder zu Hause eingerichtet. Quelle: key/Christian Beutler

Viele Ostschweizer Büroangestellte betraten im Frühling Neuland. Sie mussten sich ihren Arbeitsplatz zu Hause einrichten. Das scheint vielen gefallen zu haben und auch die Unternehmen waren positiv überrascht. Trotzdem waren viele froh, als sie im Sommer die Bürokollegen wieder physisch zum Kaffee trafen. Am 18. Oktober empfahl der Bundesrat aber: Zurück ins Homeoffice. Auch Ostschweizer Büros sind nun wieder recht leer, wie eine Umfrage zeigt.

SGKB: Alle Veranstaltungen abgesagt

So gilt bei der St. Galler Kantonalbank: «Wenn möglich wird im Homeoffice gearbeitet», sagt Sprecherin Yildiz Asan. Der Hauptsitz sei wieder ähnlich leer wie während der ersten Coronawelle. Und wie schon damals werden Teamsitzungen wenn möglich online durchgeführt. «Alle Veranstaltungen bis Ende Jahr sind abgesagt. Das betrifft auch beispielsweise die Beförderungsfeiern.» Asan sagt:

«Der Betrieb der Niederlassungen muss aber aufrechterhalten werden»

Der Entscheid darüber, wie viele Mitarbeitende vor Ort sein müssten, werde den Leitern der Standorte überlassen.

Die Rückkehr nach Hause falle nicht schwer. «Die Mitarbeitenden sind sich vom März her ans Homeoffice gewöhnt. Sie wissen auch, dass die Produktivität zu Hause nicht leidet.» Und die Bank will Homeoffice sowieso vermehrt zum Alltag machen.

Ausserdem seien Kitas und Schulen weiter offen. «Die Doppel- und Dreifachbelastung, die manche Mitarbeitende im Frühling noch hatten, fällt weg.» Im Büro sind die Regeln dafür schärfer: «Wer sich im Büro bewegt, muss eine Maske tragen.»

TKB: Rund 35 Prozent im Homeoffice

Ähnlich sieht es bei der Thurgauer Kantonalbank aus. «Wo möglich und sinnvoll arbeiten unsere Mitarbeitenden von zu Hause aus», sagt Sprecherin Sabrina Dünnenberger. Rund 35 Prozent der Mitarbeitenden seien derzeit im Homeoffice, etwas weniger als noch im Frühjahr.

Für die Übrigen gilt im Büro eine Maskenpflicht. Diese gilt auch für Kundengespräche. Auch andere Massnahmen, die bereits im Frühling galten, gelten wieder. So würden manche Abteilungen von zwei Orten aus arbeiten. Dünnenberger sagt weiter:

«So vermeiden wir, dass im Falle einer Ansteckung wichtige Dienstleistungen nicht mehr erbracht werden könnten.»

Helvetia: Schulungen lieber virtuell

Wer kann, soll von zu Hause aus arbeiten: Das gilt auch bei der Helvetia. Im Moment arbeiteten 75 Prozent der Mitarbeitenden in der Schweiz im Homeoffice, sagt Helvetia-Sprecher Dominik Chiavi. Das seien noch etwas weniger als im Frühling, als zeitweise 90 Prozent der Helvetia-Mitarbeitenden zu Hause waren. Aber in der Tendenz steige der Anteil noch.

Bei der Helvetia arbeiten wieder drei von vier Angestellten zu Hause. Bild: Ralph Ribi

Bis zu zehn Teilnehmer seien zwar für Sitzungen, Schulungen oder andere Veranstaltungen erlaubt, sagt Chiavi. «Wir empfehlen aber, sie virtuell durchzuführen.» Das gelte auch für Kundenkontakte. Diese seien zwar weiterhin auch physisch möglich – aber nur hinter Maske und Plexiglas.

Asga: Mehr als die Hälfte zu Hause

Auch bei der Pensionskasse Asga sieht es wieder ähnlich aus wie im März, sagt Sprecher Roman Bühlmann. Hinzu komme aber die Maskenpflicht, wenn man vom Arbeitsplatz aufsteht. «Ausserdem empfangen wir Laufkundschaft, was wir im Frühling nicht getan haben.» Insgesamt sei aber auch jetzt wieder mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden zu Hause, sagt Bühlmann. «Das sind etwa gleich viele wie im Frühling.»

Migros Ostschweiz: Komfortable Situation

Bei der Verwaltung der Migros Ostschweiz in Gossau gilt Homeoffice, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. «Wir haben aber eine relativ komfortable Platzsituation in unseren Büros. Die Abstände sind in vielen Fällen gewährleistet», sagt Sprecher Andreas Bühler. «Manche Teams werden aufgeteilt und wechseln sich mit Homeoffice ab.» Ob nun ähnlich viele Mitarbeitende der Zentrale zu Hause arbeiten, sei schwer zu sagen. «Es ist schon deutlich leerer als im Sommer. Viele Mitarbeitende sind auch oft unterwegs.» Auch die Migros Ostschweiz hat etliche Veranstaltungen wie Weiterbildungen abgesagt oder verschoben.

«Im Moment steht der Betrieb der Filialen im Vordergrund.»